El PSOE fue el partido con más deudas al cerrar el ejercicio 2016 El PP, a la cabeza en patrimonio neto según el último informe del Tribunal de Cuentas

Enrique Delgado Sanz SEGUIR Madrid Actualizado: 07/08/2020 01:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PSOE fue el partido más endeudado al terminar el ejercicio 2016, el último del que existe una fiscalización en vigor por parte del Tribunal de Cuentas. La institución ha publicado recientemente su informe sobre el estado contable de los distintos partidos con representación en aquel momento, cuando todavía estaba en el Gobierno el PP de Mariano Rajoy tras ganar las elecciones del 26 de junio de 2016.

Antes de iniciar el año 2017, el PSOE presentaba una deuda que ascendió hasta los 69,9 millones de euros, muy superior a la verificada por el Tribunal de Cuentas entre los otros tres principales partidos en aquella época. Por ejemplo el PP, que gobernaba, asumió 36,2 millones de euros de deuda con entidades de crédito al cierre del ejercicio 2016, como se puede comprobar en el examen de auditoría contable publicado por el órgano fiscalizador.

Por detrás aparecen Ciudadanos y Podemos, dos partidos con una corta trayectoria política en el momento en el que se revisaron estas cuentas y que, por ende, presentan unos guarismos mucho más modestos, tanto en las deudas contraídas como en el resto de apartados del balance. Mientras que la formación que presidía Albert Rivera sostuvo 10,3 millones de euros en deudas, el partido de Pablo Iglesias cerró el ejercicio con un pasivo corriente -epígrafe en el que se incluyen estas obligaciones- de 2,1 millones.

En este informe, que puede servir como herramienta orientativa para aproximarse a la siempre compleja realidad económica de los partidos, no figura un examen de las cuentas de Vox, actualmente tercer partido con mayor representación en el Congreso de los Diputados. Esto se debe a que en la fecha en que se acometió la evaluación, el partido de Santiago Abascal no había recibido financiación pública al no tener presencia en los parlamentos.

Sin embargo, sí que figura que el PNV, con más de 17 millones de euros, ocupa el tercer puesto entre las formaciones más endeudadas. Según esta auditoría de las cuentas, en el año 2016 la deuda de los partidos políticos en España superaría los 183 millones de euros, en virtud del cálculo realizado por Ep.

Al margen de las deudas, el PP fue el partido con mejor patrimonio neto, es decir, el valor de la formación tras descontar todas las obligaciones de pago. Concretamente, los populares cerraron el ejercicio 2016 con 61,7 millones de euros en este epígrafe, pese a que acabaron el año, como se puede comprobar en este balance del Tribunal de Cuentas con un resultado negativo que escaló hasta los 647.737 euros.

Patrimonio

Acto seguido figura el PSOE, con un patrimonio neto que hace cuatro años que alcanzó los 47,7 millones de euros, resultantes de incorporar el balance positivo de 11,3 millones de euros de aquel año. En comparación, Ciudadanos y Podemos volvieron a quedar muy lejos. Mientras la formación de Iglesias declaró un patrimonio neto de 14, 2 millones de euros -11,5 procedentes del resultado favorable de dicho ejercicio-, el partido de Rivera cerró el año con 8,3 millones -de los que 5,9 fueron se correspondieron igualmente con los beneficios de aquel año-.

Ingresos

A la vez que fue el partido que más se endeudó, el PSOE también fue la formación que en aquel ejercicio 2016 recaudó más ingresos, procedentes tanto de subvenciones públicas como de aportaciones o recursos de financiación privada. En total, los socialistas ingresaron 90,4 millones de euros, de los que 71,3 -un 79 por ciento- correspondieron a recursos públicos y los 19,1 restantes -el 21 por ciento- privados.

El PP presenta unas cifras igualmente elevadas en comparación con otras formaciones pero bastante inferiores a las del PSOE. Los populares recabaron 57,2 millones de euros de los que un 89 por ciento -50,9 millones- tuvieron procedencia pública y el 11 por ciento restante -6,3 millones- privada.

Ciudadanos, por su parte, ingresó 28,9 millones de los que 25,6 -un 88 por ciento- fueron públicos y 3,3 -un 12 por ciento- de carácter privado. Y Podemos, mientras tanto, se movió en un esquema similar al de los principales partidos: ingresó 28,1 millones de euros, un 84 por ciento tuvo origen público -23,6 millones- y un 16 por ciento -4,5 millones- origen privado.

Gastos

En el apartado de gasto, el partido de Ferraz, que aquel año vio cómo Pedro Sánchez dimitió como secretario general, volvió a estar a la cabeza. Mientras que los socialistas acabaron el ejercicio de 2016 con unos gastos reflejados en la cuenta de resultados de 79.1 millones, el PP contempló 57,9 millones. En ambos casos, una parte importante fue destinada a las elecciones generales que se celebraron aquel año.

Muy por debajo en comparación vuelven a estar los números de Ciudadanos y Podemos con 23 y 16,5 millones de euros, respectivamente, en el apartado de gasto.