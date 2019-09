El PP cree que Sánchez quiere un país bloqueado y elecciones «a toda costa» El secretario general del PP rechaza una abstención en la investidura del candidato socialista porque «no es de fiar»

Pablo Casado ha reunido hoy en Génova al Comité de dirección del PP, por primera vez desde que en julio acometió cambios profundos en el organigrama del partido. Y lo ha hecho justo cuando otra noticia sobre corrupción ha caído sobre el PP, con las imputaciones de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, entre otros. El PP ha pedido respeto a la presunción de inocencia, y ha admitido que la corrupción «resta», como dice Rivera. Además, tras conocer las 370 medidas que ha presentado Sánchez, ha advertido de que el líder socialista ha demostrado que quiere elecciones «a toda costa».

El Comité de dirección nacional del PP ha analizado los datos del paro, el bloqueo de España y las medidas que impulsará el PP en el Congreso y el Senado. Pero García Egea no ha mencionado la corrupción la imputación de Aguirre y Cifuentes. «Nadie me ha preguntado por el listado de cien cargos públicos cuyos casos han sido archivados tras ser llamados a declarar», ha señalado el número dos del PP. «Lo mejor es que cada institución se centre en lo que la Constitución ha encomendado a todos, y el PP va a trabajar para evitar que Sánchez hunda a la economía».

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha defendido la presunción de inocencia de Aguirre y Cifuentes, y ha pedido que se espere a que termine el procedimiento judicial.

En la reunión se ha tratado la iniciativa de España Suma. El secretario general del PP ha señalado que el principal objetivo es que Sánchez no siga gobernando, para que no continúe destruyendo empleo. «El objetivo es echar a Sánchez y sus socios para que no sigan hundiendo la economía».

«España Suma es un concepto en el que muchos españoles se sienten identificados», ha remarcado. En los gobiernos de coalición, ha comentado, el PP se dedicará a tomar medidas para mejorar la vida de la gente. «Ese es nuestro único objetivo», ha comentado, como respuesta a la decisión de Ciudadanos de apoyar una Comisión de investigación en Madrid sobre Avalmadrid. «Serán los ciudadanos los que juzguen los comportamientos», ha advertido.

García Egea se ha mostrado de acuerdo en lo que dijo Albert Rivera, que «España suma, pero la corrupción resta». «Por supuesto que la corrupción resta», ha asegurado. Por eso ha pedido trabajar para que no vuelva a ocurrir.

«España Suma nace con un objetivo, echar a Sánchez y evitar que siga arruinando a España. Es una fórmula interesante para aglutinar a personas que pensamos lo mismo en lo fundamental, pero debemos seguir hablando de ella y profundizando a nivel territorial y nacional», ha explicado, cuando se le ha preguntado si debía estar Vox ahí. «Hay que analizarlo todavía». Es un debate abierto en el PP, que de momento no se ha cerrado.

Los malos datos de paro

El Comité de dirección del PP ha tratado de forma especial los malos datos de paro del mes de agosto. «Es el peor mes de agosto desde 2010», ha subrayado el secretario general de los populares. «El Gobierno de Pedro Sánchez está en funciones, pero es un Gobierno que no funciona y trae paro». «Estos datos evidencian que España necesita un cambio y un Gobierno que entienda la magnitud del problema al que nos enfrentamos», ha subrayado García Egea.

Frente a los datos «preocupantes» del paro, ha dicho García Egea, está Sánchez presentando 370 medidas que son «un programa electoral para unas elecciones que quiere a toda costa». Sánchez está buscando elecciones, quiere tener el país bloqueado, ha denunciado. Según García Egea, es el programa electoral del PSOE. «Que nadie olvide quién tiene la culpa del bloqueo. Sánchez debería dar la cara para hablar no de estas medidas sino de los malos datos de paro».

El PP ha rechazado la abstención en una investidura de Pedro Sánchez «porque no es de fiar». «No podemos ir a ningún sitio con un señor que no es de fiar».

Respecto a la financiación autonómica, el número dos del PP ha señalado que Sánchez debe pagar lo que debe a las Comunidades Autónomas. La ministra Montero, ha señalado, «no está pagando a las Comunidades lo que les debe, y está amenazando a las autonomías y los proveedores con no pagar».

«Pido a los españoles que nos apoyen», ha subrayado, para «no volver a la crisis» que vivió España hace pocos años.