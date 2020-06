Pandemia y polarización

Narciso Michavila SEGUIR Actualizado: 01/06/2020 01:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ante la amenaza sanitaria, económica y social actual, nadie gana con la confrontación. Cuando la amenaza es global la respuesta más racional es la cooperación. De ahí la proliferación de estrategias de colaboración en todos los sectores sociales, impensables hace unos meses. Sin embargo, no sucede lo mismo en la política, donde el juego de poder es de suma cero: el principal adversario del político es otro político, no la amenaza externa. Por eso, la gran crispación política en España, Francia, Reino Unido, EEUU o Brasil, curiosamente los países con peores resultados ante la pandemia.

No es la crisis la que lleva a tal polarización, es precisamente al revés. Son las estrategias de polarización política las que están en el origen de la peor respuesta de esos gobiernos. En Francia no se suspendieron las elecciones del 15-M por la tensión de los chalecos amarillos. Aquí, el caos en la publicación de datos oficiales sobre el Covid-19 sólo se explica desde la lógica de primar los intereses políticos de tribu sobre la imperiosa necesidad de luchar ya contra el resto de las enfermedades, y de evitar el empobrecimiento definitivo de amplias capas de la sociedad. El ingreso mínimo vital es una medida justa, inteligente y necesaria, pero será inviable si el Gobierno se empeña en anteponer sus intereses políticos sobre la reactivación de la economía. Si seguimos confinados, el Estado no tendrá los 10.000 millones de euros necesarios para el próximo año.

Y en estas, la mayoría de los partidos políticos españoles, optaron esta semana por subir aún más los decibelios de la crispación política. Como si los 46.000 muertos provocados por la crisis, la mayoría por el Covid-19, y los dos millones de empleos destruidos este año no fueran suficiente sufrimiento. El 12 de julio las estrategias de la crispación se darán de bruces contra el sentido común de los electores vascos y gallegos: luego que no digan que no lo avisamos.