PP y Cs exigen saber si Sánchez recibía avisos de Seguridad Nacional sobre el riesgo de pandemia El diputado del PP Juan Antonio Callejas ha mostrado este jueves un ejemplar de ABC donde se informa de que Sánchez ocultó las alertas que recibió de Seguridad Nacional sobre el Covid Vox exige directamente la dimisión de Iván Redondo

ABC Madrid Actualizado: 25/06/2020 21:33h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Partido Popular y Ciudadanos han pedido al Gobierno aclarar si Pedro Sánchez conocía los informes elaborados desde Seguridad Nacional en los que se advertía de los riesgos del coronavirus antes de estallar la crisis. En la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, ante la que ha comparecido el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, le han pedido que informe si en la reunión que el Consejo de Seguridad Nacional celebró el 4 de marzo ya se habló del riesgo del virus.

Durante su intervención, el diputado del PP Juan Antonio Callejas ha mostrado este jueves un ejemplar de ABC donde se informa de que Sánchez ocultó las alertas que recibió de Seguridad Nacional sobre el Covid. «¿Conocía Sánchez las alertas que los técnicos le suministraban a diario sobre el coronavirus en las semanas previas al confinamiento? ¿Se instaló Sánchez en una actitud pasiva? ¿Esas notas pondrían de manifiesto la inacción del Gobierno en los momentos previos a la crisis sanitaria?», ha preguntado Callejas, según informa Europa Press.

El PP ha pedido en reiteradas ocasiones las notas del Consejo de Seguridad Nacional que remite a diario al presidente. Como explicó este diario la semana pasada, el 20 de mayo finalizó el plazo que obligaba al Gobierno a suministrar la documentación sin respuesta ni justificación a su silencio.

En este contexto, Callejas le ha pedido a Redondo «asumir alguna responsabilidad» porque considera que el problema no fue el Sistema de Seguridad Nacional: «Quien falló fue el órgano político del sistema, usted y su jefe, que no han estado en la gestión de la crisis, sino en la gestión de cómo salir indemnes». No obstante, el popular también ha trasladado la disposición de su partido para «arrimar el hombro».

Después, el senador de Ciudadanos Francisco Javier Alegre ha hecho la misma petición de información sobre la reunión del Consejo de Seguridad Nacional y el contenido de las alertas de Seguridad Nacional. Asimismo, Alegre ha pedido conocer los argumentos del presidente Sánchez para desestimarlos. Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido la dimisión de Redondo por el «caos generado bajo su mandato».