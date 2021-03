La oposición se queda sola pidiendo que el Gobierno respete la negativa de las cárceles a trasladar etarras La iniciativa formaba parte de una enmienda de reprobación a Marlaska, que ha rechazado el PSOE y sus socios

Laura L. Caro SEGUIR Actualizado: 18/03/2021 12:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El papelito de Marlaska

La oposición se que ha quedado sola en su intento de que el Gobierno promueva un cambio de la ley para que las decisiones de las Juntas de Tratamiento de las cárceles sobre traslados y progresión de grado de terroristas sean vinculantes, todo ello después de que el Ministerio del Interior acordara acercar al País Vasco a etarras como Juan Ramón Carasatorre o Harriet Iragi -asesinos respectivamente de Gregorio Ordóñez y el fiscal Luis Portero- en contra del criterio técnico de esos órganos. Se han emitido 193 votos en contra, los de PSOE y Unidas Podemos, además de todos los socios de la moción de censura.

La petición forma parte de una emienda transaccional formulada por Vox y Ciudadanos, en la que también se proponía reprobar al titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska doblemente: por su «incapacidad e incompetencia» para gestionar las responsabilidades de su cargo, así como su política de traslado de internos de ETA a prisiones próximas a Euskadi. Dos aspiraciones que han eliminado toda posibilidad de que el PSOE respaldara el texto.

La enmienda también integra solicitudes al Gobierno que supondrían cortar la que está siendo su polítifa de traslados, esto es: que se comprometa a no efectuar más movimientos de presos si el afectado no acredita su arrepentimiento por los crímenes cometidos más allá de la firma de un documento tipo proforma y si no muestra su «total disposición a colaborar con la justicia» en el esclarecimiento de crímenes pendientes.