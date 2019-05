Los letrados acuden a la ley procesal penal y no al reglamento del Congreso para suspender a los presos Los técnicos jurídicos de la Cámara Baja discrepan con el Tribunal Supremo por la falta del suplicatorio

Veredicto de los expertos. Los letrados del Congreso han emitido este viernes un informe en el que avalan la suspensión de los presos del «procés» elegidos diputados, un dictamen en el que después se ha apoyado la Mesa para declarar la suspensión de los mismos. Tres días después de la constitución de las Cámaras se cierra la página que ha provocado un intercambio de pareceres entre la cúspide del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, y el Congreso de los Diputados, que ejerce junto al Sentado el Poder Legislativo en nuestro país.

Al avalar la suspensión, los letrados del Congreso se han apoyado en el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la ley que regula el proceso penal. Según este precepto, aquel procesado en firme por el delito de rebelión contra el que se haya dictado la prisión preventiva queda «automáticamente suspendido» del ejercicio de cargo público. Así sucede con Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. Los cinco se encuentran encarcelados de forma preventiva para que no se fuguen y son acusados del delito de rebelión por empujar hacia la secesión catalana por las vías ilegales. Todos ellos fueron procesados por este delito hace meses, durante la investigación del juez Pablo Llarena.

Aunque el Supremo no haya realizado una declaración de suspensión expresa ni haya comunicado al Congreso de forma explícita que se debe aplicar esa previsión de la ley procesal penal, los letrados creen que se debe adoptar por mera aplicación automática de la ley, teniendo en cuenta que no ha cambiado la situación de los presos.

También consideran los letrados que esa comunicación se encuentra implícita en el auto del Supremo del pasado 14 de mayo, que fue enviado a Meritxell Batet y al que ayer se remitió Manuel Marchena. Los jueces ratificaron la prisión provisional contra los afectados al considerar vigentes todos los riesgos y enviaron aquella resolución a la presidenta del Congreso «a los efectos procedentes».

Interpretación restrictiva

En su informe, los técnicos del Congreso discrepan sin embargo con el Alto Tribunal y descartan aplicar el artículo 21.2 del reglamento que regula el funcionamiento de la Cámara Baja. Este precepto conduce a la suspensión de los diputados, cuando hayan sido procesados en firme, se encuentren en prisión preventiva y el Congreso haya otorgado el suplicatorio, es decir, su permiso.

El Supremo alegó el 14 de mayo que el suplicatorio es una autorización necesaria en las fases anteriores al juicio oral, un estadio ya superado en esta causa. Con una argumentación extensa, los magistrados explicaron que el permiso de las Cortes hace falta para investigar o procesar a un diputado, dos acciones del proceso penal ya superadas en el caso del «procés». El Alto Tribunal se esforzó en justificar que exigir el permiso de las Cortes con el juicio comenzado rompe el espíritu del privilegio de los parlamentarios, cuya función es impedir acciones judiciales arbitrarias contra ellos.

En este caso, es al revés: los acusados fueron procesados, se sentaron en el banquillo, y después se han convertido en diputados, al ser elegidos en las elecciones del 28-A. Parar el juicio para recabar esa autorización a estas alturas «supondría una interferencia irrazonable en el ejercicio de la función» atribuida a los tribunales que permitiría al Congreso revisar su actuación respecto a determinadas personas, concluyeron los jueces del Alto Tribunal.

Fuentes jurídicas informaron a ABC que los magistrados daban por superado ese paso incluso para activar la suspensión del 21.2, según su resolución del 14 de mayo, en la que también aludían de forma menos explícita a la del 384, al referirse «a las previsiones normativas» tanto de la ley procesal penal, como del reglamento.

Ahora, los letrados argumentan que sin ese suplicatorio no se puede aplicar el artículo 21.2 del reglamento del Congreso. «No parece de aplicación ya que exige, además de la prisión preventiva del diputado y como un requisito previo, que sea concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio». Y ese requisito no se da, porque el Supremo no lo ve necesario, alegan. Para justificar esta interpretación, se apoyan en una ««obligada interpretación restrictiva de una norma limitativa de derechos fundamentales».