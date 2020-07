Entrevista Narciso Michavila: «Mientras haya tres marcas a la derecha del PSOE, gobernará Sánchez» El presidente de GAD3 recuerda que el Gobierno se fio del CIS el año pasado y empezó a hablar de «insomnio» para ir a elecciones

Partidos políticos aparte, este domingo 12 de julio competían entre ellas todas las encuestadoras de España. Según publicó Electomanía, página web independiente especializada en demoscopia, GAD3 fue quien más se acercó a la realidad de lo que pasó en las elecciones gallegas y vascas. En el lado opuesto, el CIS de José Félix Tezanos. ABC conversa hoy con el presidente de GAD3, Narciso Michavila, sobre los últimos sondeos publicados.

¿Por qué el PP, con menor intención de voto en el último barómetro de GAD3, supera al PSOE en escaños?

Tradicionalmente, en cuanto el PP se acerca al PSOE, siempre optimiza mejor porque tiene su apoyo en provincias más pequeñas, donde el escaño es más fácil de obtener.

¿Es posible que el centro-derecha presentándose por separado alcance la mayoría absoluta?

Mientras haya tres marcas a la derecha del PSOE, gobernará Sánchez.

¿Sí o sí?

En abril lo avisé, en noviembre lo avisé y lo vuelvo a avisar: con el sistema electoral español, que el tamaño medio de circunscripción es de seis, mientras haya tres marcas a la derecha, gobierna Sánchez.

¿Tiene un especial peso en el barómetro de julio que hayan sido ahora las elecciones gallegas y vascas?

Ha tenido algo de impacto. Los dos puntos que sube el PP respecto a junio, en buena parte, son por el impacto de las elecciones gallegas y vascas.

¿Se explica también por eso el descenso de Podemos y, sobre todo, la brusca bajada de Ciudadanos?

De Podemos menos. O sea, Podemos, igual que Vox, viene bajando desde hace más tiempo de forma paulatina. Sin embargo, las elecciones en lo que han incidido, sobre todo, es en mucho corrimiento de voto de Ciudadanos hacia el PP.

¿Cómo valora que el CIS sea la encuestadora que más se equivocó en su pronóstico de las elecciones gallegas y vascas?

Me sorprendería que Tezanos por primera vez no se hubiera equivocado. Siempre es el que más se equivoca desde que es presidente del CIS. Y, además, no me sorprende porque las propias estimaciones de voto que hace no tienen nada que ver con el resultado de sus propias entrevistas. La prueba es que desde que Tezanos ha llegado no se atreve a poner las entrevistas anónimas antes de unas elecciones, cosa que antes se hacía porque eran entrevistas pagadas con el dinero de todos.

El CIS publicado ayer mantiene la distancia del PSOE sobre el PP en más de diez puntos.

Espero que el Gobierno no se crea esta vez la encuesta de Tezanos como el año pasado, porque el año pasado se fueron a elecciones por culpa de Tezanos. En julio del año pasado, Tezanos le estaba dando al PSOE el 41 por ciento del voto, le daba trece puntos más de los que sacó. Y eso que corrigió. El barómetro de julio del año pasado hizo al Gobierno no pactar y hablar de insomnio. Si Tezanos me dice que saco el 41 por ciento, tengo que ir a elecciones.