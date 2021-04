Plantón de Maduro a la Cumbre Iberoamericana Su sorpresiva inclusión en la cita provocó que líderes como Jair Bolsonaro declinasen participar La organización traslada que finalmente no intervendrá y será sustituido por su vicepresidenta Delcy Rodríguez

Víctor Ruiz de Almirón Enviado especial a Andorra Actualizado: 21/04/2021 12:15h

La participación de Nicolás Maduro en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra hoy en Andorra constituía el gran factor de desestabilización e incertidumbre de un foro que quiere salir con el mensaje de una mayor colaboración de cara a futuras crisis sanitarias. Pero finalmente su intervención podría no producirse. Aunque fuentes de la organización evitan dar la cuestión por zanjada, sí trasladan que Maduro será sustituido en principio por su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Desde la organización trasladan esa información, pero manifiestan que no pueden garantizar que no haya cambios de última hora.

La cumbre quiere salir con el compromiso de mejorar los canales de acceso a la vacuna contra el Covid-19 para los países con menos capacidad. La brecha en el acceso a las mismas fue ayer el asunto central en los paneles del Encuentro Empresarial que sirve de antesala a este foro.

Con diferentes puntos de partida, con algunos países destacando su colaboración con Rusia y tildando de «fracaso» la plataforma Covax impulsada por la OMS para el reparto de vacunas. Pero el espíritu que trascendía era el de la cooperación, el de mejorar los instrumentos de un «multilateralismo eficaz», en palabras del presidente francés Emmanuel Macron, que participó ayer en uno de los paneles. Pedro Sánchez se reserva para hoy el detalle de su promesa de donar vacunas a America Latina.

Y es en este sentido donde existía mucha inquietud sobre si el discurso de Maduro podría eclipsar ese espíritu general de acercamiento. Su presencia, junto al debut en una cumbre de un presidente cubano en la figura de Díaz-Canel eran los grandes novedades de la cumbre. Bien es cierto que el componente semipresencial de la cumbre rebajaba las excepcionalidades al menos desde el punto de vista de la imagen. La mayoría de mandatarios están participando en la cumbre de forma telemática. Solo los mandatarios de Andorra, España, Portugal, Guatemala y República Dominicana participan de forma presencial.

Desde la delegación española han preferido no involucrarse en esta cuestión para reforzar la idea de que la organización de esta cumbre y los asistentes a la misma no tienen nada que ver con ninguna decisión del Gobierno. No obstante, desde el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, las cosas han cambiado. La UE dio un paso a un lado tras expirar el mandato de la Asamblea venezolana nacida de las urnas de 2015. Y el Ejecutivo español viene defendiendo que en la práctica es Maduro quién dirige el país, por lo que han decidido mantener la relación bilateral. Algo que se visibilizó recientemente con la visita de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, a Venezuela. Unas jornadas en las que mantuvo un encuentro oficial con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

No obstante, su gobierno chavista estará presente en la figura de su número dos. Con lo que su ausencia no guarda relación con un cambio de postura por parte de la organización. Desde la Secretaría General Iberoamericana explican que las invitaciones siempre dependen en última instancia del criterio del país anfitrión, en este caso Andorra. La decisión de incluir a Maduro en las intervenciones de los Jefes de Estado y de Gobierno que tendrán lugar hoy había motivado la renuncia a participar del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.