Robles valora destituir al Jemad si sus explicaciones no resultan convincentes La ministra solicita un informe para determinar a qué responde la vacunación de la cúpula militar Malestar en las Fuerzas Armadas por la «mala imagen» que da, pero también indignación por el filtrado de la noticia

Convulsión en las Fuerzas Armadas y nuevo episodio de tensión política en torno al plan de vacunación después de que ayer se conociese que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya, ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Un caso que se suma al de los responsables políticos que también han recibido la primera dosis. Y un nuevo foco de conflicto dentro de la coalición de gobierno, con Unidas Podemos reclamando el cese inmediato de Villarroya. Su continuidad está en el aire.

Tras conocerse la noticia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió a la cúpula militar un informe detallado sobre el protocolo antes de tomar alguna decisión, aunque también defendió que «siempre» actúan con «muchísimo rigor». Ayer, durante un acto en homenaje a los efectivos militares que trabajaron para paliar los desastres del temporal «Filomena», Robles aseguró que no había recibido información sobre el proceso para inmunizar a la cúpula militar y que se enteró por los medios de comunicación. Por ello la ministra de Defensa solicitó rápidamente más datos al Estado Mayor de la Defensa para conocer los detalles del protocolo con el que se habían establecido unos criterios de vacunación que no se habían hecho públicos: «He pedido al general Villarroya un informe y en función de lo que diga veremos», explicó ayer Robles, dejando abierta todas las posibilidades.

Decisión pendiente

Pero la responsable de Defensa no quiso comprometerse a tomar ninguna decisión como le reclaman desde Podemos antes de conocer los detalles. Eso sí, aclaró que nadie de su departamento ha sido inmunizado.

La vacunación del Jemad y del resto de altos cargos forma parte del plan de vacunación de las Fuerzas Armadas, según defendieron ayer fuentes del Estado Mayor de la Defensa. El Ministerio de Sanidad, que dirige Salvador Illa, tiene reservada una cuota de vacunas para el Ejército y de esa partida, añadieron, el Jemad tiene su porcentaje de dosis para el que se estableció tres grupos prioritarios con los siguientes criterios: todo el personal sanitario, los militares que vayan a participar en misiones internacionales y mandos dependiendo de su edad. Por lo que una vez que se cumplió con los dos primeros, se procedió con el tercero. Así explican que el Jemad Villarroya (de 63 años, nacido en 1957) y el resto de altos cargos militares hayan recibido la primera dosis de la vacuna.

A la espera

El Ministerio de Defensa se queda aun así a la espera de las explicaciones correspondientes en el informe. «Dentro del plan general de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor estaba incluido -respondió Robles, después de ser preguntada por los periodistas-. No puedo tomar ninguna decisión porque desconozco cómo se está desarrollando hasta que el Jemad me pase información correspondiente». El relevo de Villarroya podría ser inminente si las explicaciones no convencen a Robles.

Fuentes militares consultadas por ABC expresaban su pesar tras conocerse el caso. «La sensación es de pesadumbre por la mala imagen que puede dar esto», dicen. Y explican a que existe «temor» a conocer el fondo de la cuestión y que no solo se trate de generales ni personas mayores.

Sin justificar en cualquier caso que éstos deban recibirla, estas fuentes insisten en que «nos parece que los primeros deben ser los de riesgo, como médicos militares, personal en misiones y personal que está en primera línea. «No es lógico que una persona que está en su despacho se vacune y la gente que esté a pie de calle, no», expresan con malestar. Un agravio comparativo respecto a algunos enviados a operaciones internacionales que no han sido vacunados, como en Letonia.

Junto a la decepción hay otra sensibilidad en las Fuerzas Armadas: malestar, incluso indignación con el hecho de que se haya filtrado esta información. «Es una falta de lealtad al Jemad, que visita la misiones, que ha estado en Balmis y que no se habrá vacunado por su cuenta, sino siguiendo un protocolo», aseguran a ABC.

Unidas Podemos (UP) exigió ayer la dimisión de Villarroya, y de otros altos cargos militares por vacunarse contra el coronavirus sin pertenecer a ningún colectivo de riesgo. El portavoz de Defensa de UP en el Congreso, Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, pidió que el Jemad fuese cesado directamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que al menos dimita por voluntad propia cuanto antes. Sánchez no se pronunció al respecto, como era de esperar, y UP siguió presionando.

Si es verdad que el JEMAD (Secretario de Estado)

se ha vacunado, debe dimitir o ser cesado por el Presidente.



Si el MinDefensa ha elaborado un protocolo que ha permitido a esos mandos vacunarse antes que la población o que otros militares en riesgo, Robles debe dar explicaciones pic.twitter.com/nWt1adHVCp — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) January 22, 2021

«Se saltaron la cola»

El diputado Santiago sostuvo que la ministra Robles tendrá que «dar explicaciones» si el Ministerio de Defensa «ha elaborado un protocolo que ha permitido a esos mandos vacunarse antes que la población o que otros militares en riesgo». Por su parte, el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, aumentó la presión a los socialistas y pidió la dimisión de todos los que «se saltaron la cola», aunque más genérico, sin apelar al Jemad: «Los sinvergüenzas que se han vacunado saltándose la cola desde el privilegio de ser cargos públicos (cada día aparecen más) por supuesto deben dimitir todos, desde luego no pueden recibir la segunda dosis y posiblemente hayan cometido delitos de malversación y/o prevaricación».

Los sinvergüenzas que se han vacunado saltándose la cola desde el privilegio de ser cargos públicos (cada día aparecen más) por supuesto deben dimitir todos, desde luego no pueden recibir la segunda dosis y posiblemente hayan cometido delitos de malversación y/o prevaricación. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 22, 2021

Un rosario de casos

Este nuevo episodio se une al rosario de casos conocidos esta semana y que tuvo su episodio más trascendental desde el punto de vista político en la dimisión de Manuel Villegas, Consejero de Sanidad de la Región de Murcia, que se vio obligado a dimitir menos de 24 horas después de que se conociese su vacunación irregular. Un proceso que alcanzó a unas 400 personas de su consejería, entre las que se encontraba su mujer.

Rezagado por la dimisión del consejero de Sanidad de la Región de Murcia, el PSOE emitió ayer un comunicado esta tarde en el que pide a los cargos públicos que han incumplido el protocolo de vacunación que dimitan de sus puestos. El PSOE emitió esta nota tras conocerse un nuevo caso de un cargo público del PSOE, que se ha vacunado contra el Covid saltándose los protocolos establecidos por Sanidad. Se trata del alcalde Rogelio Garcés, primer edil de Asín, en Aragón.

Los socialistas «no consienten este tipo de actitudes insolidarias», dice el comunicado. Ferraz ya abrió un expediente y suspendía cautelarmente de militancia a los cuatro primeros alcaldes que se saltaron el protocolo. Pero la lista no ha dejado de crecer. En total son ya cerca de una treintena de cargos públicos los que han sido identificados en vacunación irregular.