El PP cree que en una semana llegará al empate técnico con el PSOE en las encuestas Casado exige a Sánchez que rompa con Torra si quiere unidad

Pablo Casado ya no se quita la corbata ni en sábado. El líder del PP quiere transmitir una imagen y un mensaje institucional de hombre de Estado, de próximo presidente del Gobierno y de «responsabilidad» ante la crisis que se vive en Cataluña. Es un papel trabajado y aprendido durante meses, según cuentan en su entorno. Y de momento las encuestas le van bien. En una semana, aseguran fuentes populares, llegarán al «empate técnico» con el PSOE. El PP se ha conjurado para evitar a toda costa caer en errores antes del 10-N, «desbarrar» con estridencias y desviarse ni un milímetro de la «moderación y la centralidad».

Sobre Cataluña, el mensaje de Casado está siendo gradual. Primero exigió la Ley de Seguridad Nacional, luego reclamó al Gobierno que enviara un requerimiento a Torra para cumplir el orden constitucional, primer paso del 155, y ayer, en Valladolid, subió un nivel más al lanzar un «aviso urgente» a Sánchez: debe romper con Torra y Junqueras si quiere preservar la unidad de los constitucionalistas, y tiene que restablecer el orden ya, sin excusas y sin perder un minuto más.

A Casado le pedía el cuerpo estar en Cataluña este fin de semana, pero optó por dejar el protagonismo al ministro del Interior en funciones, quien ayer por fin se decidió a desplazarse a Barcelona. El líder del PP está haciendo hueco en su agenda para viajar a Barcelona y tiene previsto ir mañana, junto a Cayetana Álvarez de Toledo, para apoyar a todos los catalanes que están sufriendo el acoso independentista.

Desde Valladolid, donde abrió la convención intermunicipal del PP, advirtió al Gobierno de que «no se puede esperar un minuto más para restablecer el orden en las calles de Cataluña». No es el momento, dijo, de pedir silencio ni de hacer un llamamiento al diálogo, ni de «contemporizar» con los separatistas, sino de exigir respeto a la ley y a la Constitución, con «proporcionalidad, pero con eficacia y firmeza». «Estamos hartos del “seny” y “rauxa”; lo que queremos es orden y convivencia».

En un tono grave, «preocupado» por la situación, se dirigió a Sánchez para reclamarle que rompa «hoy mismo» con Torra y Junqueras, es decir con Junts per Catalunya y con ERC, y ponga fin a los acuerdos que tiene con los separatistas en 40 ayuntamientos catalanes y en la Diputación de Barcelona. Recordó que si Sánchez es presidente del Gobierno sigue siendo por los votos de los independentistas, que le apoyaron en la moción de censura, pues no ha conseguido ser investido ni una sola vez después. La ruptura con los independentistas, de manera clara y rotunda, es la exigencia que el PP pone por delante a Sánchez, y que repetirá en los próximos días con insistencia. «O se está con la ley y la democracia o se está con quienes jalean a los violentos. No son compatibles».

Más bipartidismo

Los populares incidirán en que si Sánchez no ha tomado ninguna medida excepcional para frenar el caos, el PP sí actuará si llega a La Moncloa, con la ley en la mano. El objetivo de Casado es «reforzar el Estado de derecho», después de que, según denuncia el presidente del PP, lo debilitara el PSOE al eliminar del Código Penal los delitos de rebelión impropia y convocatoria de referéndum ilegal, o entregara a la Generalitat en 1983 las competencias penitenciarias. «Somos la única alternativa», repiten en el PP, en un intento de aglutinar el voto moderado de centro-derecha. Fuentes populares sostienen, precisamente, que todo lo que está ocurriendo en Cataluña fortalecerá al bipartidismo, porque «son los partidos que ya han gobernado los que dan certidumbre y estabilidad». Por eso creen que en las próximas semanas podría acentuarse una concentración del voto de centro-derecha en torno a Casado. «La nueva política ha demostrado que no es de fiar, y una situación de caos no es la mejor para darle una oportunidad», sentencian en Génova.