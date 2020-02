Levy (PP) califica de «vergüenza» la acusación de Sánchez a ABC tras la publicación de su conversación con Delcy Rodríguez

ABC Actualizado: 06/02/2020 14:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que no habló con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, cuando ella se encontraba en el aeropuerto de Barajas, desmintiendo la exclusiva publicada por ABC según la cual Rodríguez sí habló con Sánchez para exigirle que no recibiera a Juan Guaidó.

«Da la sensación de que la mentira se ha confundido con el periodismo; reivindico el periodismo», ha dicho Sánchez en la rueda de prensa en la Generalitat tras su reunión con Torra. El presidente del Gobierno ha insistido en que es «absolutamente falso» lo publicado y ha lamentado que antes de publicarla no se haya «contrastado con el Gobierno de España».

La información exclusiva, elaborada con fuentes muy próximas al gobierno chavista, ha generado reacciones políticas en defensa del periodismo. Andrea Levy (PP), concejal de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid, se ha referido a la acusación de Sánchez en Twitter.

Hoy el Presidente del Gobierno de España ha acusado a un medio de comunicación con 107 años de historia de no hacer periodismo.



(Y no, Pedro Sánchez no se refería a TV3).

Vergüenza. — Andrea Levy (@ALevySoler) February 6, 2020

