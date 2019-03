El PP se desmarca de las declaraciones de Suárez Illana sobre el aborto El número 2 de la lista popular al Congreso por Madrid manifestó que «los neandertales también lo usaban: esperaban a que naciera y le cortaban la cabeza»

Javier Maroto, vicesecretario de Organización del PP, ha asegurado en Twitter que su partido no va «a hacer propuestas sobre el aborto mientras este asunto esté pendiente en el Tribunal Constitucional». Ha añadido que lo que proponen es «una ley de maternidad para que todas las mujeres que libremente decidan ser madres lo puedan hacer con todas las ayudas laborales, económicas y fiscales».

No vamos a hacer propuestas sobre el aborto mientras este asunto esté pendiente del Tribunal Constitucional. Sí proponemos una ley de maternidad para que todas las mujeres que libremente decidan ser madres lo puedan hacer con todas las ayudas laborales, económicas y fiscales — Javier Maroto (@JavierMaroto) 28 de marzo de 2019

Maroto responde así a las sonadas declaraciones de Adolfo Suárez Illana, que ha defendido que «un embrión es una vida incuestionable» y ha añadido que el debate sobre el aborto es «que digan que se puede matar antes o después». «Los neandertales también lo usaban, esperaban a que naciera y le cortaban la cabeza y en Nueva York se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento, que es curioso», ha añadido.

En este sentido, ha reiterado la defensa de la vida y ha asegurado que «lo que favorezca la muerte es absolutamente excepcional porque lo que se lleva en el alma es la subsistencia».

Según la legislación de Nueva York, consultada por Europa Press, y al contrario de lo que ha afirmado Suárez Illana, el aborto se puede practicar libremente dentro de las primeras 24 semanas de gestación. Además, un especialista médico autorizado puede practicar un aborto después de las 24 semanas, en dos supuestos: inviabilidad del feto o riesgo para la vida o la salud de la madre.

La Ley española es más restrictiva que la estadounidense, ya que permite el aborto libre hasta las 14 semanas; hasta las 22 semanas cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto; y sin un plazo determinado cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida debidamente certificadas.

En todo caso, Suárez Illana ha descartado que el Partido Popular vaya a incluir en su programa electoral la reforma de la ley española del aborto al no existir «consenso» para hacerlo.

«No va a aparecer la propuesta (en el programa electoral) porque no hay consenso para hacer eso (la reforma), si consiguiéramos que la sociedad española se diera cuenta de que 100.000 abortos al año son una salvajada sería un éxito, pero si no es posible, no es posible, el pueblo español es soberano por mucho que me guste a mí o no», ha explicado Suárez Illana en una entrevista en Onda Cero.

Illana se ha mostrado además convencido de que existe vida desde la concepción. «Lo que no es un embrión es un tumor, está claro, y si usted no toca ese embrión acaba siendo un paisano con barba como usted o una señora maravillosa como la que tenemos enfrente», ha indicado el candidato popular.

Suárez Illana acudirá esta tarde a Logroño, donde intervendrá en el foro «La España necesaria: libertad y concordia» y se espera que aclare sus declaraciones de hoy.

Dirigentes del PP como el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, asistieron el pasado domingo a la manifestación convocada en Madrid por la Plataforma Sí a la vida, formada por más de 500 asociaciones, contraria a la ley de plazos del aborto.