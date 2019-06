Una vez más, Franco se le resiste a Sánchez El Tribunal Supremo suspende por unanimidad la exhumación de Franco hasta la resolución del recurso y deja en el aire una de las medidas estrella del Gobierno de Sánchez que se lleva retrasando casi un año

Fue una de las medidas estrella del Gabinete de Sánchez: exhumar a Franco de inmediato. La negativa de la familia a aceptar este proceso supuso un obstáculo desde el inicio. A pesar de ello, el Gobierno seguía con sus planes y lanzó una primera fecha límite. Julio de 2018 sería el mes en el que los restos de Franco abandonarían el Valle de los Caídos.

La medida, no obstante, se prolongó. La familia Franco contraatacó y sorprendió al Gobierno. Tras la exhumación, la catedral de la Almudena sería el luagr de reposo para los restos de Franco. Este movimeinto obligo al Gobierno a repensar la situación. «Si hemos esperado 40 años, poddemos esperar unas semanas, unos días», declaró Pedro Sánchez.

Pero las semanas y los días iban pasando y el panorama no mejoraba para el Ejecutivo. Se presentaron varios recursos contra la decisión de Sánchez e incluso el prior del Valle de los Caídos amenazó con no dejar entrar a los operarios que procederían a la exhumación. El 24 de agosto de 2018, el Consejo Ministros decretó la exhumación de Francisco Franco, avalada por el Congreso el 13 de septiembre. Ahora sí, oxígeno. La estrategia del Gobierno parecía apuntalada y próxima su desenlace.

Pero Franco aún se le resistiría un poco más a Sánchez. El tiempo corría y la exhumación no llegaba. La portravoz del Gobierno, Isabel Celaá reconoció que veía «difícil» llevarla a cabo antes del 28 de abril, fecha de las elecciones generales. Antes de los comicios, el Gobierno quiso blindar su decisión fijando, de nuevo, la fecha del gran acontecimiento: los restos del dictador saldrían del Valle de los Caídos el 10 de junio. Y con un destino definido, el panteón de Mingorrubio, en El Pardo.

La batalla entre los Franco y el Gobierno no ha cesado y este 4 de junio el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de la familia. El TS, que no admitió a trámite los recursos de los en un primer momento por no existir la orden de exhumación, suspende por unanimidad la exhumación de Franco hasta la resolución del recurso. De momento, la medida estrella de Sánchez queda en el aire.