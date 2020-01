El PSOE promete «no entorpecer» el suplicatorio contra Puigdemont En seis meses los dos huidos pueden haber perdido su inmunidad parlamentaria

La vida parlamentaria de Carles Puigdemont y de Toni Comin no es el camino de rosas que probablemente esperaban. Ayer el ex presidente de la Generalitat huido de la justicia empezó el día haciendo planes para poner en un aprieto a las autoridades judiciales españolas al anunciar que intentará sumarse a una delegación parlamentaria que pretende visitar en la cárcel a los responsables políticos independentistas que cumplen condenas en prisión. Sin embargo, poco después tuvo que aguantar que el portavoz del grupo de los Verdes le cerrase la puerta a la que estaban llamando desesperadamente para salir del destierro de los no inscritos.

En su primera intervención en el pleno, en el debate sobre las prioridades de la presidencia croata, Puigdemont se dedicó a reclamar el derecho de autodeterminación en toda Europa, lo que no suscitó ningún apoyo. Peor aún, el prófugo se negó a aceptar las preguntas que le planteaban tanto Dolors Montserrat como Luis Garicano, contrariando la práctica habitual de los debates en la Eurocámara.

Y lo peor para los dos eurodiputados independentistas fue que el mismo día de su entrada al Parlamento lo hizo también el suplicatorio del Tribunal Supremo pidiendo que se les levante la inmunidad. Según los precedentes de trámites anteriores, la cuestión puede estar resuelta en un máximo de seis meses. Puigdemont había desafiado abiertamente al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, apostando a que no se atrevería a votar a favor del suplicatorio.

No se dejarán intimidar

Ayer, la portavoz del grupo socialista europeo, la española Iratxe García, le dio una mala noticia al precisar que por lo que respecta a esta cuestión no se dejarán intimidar. «En el momento en que entre a debate, lo veremos, lo estudiaremos y tomaremos la decisión que tengamos que tomar, siempre bajo la idea de permitir, de no entorpecer, el trabajo de la justicia» dijo García. «En la legislatura pasada se tramitaron 50 suplicatorios, el 92% de los cuales se aceptaron con normalidad puesto que es un instrumento pensado para permitir que la justicia trabaje y que los diputados se puedan defender. Nuestra posición es clara: dejar trabajar a la justicia al mismo tiempo que queremos trabajar para esa solución política en Cataluña».

En el grupo popular y en el de los liberales de «Renew Europe» en el que está Ciudadanos, no hay duda de que votarán a favor del suplicatorio. Cualquier otra posición causaría una crisis en la mayoría de los tres grandes partidos que sustentan la Comisión Europea. En cambio, la operación que lanzó ayer en Estrasburgo el líder de Vox, Santiago Abascal, para anunciar una querella contra el presidente del Parlamento, David Sassoli, podría haber tenido el efecto contrario al que pretendía, porque muchos lo han interpretado como un ataque a la institución.

Abascal ha puesto en marcha una querella contra Sassoli por prevaricación ante el Tribunal de Luxemburgo, lo que es una decisión insólita para la práctica política comunitaria. Vox forma parte del grupo de los Conservadores y Reformistas en el que también están los independentistas flamencos de la N-VA, que son los principales aliados de Puigdemont.

El portavoz de los Verdes, Phillip Lamberts, belga, le ha recomendado al ex convergente huido que pida la entrada en este grupo por afinidad con los flamencos. No hay que explicar que ERC sí que forma parte de los Verdes y que la eventual admisión del ex presidente regional dependería en última instancia de su criterio.