Laya ofrece vacunar al personal del Servicio Exterior que pueda viajar a España La ministra de Asuntos Exteriores cumple así con las demandas de los funcionarios que trabajan en el extranjero, aunque queda por resolver como llegará la dosis a todos aquellos que no puedan desplazarse

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya , se ha ofrecido a vacunar al personal del Servicio Exterior que viaje a España. Así lo ha hecho saber a los cinco organismos sindicales con los que se ha reunido hoy a mediodía en el madrileño Palacio de Santa Cruz. De esta forma, la ministra quiere poner fin a las peticiones que durante meses le han hecho los empleados públicos que se encuentran trabajando en el extranjero.

Aunque la ministra les ha transmitido que su oferta todavía está pendiente de un acuerdo con el Ministerio de Sanidad y Consumo, según ha podido saber ABC las distintas representaciones valoran «muy positivamente» la reunión que han mantenido con ella y el «compromiso» que ha adquirido con ellos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sin embargo, la considera insuficiente «porque deja fuera al personal que no pueda desplazarse» , tal y como han informado en un comunicado. «No resuelve la incertidumbre de miles de empleados públicos que necesitan ya una protección sanitaria y que se sienten abandonados», explican, al tiempo que añaden que «el Ministerio aún no tiene una solución para aquellas personas que no puedan trasladarse a España y que deberían seguir los protocolos de los países en los que estén destinados, si es que los hubiera».

El sindicato exige vacunaciones prioritarias en Asia, América del Sur y África , donde «miles de empleados públicos necesitan ya protección sanitaria». Esta reunión se ha celebrado tras conocerse el fallecimiento esta semana de dos trabajadores del servicio Exterior en India y Ecuador, por lo que los sindicatos advierten que la vacunación del personal «no debería demorarse más allá del mes de junio».

