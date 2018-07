El 1-O en el Tribunal Supremo Rull, Turull y Sànchez insisten en su libertad después de que Llarena haya retirado todas las euroórdenes Consideran que el gesto del juez responde a su temor a que los tres países que faltaban por pronunciarse dijeran lo mismo que Alemania

Nati Villanueva

Seguir Madrid Actualizado: 20/07/2018 18:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La defensa de los exconsejeros de la Generalitat Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez ha presentado ante la Sala Penal un escrito en el que amplía la petición de libertad del pasado 16 de julio para los tres procesados por una circunstancia sobrevenida: la retirada, por parte del juez Llarena de las órdenes de detención internacional cursadas a Alemania, Bélgica y Reino Unido.

A su juicio, «esta retirada inmotivada no es sino la viva muestra de la nula confianza que tiene el instructor en la calificación de los hechos como constitutivos de delitos tan sumamente graves como la rebelión o la sedición». En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, sostiene que Llarena ha preferido retirar todas las órdenes cursadas «antes de exponerse al riesgo de que estas fueran rechazadas hasta por tres países más cuyas jurisdicciones gozan del máximo prestigio internacional por su reconocido garantismo y sensibilidad hacia los derechos humanos y políticos (...)».

En su inicial petición de excarcelación, los tres diputados suspendidos aseguran que «han cambiado las circunstancias del contexto social y político, lo que hace pensar en la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos gravosas pero igualmente efectivas» para garantizar que no van a huir ni reiterar en el delito.

Según el abogado, no hay riesgo de fuga por parte de los procesados, pues en el caso de Rull y Turull, durante el tiempo que estuvieron en libertad (entre diciembre de 2017 y marzo de 2018) siempre estuvieron a disposición de la justicia. «El hecho de que otros procesados puedan no estar a disposición de los tribunales españoles nunca debería ser razón para empeorar la condición de quienes, pudiendo perfectamente haber huido, decidieron en su momento» no hacerlo, argumenta.

La defensa apela, además, al arraigo familiar de los procesados, todos ellos padres de familia y «progenitores de hijos menores o jóvenes».