Rivera sobre la investidura de Sánchez: «No podemos hacerle el trabajo. Sus apoyos ya sabe quiénes son» El líder de Ciudadanos insta al presidente en funciones a «que forme Gobierno con sus socios» y rechaza que la responsabilidad de unas nuevas elecciones fuese suya en caso de no abstenerse

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comparecido esta tarde en el Congreso de los Diputados tras reunirse en Zarzuela con Felipe VI, al que ha comunicado que su propósito es hacer una «oposición firme al Gobierno y leal a los españoles». Rivera ha dicho que su propósito es «vigilar a este Gobierno» para «que no suba los impuestos» y para «que no pise ninguna línea roja de la Constitución» en la cuestión territorial.

En todo momento Rivera ha querido apartar de él la responsabilidad de que la legislatura comience cuando se le ha preguntado de forma reiterada por la posibilidad de una abstención de su partido en caso de que el escenario conduzca a nuevas elecciones. «No podemos hacerle el trabajo. Que lo haga. Sus apoyos ya sabe quiénes son. En vez de mirarnos a la oposición que se siente con sus socios», ha instado Rivera, aunque quedó en la sala de prensa del Congreso de los Diputados cierto regusto a que el líder de Ciudadanos quería eludir lo respectivo a esa posible abstención.

El líder de Ciudadanos ha dado cuenta de que no son esos sus planes: «No vamos a apoyar. Tiene mayoría para gobernar», ha dicho trasladando a los potenciales socios de Pedro Sánchez la responsabilidad de una eventual repetición electoral y en todo momento se ha ubicado en una oposición que ha anticipado que será «constructiva». Ha dicho Rivera que «España necesita una oposición distinta a la que han hecho PP y PSOE en los últimos 40 años». De hecho Rivera ha pedido a Sánchez «que no se demore y ponga en marcha el Gobierno» aunque «lógicamente no nos gusta».

El fantasma de la abstención planea en tanto que Sánchez no ha establecido contactos con sus potenciales aliados y una vez Albert Rivera está demandando a los socialistas que se abstengan en Navarra para facilitar que gobierne la coalición Navarra Suma (integrada por UPN, Cs y PP) como lista más votada. Se le ha preguntado si esa argumentación no debería propiciar que los 57 diputados naranjas en el Congreso se abstuviesen en la investidura de Sánchez. Rivera ha argumentado que en Navarra la diferencia es que «la otra opción es que Batasuna gobierne» y que «Batasuna no puede tener la batuta». «Sánchez no puede convertir al PSN en el salvavidas de Bildu», ha dicho Rivera al respecto.