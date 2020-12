Los notarios no comprobaron el origen de los mensajes sobre Kitchen que Martínez atribuye a Fernández Díaz García Castaño niega haber enviado el whatsapp sobre el volcado de los móviles de Bárcenas al exministro y dice que le vendrían «de arriba» porque están escritos «de oídas»

Los notarios de Mahón y Madrid que levantaron acta notarial de los mensajes sobre la operación Kitchen que, según el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, le envió el exministro Jorge Fernández Díaz, han negado este lunes manipulación alguna en el proceso pero han concedido ante el juez que no comprobaron el origen de los textos que pusieron por escrito.

Según informan a ABC en fuentes jurídicas, en el caso del notario de Mahón, Alberto Vela, ha reconocido que es amigo personal de Martínez, si bien ha defendido su labor profesional y ha incidido en que no hubo ninguna manipulación ni falseamiento en el acta que levantó con los mensajes. Se limitó a recoger lo que le proporcionó su cliente, como en cualquier otro acta notarial.

Por videoconferencia y acompañado de letrado porque es sospechoso de un presunto delito de revelación de secretos, ha explicado además que las conversaciones con el exsecretario de Estado que obran en el sumario y en las que le pregunta «cómo se borran los whatsapp» que ha recibido de él, no tienen nada que ver con Kitchen. Lo atribuye, como ya hizo Martínez en su declaración, a la necesidad de eliminar de su móvil unos mensajes subidos de tono que no quería conservar.

Martínez viene sosteniendo que él no es «un falsificador» ni mucho menos «un hacker» y que si hubiera querido inventarse los mensajes, habría utilizado textos mucho más específicos y que no requiriesen de explicación ni contexto para incriminar a Fernández Díaz.

Sin embargo, la defensa del exministro, enrocado en que él ni supo de Kitchen ni envió mensaje alguno, ha presentado una pericial que cuestiona la autenticidad de lo protocolarizado. Incide además en dos cuestiones clave: que Martínez era amigo personal del notario y que no ha aportado al juez el terminal en el que supuestamente recibió aquellos mensajes que ya «sólo existen en las actas».

Parte de esos mensajes, de acuerdo a la declaración que prestó en su día Martínez, no habían sido escritos por el ministro, sino reenviados por él tras recibirlos de un tercero que podría ser un operativo que estuviese implicado en la operación. En este contexto, cobra relevancia la declaración que ha prestado este lunes el comisario Enrique García Castaño, uno de los policías que viene reconociendo su participación en Kitchen y que podría haber escrito esos mensajes.

Ya a su entrada, ha declarado a los medios que él no envió ninguno de esos textos y en línea con la posición que ha defendido ante el juez, ha afirmado que no hablaba con Fernández Díaz y que «nunca» llegó a tener su teléfono. Su tesis es que los mensajes debieron llegar al ministro «de arriba», es decir, de la esfera política, porque están escritos «de oídas». «Eso no lo ha escrito un policía», ha llegado a asegurar, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Ese mensaje reza: «La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 i Pad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo habla dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica.. Es decir, q no seria informacion para el J a efectos publicación..: eso es lo q ha dicho, insisto y es muy probable q esa fuera la intención..)// Otra cosa es q nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante informacion...veremos. Te informo».

Todos los ojos se pusieron en García Castaño porque según ha venido declarando, él consiguió los dispositivos de Bárcenas y acompañado de dos policías de su unidad expertos en informática que han ratificado esta versión, volcó su contenido en un portátil. Sostiene que ese ordenador se compró con fondos reservados para el secretario de Estado específicamente con el fin de mostrarle esta información. En el sumario obra el recibo, que estaba en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional: «Portátil SES», especifica el concepto.

Sin embargo, él nunca habló de un iPad y eso ha puesto de manifiesto a preguntas de los fiscales de Anticorrupción para incidir en que ese mensaje ni lo envió él, ni ninguno de los policías involucrados en Kitchen porque todos sabían que lo intervenido eran dos móviles viejos del extesorero. «¿Ese ipad dónde está? ¿Acaso existe?», ha planteado.

Insiste así en que este mensaje tuvo que tener un origen político, pues entiende que alguien que había «oído campanas» pudo enviárselo al exministro y este rebotárselo a Martínez para confirmar la información. Lo mismo con el mensaje que hace referencia a la necesidad de compartir un contacto en el CNI al término de un Consejo de Ministros. Para García Castaño, no tiene sentido que él o cualquier otro policía enviasen una información así.

En cuanto al contenido volcado, García Castaño declaró en su día ante el juez que además de mensajes de texto antiguos como el ya célebre «Luis se fuerte» que envió Mariano Rajoy al extesorero popular cuando saltó el escándalo de los llamados «papeles de Bárcenas», había recuperado la agenda del contable.

Se ha ratificado en este punto y ha insistido en que la agenda tenía valor porque permitía conocer en qué destinos había estado el extesorero. Por eso la incorporó en el volcado de los dispositivos que compartió con el entonces secretario de Estado.

Martínez ha venido negando estos extremos y ha limitado su conocimiento de la operación a detalles someros que habría recabado de Eugenio Pino por orden de Fernández Díaz. García Castaño, por contra, ha insistido este lunes ante el juez en que se reunía con frecuencia con Martínez, no así con el exministro y, en línea con lo declarado en ocasiones anteriores, ha mantenido que estaba al tanto del devenir del operativo.

Cabe recordar que en el volcado del móvil de Martínez que obra en el sumario aparece una conversación con Enrique García Castaño en junio de 2017 en la que sale a colación una agenda de Bárcenas que se habría obtenido con la operación.

«En sus notas tiene los mejores restaurantes de ambos sitios. Es que tú y yo somos pobres, ya te dejaré su agenda que es mejor que la guía Michelín. Creo que te la di», dice el comisario. «No me la diste...», responde Martínez. Acababan de comentar que Bárcenas «quiere que no le toquen lo que le queda de su dinero en Cracovia y Canadá».