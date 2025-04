Podemos ataca al PSOE y acusa a Robles de «alinearse con los ultras»

El rechazo del PSOE a investigar a Don Juan Carlos I en el Congreso de los Diputados desató otro enfrentamiento directo y en abierto entre miembros del Ejecutivo. La secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra , acusó este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles , de «alinearse con la derecha» después de que ésta justificara la decisión de los socialistas en la Mesa.

«Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos es precisamente defender las instituciones», tuiteó Belarra. «Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante», añadió. En noviembre, durante la negociación presupuestaria, Belarra también la acusó «ser la ministra favorita» de la derecha y hacer «daño» a la coalición.

Ayer tuvo respuesta de la ministra. En la rueda de prensa para hacer balance del temporal, Robles reclamó respeto a la decisión adoptada por la Mesa del Congreso y subrayó que ella está «volcada» en su trabajo de gestión de las consecuencias de la tormenta de nieve Filomena.

«No tengo tiempo para poner tuits», atizó. Preguntada por si se sintió descalificada, la ministra de Defensa enmarcó el mensaje de la secretaria de Estado en una posición ajena al Ejecutivo. «Los tuits particulares no entro a comentarlos, soy muy respetuosa», zanjó.

Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones.



Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante. pic.twitter.com/wWcTOKpH4r — Ione Belarra (@ionebelarra) January 13, 2021

Unidas Podemos (UP) tiene sus arietes para presionar al PSOE desde fuera del Gobierno. Táctica que utilizan para retorcer el debate en los asuntos más sensibles donde sus miembros con cargo gubernamental deben guardar las formas. Pero la desconfianza entre socialistas y morados provoca a veces hostilidades dentro del propio Gobierno que erosionan la relación.

En el Gobierno están acostumbrados a convivir con las discrepancias de UP . Algunos incluso ven cierta virtud en la capacidad del Gobierno para llegar a muchos espacios. «No es bueno ni que Podemos pierda su espacio ni que nosotros lo perdamos», opina un dirigente socialista. Además, en Moncloa suelen dejar margen a las críticas que llegan del partido o el grupo parlamentario del socio minoritario.

Sin embargo, se entiende peor cuando éstas proceden de dentro del Gobierno. Como es el caso de Belarra. Su planteamiento respecto a Robles no gustó en partes del Ejecutivo, que se mostraron molestas y cargaron contra Podemos por su estrategia de oposición interna: «Menos redes sociales y más ponerse a trabajan», se quejaban.

Tras este episodio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró un almuerzo en La Moncloa junto a Robles y la cúpula militar. Una cita de la que no se había informado (no aparecía en la agenda gubernamental) y se encargaron de distribuir después en un inequívoco respaldo de Sánchez a su ministra .

Robles dice que su socio de coalición usa la investigación para «cuestionar las instituciones» y Belarra responde: «Es decepcionante»

La embestida de Belarra llegó después de que la ministra de Defensa explicara en Onda Cero que el PSOE rechazó el órgano porque supone «cuestionar a las instituciones»; que es, según apuntó, lo que pretende Podemos. «En una democracia sólida y seria no es bueno que se cuestionen las instituciones» , dijo. Pese a que esta vez los letrados no lo habían rechazado en su informe. «Más arriba de la ley no hay nadie, ni tampoco el emérito -continuó-. El ámbito parlamentario de esta investigación no es procedente».

"No tiene sentido"

La vicepresidenta Carmen Calvo , que es quien además de Pedro Sánchez mantiene interlocución con Zarzuela, recordó en RTVE que «el Rey Juan Carlos no tiene actividad pública ni vive con recursos públicos». Así sostuvo que «una investigación política en el Congreso, aunque la quieran los grupos republicanos, no tiene sentido». Calvo también rechazó valorar la retirada del título de Rey porque «esos títulos no conllevan actividad, no tienen retribución ni obligaciones».

Sobre la posibilidad de retirar la inviolabilidad al Rey, Calvo fue más flexible. Ayer los letrados del Congreso rechazaron que pueda abordarse mediante una proposición de ley al invadir elementos esenciales recogidos en el Título II de la Constitución, afectando concretamente a los artículos 56.3 y 64 de la Constitución.

Calvo planteó que «la inviolabilidad se puede abordar, pero bien planteada, con grandes consensos si se puede, no con los partidos republicanos, que son minoritarios, porque es una reforma que requiere la reflexión y pausa que esto requiere».

Presión «in crescendo»

La presión al PSOE , no obstante, ha sido esta vez más pronunciada que en anteriores ocasiones dado que, por primera vez, los letrados se pronunciaban a favor de tramitar la iniciativa y permitir su debate en la Junta de Portavoces . Los socialistas, hasta ahora, se habían escudado en el criterio contrario de los servicios jurídicos de la Cámara Baja para tumbar todas las propuestas.

El PSOE, en una decisión meramente política, ha sumado sus votos esta mañana a los del PP y a los de Vox para no facilitar la creación de un foro que se utilizaría como ariete contra la Corona.

Aun así, los socialistas se hallan entre la espada y la pared, con la oposición reclamando más contundencia para parar los pies a su socio y con los aliados del Ejecutivo revolviéndose contra su amparo a la Casa Real . «El PSOE no puede estar en misa y repicando, por un lado no admite la comisión sobre el Rey Juan Carlos, pero por otro no planta cara al señor Iglesias que está atacando a la Corona constantemente», ha afirmado la diputada del PP Ana Beltrán , en declaraciones a TVE.

Pero las mayores críticas al PSOE, precisamente, han llegado de su socio de coalición y de los respaldos con los que sacó adelante el pasado diciembre los Presupuestos Generales del Estado .

ERC, Errejón, CUP, Bildu

Lacónico, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , se limitó a compartir dos capturas de pantalla con la noticia del aval de los letrados a la constitución de la comisión y con la decisión del PSOE de votar aun así en contra, y añadió: «Qué vergüenza». Hoy, además, los republicanos independentistas han solicitado las comparecencias de Pedro Sánchez y de Carmen Calvo para explicar sus actuaciones «en la marcha del Rey emérito» y las «posibles injerencias por parte del Gobierno» para impedir la constitución de la comisión de investigación. Su homóloga de EH Bildu , Mertxe Aizpurua , lamentó irónicamente que los socialistas decidiesen desoír por primera vez a los juristas del Congreso cuando aprueban una comisión de investigación sobre las tarjetas del anterior Jefe del Estado.

Los comentarios se sucedieron entre el resto de firmantes de la iniciativa en el mismo tono. Íñigo Errejón , líder de Más País , señaló que cada vez hay «más motivos y menos excusas» para esclarecer en el Congreso las presuntas irregularidades cometidas por Don Juan Carlos, mientras que Joan Baldoví , su socio de Compromís , acusó a PSOE, PP y Vox de «ocultar los presuntos delitos del emérito» y agregó un sarcástico «cuando el PSOE dice que es republicano» junto a la noticia informando de la postura de los socialistas.

La diputada de la CUP Mireia Vehí optó por compartir un meme en el que, en un mensaje en inglés, se lee «decepcionada, pero no sorprendida». Por último, el diputado del BNG , Néstor Rego , subrayó que el argumento del PSOE para vetar las comisiones de investigación a Don Juan Carlos había decaído y que, aun así, ha optado por sumarse al PP y Vox para, según él, «amparar la corrupción real». «Una vergüenza», zanjó, evidenciando las grietas existentes entre los socialistas y sus socios elegidos para la legislatura.