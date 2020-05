JAIME GARCÍA | Vídeo: Marlaska anuncia el pago de la equiparación salarial en mitad de la crisis e la Guardia Civil (AT)

Marlaska vinculó la equiparación salarial primero a los Presupuestos y después a los pactos de «reconstrucción social» El ministro de Interior niega que se trate de un movimiento para contentar a la Guardia Civil tras la destitución de Pérez de los Cobos, si bien en ninguna de las medidas extraordinarias aprobadas por el Covid aparecía esta cuestión hasta ahora

E.B. Madrid Actualizado: 26/05/2020 20:17h

Por sorpresa, y tras el malestar que ha creado en el seno de la Guardia Civil la destitución de Diego Pérez de los Cobos, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha informado que su Ministerio ejecutará el tercer tramo de la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil antes de que finalice este 2020. Se trata de un paquete de 247 millones que tenía que haberse ejecutado en enero.

La medida llega con cinco meses de retraso respecto a los plazos acordados en 2018 entre el Ministerio de Interior y los representantes de ambos cuerpos. Y si bien Marlaska ha negado que sea un gesto para calmar los ánimos tras la destitución del jefe del Instituto Armado en Madrid a cuenta de la investición del 8-M, hace no mucho el propio ministro vinculaba la ejecución de este tercer tramo a la aprobación los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados celebrada el pasado 17 de febrero, cuando la crisis del coronavirus no había estallado, Marlaska señaló que este tercer tramo estaba pendiente de la aprobación de unas nuevas cuentas así como de las reuniones de las comisiones técnicas para fijar los porcentajes (mientras que el segundo se hizo con los PGE prorrogados). El ministro explicó que, en caso de que los Presupuestos se retrasasen en esta legislatura, apelando así al resto de grupos a no boicotear el proyecto del Gobierno, el Ejecutivo dictaría un real decreto-ley para introducir el tercer tramo. «Espero que los Presupuestos vengan antes y sean rápidos en estos términos», apostilló.

Cambio de escenario con la crisis del Covid-19

La hoja de ruta del Gobierno cambió por completo tras el estallido de la pandemia, y desde el mes de marzo la crisis sanitaria ha marcado todas las decisiones del Ejecutivo. Incluso, las medidas extraordinarias que se aprobaron, y en las que no se hizo mención a la equiparación salarial.

Marlaska sí hablo de esta cuestión en otra comparecencia en la misma comisión, celebrada el 23 de abril, cuando el estado de alarma ya estaba vigente y el Gobierno ya había dispuesto el paquete de medidas extraordinarias para hacer frente al coronavirus, Marlaska apelaba a la colaboración de todos los grupos parlamentarios para mantener los puestos de trabajo creados en los cuerpos policiales así como para ejecutar el tercer tramo de la equiparación salarial.

«En cuanto a la oferta de empleo público, el año pasado hicimos una oferta de emprelo público de algo más de cinco mil plazas entre policías y guardia civiles. Eso es lo que nosotros tenemos previsto; espero que todos los grupos parlamentarios en esos necesarios acuerdos de reconstrucción social y económica de nuestro país coadyuven con nosotros para que podamos tener y mantener esas ofertas [...] En esos términos, igualmente, el tercer tramo», afirmó.

Desde Jusapol destacan que la decisión del Gobierno no es la equiparación salarial que reclaman. «No estamos todos. No soluciona el resto de brechas. Seguirá habiendo una policía autonómica de primera y una policía estatal de segunda», han escrito en Twitter.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) en un comunicado ha destacado que «celebra el anuncio», aunque espera que se subsanen el resto de puntos del acuerdo suscrito entre representantes de ambos cuerpos y el Ejecutivo, y recuerda que el pasado mes de abril pidió al Ministerio de Interior que ejecutase la aplicación del tercer tramo «con independencia de que existieran o no nuevos Presupuestos Generales del Estado».