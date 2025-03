El PP acusa al Gobierno de no darle ni un papel de Presupuestos

Con todas las líneas de comunicación rotas entre La Moncloa y Génova, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reunirá hoy en el Congreso con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, dentro de una ronda de contactos con los grupos parlamentarios con el fin de ... recabar apoyos para la renovación de los órganos constitucionales y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. La portavoz de los populares acudirá a la reunión sin haber recibido un solo papel del Gobierno sobre las cuentas públicas y sin conocer por tanto nada de los planes presupuestarios del Ejecutivo, que pese a todo pedirá «sentido de Estado» a los grupos para que se adhieran a su proyecto.

Gamarra ya habló por teléfono con el ministro Bolaños en julio, cuando este entró en el Gobierno tras la remodelación que llevó a cabo el presidente, Pedro Sánchez. Fue un contacto de cortesía, sin entrar a fondo en ningún asunto. Todo indica que la reunión de hoy acabará como empezará: sin ningún acuerdo. Los populares no salen de su asombro ante el desparpajo del Gobierno para reclamar un apoyo incondicional a los Presupuestos, «sin habernos entregado ni un documento, sin darnos un solo dato, y cuando ya han elegido a sus socios, que pasan por los independentistas y por Bildu», comentan fuentes del principal partido de la oposición. El Gobierno no ha entregado ningún informe presupuestario previo al Grupo Popular, pero tampoco al área económica del PP, según confirma su responsable, Elvira Rodríguez. «Si Bolaños me pide apoyo a sus cuentas, le diré que de qué Presupuestos me habla, porque no los conocemos », comentó Gamarra a ABC.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada desde finales de 2018, también estará, previsiblemente, sobre la mesa de la reunión de hoy en el Congreso de los Diputados. La posición del PP no ha variado, pero hay una novedad, ya que apenas unas horas después de la entrevista de Bolaños y Gamarra, el Pleno debatirá una Proposición del PP para que los jueces elijan a los jueces en 12 de los 20 puestos del Consejo, única condición que ponen los populares para alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Gamarra explicará a Bolaños que ahí tiene la mejor oportunidad para desbloquear este asunto, si votan a favor de la propuesta para reforzar la independencia judicial. «Mañana mismo (por hoy, martes) puede haber un principio de acuerdo si el Gobierno acepta una reforma que va en la línea de que lo que piden los jueces y la Unión Europa», advierten fuentes de Génova.

Mientras, la incomunicación entre Sánchez y Casado tampoco se ha visto interrumpida en las últimas horas por un hecho excepcional como es la erupción del volcán en La Palma, según fuentes del PP. Las líneas entre ambos siguen cortocircuitadas. Tras la remodelación del Gobierno y los cambios en el grupo parlamentario socialista, con la salida de Adriana Lastra de la portavocía, Bolaños aparece como el interlocutor principal con el que los grupos, y en concreto el PP, pueden interactuar.

Pero el esquema de alianzas del Ejecutivo no se ha modificado . Desde el Gobierno apuntan que en la reunión se abordarán tramitaciones parlamentarias pendientes, pero confirman que la intención fundamental del ministro en esta ronda de reuniones es «pedirles sentido de Estado en la renovación de los órganos constitucionales y para pedirles responsabilidad a la hora de aprobar unos Presupuestos necesarios para salir de la crisis tras el Covid y recuperar la situación socio económica».

El Gobierno, no obstante, más allá de apelar a la «responsabilidad» del PP nunca se ha planteado una negociación en serio de los Presupuestos con el PP. La parte socialista del Gobierno sí lo intentó el verano de 2020 con Ciudadanos . Pero ahí triunfó Pablo Iglesias al imponer dentro de la coalición la tesis de que Unidas Podemos no apoyaría unas cuentas públicas en una fórmula que incluyese a los de Inés Arrimadas. Más allá de las apelaciones que haga Bolaños a los liberales, lo cierto es que no hay opción real. El pulso del año pasado se decantó dejando la vía de Bildu-ERC como la única posible.

En esta ronda de reuniones que mantendrá Bolaños no participará Vox. «No nos reuniremos en cuartos cerrados, sino con luz y taquígrafos, en la tribuna del Congreso o en las comisiones parlamentarias», apuntó ayer el presidente de Vox, Santiago Abascal.