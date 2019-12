La Mesa del Congreso no acepta las fórmulas planteadas para dividir el Grupo Mixto y pide alternativas El PP critica que PSOE y Podemos hayan dado «un nuevo plazo» para hacer otras propuestas

La Mesa del Congreso confirmó este viernes que inadmite por unanimidad los grupos parlamentarios de España Plural y Múltiple que registraron partidos del Grupo Mixto y amplió a estas formaciones hasta el próximo viernes el plazo para presentar nuevos grupos parlamentarios que lo dividan, en este caso con la oposición de PP y Vox.

La presidenta de la Mesa, Meritxell Batet, explicó que los informes de los letrados consideran que los grupos de España Plural y Grupo Parlamentario Múltiple no cumplen las exigencias del Reglamento para tener grupo parlamentario propio y por tanto «no pueden darse por constituidos». Por ello, acordó «inadmitir» ambas peticiones.

Batet detalló que, por lo que respecta a España Plural, uno de sus componentes, Navarra Suma, se presentó como coalición de UPN, PP y Ciudadanos, aunque sus dos diputados sean del partido regionalista, por lo que no pueden estar en un grupo propio distinto a los de sus compañeros de candidatura.

Además, otro de sus integrantes, Coalición Canaria, no logró en Gran Canaria, aunque sí en Tenerife, llegar al 15% del voto que se exige para formar grupo parlamentario propio si no se llega a los 15 diputados. Por tanto, sólo el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe cumplieron con los requisitos

Respecto al Grupo Parlamentario Múltiple que registraron Junts, Más País-Compromís y el BNG, señaló que no alcanzaron el 5% de votos del total de España que se exigen, sino que se quedaron en el 4,88%.

Después, el vicepresidente cuarto de la Mesa, Ignacio Gil Lázaro, compareció para manifestar su acuerdo con el rechazo de ambas peticiones pero no con el «muy extraño» plazo que se ha dado de más a los integrantes del Grupo Mixto, porque el no poder formar grupo propio «no es que se queden en el limbo». Por eso, pidió que esta ampliación de plazo se votara, y, según dijo, se aprobó con los 6 votos de PSOE y Unidas Podemos pese a los 2 votos en contra del PP y el suyo propio.

La vicepresidenta tercera, Ana Pastor, explicó el voto en contra del PP señalando que en otras ocasiones se ha dado «un plazo para que quien lo ha presentado pueda hacer alegaciones», pero no «un plazo nuevo» para hacer otras propuestas. Lo atribuyó a que el PSOE y Unidas Podemos han tomado la decisión «en el ámbito político», no en el jurídico, como corresponde a la Mesa porque, si no, «su prestigio se puede ver deteriorado».

Gil Lázaro aclaró que él no está a favor ni en contra de que el Grupo Mixto se divida, sino de que saquen «fórmulas imaginativas» de división para terminar «contraviniendo el Reglamento» y crear «grupos parlamentarios paralelos» incurriendo en «fraude de ley». Eso sí, advirtió que «fórmulas fuera del Grupo Mixto no hay ninguna», y no entró a considerar otras posibles opciones de división del Mixto que le plantearon los periodistas, como la unión de carácter técnico, sin necesidad de coherencia ideológica, de 15 diputados del Mixto, que sí cumpliría los requisitos del Reglamento.

Por su parte, Pastor sentenció sobre si es viable un Grupo Mixto no dividido y con sus 21 diputados de 10 partidos que tiene actualmente, que «lo que no es legal no es viable», en referencia a que las propuestas hasta ahora registradas no cumplen la normativa.

Mientras no culmine este plazo y se aclare cuántos grupos parlamentarios habrá finalmente en la XIV legislatura, apuntó Batet, no se podrá concretar el reparto de espacios y despachos en el Congreso, pero, explicó, «se ha acordado que dentro de las dependencias de los grupos se puedan facilitar provisionalmente medios y espacios» para su uso por los nuevos diputados.