Un PSOE sin contrapoderes Sánchez se sienta con ERC y el partido de Puigdemont sin reunir a los órganos de su partido. El presidente tiene tal grado de libertad y poder como para no rendir cuentas ante los máximos órganos

Víctor Ruiz de Almirón SEGUIR Madrid Actualizado: 01/12/2019 02:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PSOE que negocia la investidura no termina de reconocerse en el que desplegó un discurso radicalmente distinto desde agosto y durante la campaña electoral. Pedro Sánchez no ha explicado porqué lo que antes le quitaba el sueño ahora se ha convertido en un «proyecto ilusionante».

El abismo es mayor si se compara con el PSOE de 2015-2016. ¿Qué ha sucedido para que lo que el PSOE quiso y supo conjurar ahora suceda sin mayor oposición que el lamento de ex dirigentes o las advertencias de Emiliano García-Page? Desde entonces, además, las formación independentista entró de lleno en la vía unilateral y ha visto a su líder condenado por el Tribunal Supremo por un delito de sedición y malversación. El clima es si cabe menos propicio. Y la confianza mutua no ha mejorado en ningún caso. El martes Adriana Lastra se reúne también en el Congreso de los Diputados con Laura Borràs y Miriam Nogueras de JuntsxCat. Después será la nueva reunión de negociadores con ERC.

¿Por qué ahora ese pacto es posible? No se dan las condiciones orgánicas dentro del PSOE para que el presidente en funciones pueda ver comprometida sus estrategias. Pedro Sánchez no solo no ha explicado a los españoles el camino que recorre para intentar repetir en el cargo. «Es el único camino real para evitar el bloqueo», escribió en una carta a la militancia en la que se refería únicamente al pacto con Podemos. Como la consulta a la militancia que al ser obligatoria solo en caso de coaliciones de Gobierno y no en el caso de los apoyos que reciba el partido en una investidura no preguntaba por la dependencia de ERC.

La Ejecutiva del PSOE se reunió tras las elecciones en las que el partido perdió 800.000 votos. Sánchez ni siquiera les informó de que al día siguiente se abrazaría a Pablo Iglesias. Del Consejo de Política Federal o del Comité Federal nada se sabe. Y si se reuniesen probablemente el resultado no sería muy distinto, aunque al menos Sánchez tendría que someter a posibles críticas, alguna habría, sus decisiones. Esto habría sido imposible hace años.

¿Y por qué no existen? Sánchez ganó las primarias con el 50,27% de los votos. Una victoria contundente, pero que dejaba una evidencia clara: uno de cada dos militantes socialistas no votaron por él. Sin embargo, en el 39 Congreso Federal, Sánchez y quienes conformaría su nueva dirección plantearon una estructura de Comité Federal totalmente fiel. El shock que provocó la derrota de Díaz demostró que los barones estaban unidos por su rechazo a Sánchez. Tras su victoria, ese bloque se deshizo. Protestó en aquel Comité Federal. Pero no logró hacer valer el 40% de votos que la andaluza había logrado. Cada uno siguió su camino. «De ser esta la pauta de comportamiento, vamos a un modelo de partido en el que la exclusión y el sectarismo va a ser el modo nuevo de actuación», alertó aquel día Fernando Lastra, por entonces portavoz del PSOE en el parlamento asturiano.

Haber sido elegido por las bases le da más poder que nunca y le evita contrapoderes, pero también, aunque las circunstancia o el pragmatismo requiriesen otra cosa, Sánchez es en cierto modo preso del partido que construyó con su victoria en las primarias de 2017: «Con Rivera No». Aquel grito espontáneo del que Ábalos advirtió de que tampoco había que tomárselo como el mandato de una asamblea. Pero que finalmente se convirtió en eso. Sánchez fue incapaz entonces y lo es ahora de mirar a la derecha para tejer acuerdos sólidos.

El ánimo de aquel cónclave era casi refundacional. Papel testimonial de los ex y toma de posiciones de muchos rostros desconocidos. El júbilo era tal que la nueva dirección tuvo que frenarlo y verse obligado a pactar porque llegó a votación en el plenario una enmienda a la resolución política en la que se pedía un referéndum entre monarquía o república. Las primarias de 2017 llevaron al PSOE a un nuevo rumbo. ¿Para siempre?