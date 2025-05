Juicio a Trapero, en directo: Trapero define como «barbaridades algunas de las resoluciones del Parlament previas al 1-O

18.30

Trapero cifra en 434 las urnas incautadas en el 1-O, pero niega que se incautaran a última hora.

Trapero ha especificiado que a Junqueras no se le dejó entrar en el colegio y niega que se le facilitase información sensible a Puigdemont desde los mandos de los Mossos en el 1-O.

Trapero ha negado que los Mossos hayan seguido a cualquier otro cuerpo policial.

Se reanuda la sesión.

Receso en la sala de la Audiencia Nacional.

Trapero defiende la actuación de los Mossos el día 1-O porque formaban parte de un operativo mayor en el que también estaban Policía Nacional y Guardia Civil. El fiscal cuestiona la lentitud en la tramitación de los refuerzos en los colegios electorales. Informa, Nati Villanueva .

Trapero comienza a detallar las actuaciones policiales. Primero, dos mossos (o binomios) actuaban para cerrar los centros. Para después, si no era posible, solicitar refuerzos a unidades de orden público de los Mossos. Si el número de agentes era insuficiente, llamaban a Policía Nacional y Guardia Civil.

Trapero defiende la actuación de los Mossos, que, según ha detallado, en los días previos al referéndum ilegal, hicieron lo que se pactó con otros cuerpos. Trapero fecha en el 29 y 30 de septiembre los primeros movimientos de policía autonómica a los centros educativos.

«El 1-O todos esos lugares a los que se le da la seguridad, están activados», dice Trapero.

El fiscal pregunta por el «Plan Ágora» y sobre cuál era el acontecimiento en Cataluña más relevante que pudiera suceder (entre el mes de julio y su final).

La Fiscalía pregunta a Trapero por qué se apartó de las reuniones de coordinación y envió al comisario Ferran López.

Trapero no aclara por qué no pidieron colaboración a otros cuerpos de seguridad. «No nos habíamos puesto en esa tesitura», ha dicho.

«No miento si digo que vinculado al 1-O se hizo el mayor esfuerzo que ha hecho el cuerpo en toda su historia», defiende Trapero.

Trapero cifra en 7850 los efectivos para el referéndum, más otros 3000 para la actividad ordinaria de las comisarías. El fiscal insiste en saber por qué los Mossos destinaron los mismos efectivos en unas elecciones autonómicas que en el 1-O.

«A quien sí se informó fue al coordinador del dispositivo, el coronel Diego Pérez de los Cobos», añade Trapero.

Dice que en esa reunión, transmitieron a Puigdemont su malestar con las declaraciones que algunos consejeros estaban haciendo sobre la posición de los Mossos ante el referéndum y que le hicieron saber que la Policía autonómica estaba con la legalidad, «que no se equivocara con nosotros». Trapero reitera que Puigdemont les dijo que seguiría adelante, pero no explica por qué al salir de esta reunión los Mossos no informaron a la magistrada del TSJC de las intenciones del Govern . Informa, Nati Villanueva .

«Yo, hay que entender que voy ahí como invitado, mi primera sorpresa es que cuando llego ahí y los otros dos jefes de policía no están. Expuse lo que yo consideraba. Expuse era algo que me preocupaba, esa preocupación a ver cómo vamos a gestionar eso», dice Trapero.

Trapero afirma que el día 28 de septiembre, cuando los Mossos hablaron de problemas «graves de orden público y seguridad ciudadana», Carles Puigdemont le reiteta que va a celebrar el referéndum del 1-O. «Nos quejamos de la utilización de los principios de actuación. Que no se equivocasen con nosotros que no íbamos a soportar ninguna ruptura de la legalidad», ahonda Trapero. La respuesta fue que «más importante de la imagen de los Mossos, era la imagen del Gobierno».

Trapero está ahondando con el fiscal en el plan de actuación que los Mossos llevaron a cabo esos días. La Fiscalía cuestiona el hecho de el plan de actuación no se adaptase a pesar de los avisos a Puigdemonto. Trapero defiende la actuación del cuerpo autonómico.

Como hizo durante su declaración como testigo en el juicio del «procés» en el Supremo, Trapero reitera que avisó a Puigdemont de la violencia que podía haber en las calles si mantenía la convocatoria del 1-O. Sostiene que aunque lo previsible era una resistencia pasiva por el perfil de votantes que se esperaban, entre ellos familias con niños, había «cuarenta y pico zonas en toda Cataluña donde había personas con las que había habido problemas graves en ocasiones anteriores». Informa, Nati Villanueva.

Trapero ha cifrado en «110 o 119» los centros en los que los Mossos intervinieron durante el 1-O.

Sobre la actuación de los Mossos: «La pauta era que si había personas que se plantaran en la puerta de los centros se las iría quitando una a una», ha dicho Trapero.

Asimismo, Trapero asevera que él no toma las decisiones con carácter personal sino «de manera colegiada con el resto de mandos».

Trapero ha afirmado que la ocupación de los centros educativos que se produjo en la antesala del 1-O podía «corresponder» con la actividad «normal» de cada centro durante un fin de semana.

El fiscal reprocha al mayor que no cerraran colegios durante el fin de semana y se limitaran a informar de que tenían que estar vacíos a las seis de la mañana del domingo. Trapero dice que pensaron que la información facilitada por los mossos a los responsables de los colegios podía ser «disuasoria» y que de hecho funcionó en más de 200 colegios. Informa, Nati Villanueva .

Sobre la actuación de los Mossos en los días previos al 1-O Trapero insiste en que el cuerpo hizo «lo que se ordenó».

Preguntado por la iniciativa de los Mossos para impedir la celebración del referéndum, Trapero explica que los días 29 y 30 de septiembre, parejas de mossos se acercaron a los colegios y constataron que se estaban celebrando actividades lúdicas durante todo el fin de semana. Reconoce que es algo que, vinculado a una jornada electoral, no había sucedido antes. El mayor se revuelve contra el Ministerio Público, y señala que si era tan notorio que esas actividades tenían como finalidad que no se cerraran los colegios, no entiende por qué nadie ordenó intervenir en ese momento. Informa, Nati Villanueva.

El fiscal desliza que no ve posible que los Mossos no se dieran cuenta de que se se estaba llevando a cabo una «ocupación fraudulenta» de los colegios y Trapero replica que no estaba tan claro.

«Yo no tuve ninguna consulta ese fin de semana», dice Trapero, que antes ha señalado que los Mossos «no entendieron que eran actividades preparatorias del referéndum».

El fiscal pregunta por la ocupación de colegios el 27 de septiembre, a raíz de la iniciativa de Escolas Obertas» (promovidas por Òmnium Cultural), a puertas del referéndum ilegal del 1-O. «Pensábamos que la orden judicial que teníamos en ese momento no nos facultaba para retirar a la gente de esos colegios», dice Trapero.

Trapero sigue tratando de distanciase de los líderes del «procés». Dice que se sentía muy incómodo con la deriva que tomaba el Govern y llegó en el momento en que le dijo tanto al consejero de Interior Jordi Jané como a su sucesor, Joaquim Forn, que «qué estaban haciendo». El mayor de los Mossos relata que Jané le preguntó en una reunión en septiembre de 2016 que si en algún momento había en Cataluña una «doble legalidad, ¿dónde estarían los Mossos». Y Trapero le dijo que «la doble legalidad no existe, y que los Mossos estarían con las decisiones judiciales». Informa, Jesús Hierro .

En el mismo sentido, ha asegurado que se sintió «incómodo» con algunas decisiones que se tomaron entre 2016 y 2017.

Trapero asegura que avisó a sus superiores del camino y deriva que estaba tomando el «procés». Asegura también que en una reunión con un alto cargo de la Generalitat señaló que los Mossos «harán siempre lo que digan los jueces»

Trapero asevera el exconsejero de Interior Jordi Jané dimitió por temor a las «responsabilidades patrimoniales» a raíz de posibles acciones penales contra él por el «procés».

16.18

El fiscal pregunta al mayor si considera que cumplió con su deber de impedir la comisión de delitos a la que fue apercibido por el TC cuando suspendió las leyes del referéndum. Trapero dice que cumplió con ese apercibimiento en todas las actuaciones judiciales cuando fueron ordenadas. Informa, Nati Villanueva .

El fiscal trata de vincular nombramiento de Trapero como mayor de los Mossos en abril de 2017 con el proceso independentista y los líderes del “procés”. Trapero asegura que “no tiene nada que ver”: se había aprobado el año anterior y hacía diez años que, pese a existir la figura, esa plaza no se cubría. Trapero recuerda que el que lo nombró fue el entonces director general de Mossos, Albert Batlle, ahora teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona. Informa, Jesús Hierro .

«¿Se preguntó usted por qué en ese momento por qué se lo ofrecía?», pregunta el fiscal sobre su ascenso. «Para mí no tiene ningún tipo de relación», dice Trapero sobre su elección y un posible vínculo con el «procès». «Lo irregular es lo que había pasado hasta entonces», añade. «Me parece muy forzado, no tiene absolutamente nada que ver. Soy un mosso, que era jefe de Mossos, que era una categoría que había que cubrir», apostilla.

La Fiscalía pregunta a Trapero por las partidas para llevar a cabo el referéndum ilegal, que luego se cancelaron.

« Protección no es una escolta de 24 horas , es un punto de interés policial que puede ser pasar cada día media hora por el domicilio, o si es alguien conocido y se sabe que va a ir a un acto público pueda ir allí un policía», ha añadido Trapero.

Trapero responde sobre las medidas de protección a Marta Rovira, Jordi Sànchez, Jordi Cuixar o Xavier Vendrell. «¿Se dio algún tipo de protección por estar investigado?», pregunta la Fiscalía. «No», responde Trapero que apostilla que sí se hizo porque habían salido en los medios comunicación.

Tras preguntarle el fiscal sobre si era consciente de las resoluciones que en 2016 iba aprobando el Parlament en consonancia con la hoja de ruta independentista y qué valoración le merecía la del proceso constituyente, Trapero ha dicho: «Una barbaridad más de las muchas que se estaban haciendo y que se iban anulando». Informa, Nati Villanueva.

Tras la pausa para almorzar, el interrogatorio a Trapero se reanuda con preguntas del fiscal sobre el documento «Enfocats» y la agenda que Josep Maria Jové que recoge los supuestos pasos del secesionismo para lograr la independencia. Trapero se desvincula de ellos. Dice que el nombre de «enfocats» solo lo conoció cuando se abrió la causa judicial contra él. Informa, Jesús Hierro.

Se suspende la sesión hasta las 15.30 horas . Entonces continuará el juicio. Informa Nati Villanueva.

Admite que sobre las 00.20 se hace la primera carga policial para recuperar las armas.

Trapero reconoce que sobre la medianoche la masa había bajado bastante. Había unas mil personas, algunos borrachos y otros lanzando botellas. El fiscal le hace ver la contradicción al intervenir por primera vez con más gente y esta mucho más agresiva.

Trapero dice que la secretaria judicial tarda en salir y no lo hace por la puerta principal de la consejería de Economía sino por el teatro. El tiempo que se perdió fue el de la finalización de la función y que nos responsables del teatro se negaban.

Trapero recuerda que el 20-S tuvo una conversación con Sànchez que “acabó mal”. Dice que el líder de la ANC, convocante de la manifestación, le llamó “airado” reprochándole el dispositivo, y el mayor se enfadó y le replicó: “¡Tú no me vas a decir cómo tengo que hacer un dispositivo!”. Y le colgó el teléfono.

Reconoce que Jordi Sànchez le llamó airado (en el momento de poner el cordón) y él le replicó que él no era nadie para no decirle cómo hacer un operativo policial.

Fiscal: ¿No es cierto que cuando se pasa de la mediación a la acción es cuando empiezan los problemas [ con la gente concentrada ]? Por eso, el cordón lo deberían haber hecho por la mañana. Trapero lo niega. Lo pone en marcha ante las intrucciones del juez.

Trapero: doy la orden de ir a hablar con la secretaria. Fiscal: no se entiende el motivo por el que ella llama al juzgado al pedirle ayuda porque no podía salir y las diligencias habian acabado a las 20.40.

Sobre las 22.30 horas tiene noticias de que la guardia civil está teniendo problemas. No sabe si la diligencia de la comisión judicial ha acabado, explica Trapero. Por sus noticias no lo ha hecho. Media hora después recibe una llamada del juzgado de incidencias en el que le ordena que facilite la salida de la secretaria judicial . El le explica que su información es otra y que acaban de desmontar un trozo de cordón.

Trapero admite que "la actitud de una parte de la masa" independentista no era pacífica a las puertas de la Consejería de Economía el 20 de septiembre. Relata que algunos manifestantes comenzaron a lanzar botellas a una pareja de agentes de los Mossos d'Esquadra "al confundirlos" con guardia civiles. Informa Nati Villanueva

Trapero explica que la Guardia Civil le pidió poder retirar los vehículos policiales que los concentrados habían destrozado, pero el mayor le replicó que no podían hacerlo por la dimensión que había alcanzado la manifestación: « No podemos en estos momentos en condiciones de sacar los vehículos », ha explicado Trapero que le dijo entonces al coronel del Instituto Armado, informa Nati Villanueva.

Sobre la una de la madrugada recibe una llamada de presidente del TSJC quien le expresa su preocupación por lo que está ocurriendo, relata Trapero. Él le comunica cómo va la situación y le informa de lo que están haciendo, explica.

"El señor Sànchez (en referencia al líder de la ANC) n o es nadie para imponer ninguna condición. Una persona que representa una entidad no pone ninguna condición ni en esta ni en otras ocasiones. Se lo puedo asegurar"

13.26

Hasta la una de la tarde en el centro de coordinación de los Mossos (Cecor) no tuvieron conocimiento de que en los vehículos de la Guardia Civil asignados había armas. Trapero asegura que no pudieron hacer un cordón en torno a ellos porque "era imposible" entrar. Reconoce que nunca había visto a representantes de medios de comunicación subidos a vehículos, en referencia a los coches de la Guardia Civil, pero ese día era todo "excepcional". "Estábamos en un día excepcional con 40 lugares (en referencia a los registros que se estaban practicando) en los que había que gestionar las intervenciones de orden público, que no se nos fuera de las manos". " Que nos equivocamos en el planteamiento, pues igual ", dice, pero no querían generar un "efecto contagio " y que hubiera que lamentar daños mayores. Reprocha a la Guardia Civil que no les hubiera avisado con antelación de que iban a practicar registros judiciales que podían tener consecuencias de orden público. Informa Nati Villanueva

El fiscal le dice que a las 9.15 llega a haber unas 700 personas . ¿Estos cuatro equipos de orden público no podrían evitar que se rodeasen los vehículos de la guardia civil? Le pregunta.

"Siempre hay agitadores, 40 ó 50 personas que hacen lanzamientos de objetos a la Policía y entonces ya tenemos que actuar y es imprevisible lo que puede pasar", justifica el acusado. El fiscal recuerda que Laplana dijo a los guardias civiles allí desplegados que no veía ninguna situación grave para hacer un perímetro de seguridad . Trapero dice que la valoración que hace la intendente es un primer momento. "La actitud en ese primer momento no era violenta, era pacífica", dice, y "actuar se nos podía ir de las manos" . Informa Nati Villanueva

Trapero está intentando justificar la inacción de los Mossos ante las peticiones de auxilio de la Guardia Civil "¿Con qué efectivos hacemos nosotros los cordones? ¿De dónde los sacamos? No podemos hacer cinco cordones de cuarenta metros con los efectivos que tenemos". "¿Y por qué no lo explican cuando reciben peticiones de auxilio? ", pregunta el fiscal. "Porque se comunicó in voce", dice. Informa Nati Villanueva

Trapero dice que si los guardias civiles desplegados en la Consejería de Economía pidió apoyo (como han mantenido desde el principio) es algo que la jefatura de los Mossos desconoce. El fiscal le recuerda que constan en las actuaciones las peticiones de la Guardia Civil desde la primera hora de la mañana. Y que la respuesta de Mossos siempre fue la misma: que se había tramitado la solicitud realizada . Ya cuando los vehículos de la Guardia Civil, con armas en su interior, están sitiados por la masa de independentistas es cuando se acuerda la formación de un pasillo para separar a los concentrados de las puertas del edificio, al que ya intentaban entrar, informa Nati Villanueva.

Carballo le recuerda que la persona con la que entran en contacto es precisamente la que está azuzando a la masa . Trapero insiste: en el modelo policial que tienen los Mossos se prioriza la mediación y de ahí que necesitaran a la figura de Sànchez como presidente de la ANC , informa Nati Villanueva.

El fiscal le recuerda que antes de las 10.30 horas Jordi Sànchez ya llamaba con un megáfono a la movilización. Trapero dice que no tenía conocimiento de este extremo. «A este señor, como en cualquier otra manifestación, se le busca por tener ascendencia sobre un numero de personas", por ninguna otra razón, informa Nati Villanueva.

A Jordi Sànchez , el líder de la ANC en prisión que llegó a negociar personalmente las condiciones en los que la comisión judicial debía salir del edificio, le conocía de dos reuniones, ya que "era una de las voces cantantes" del independentismo . Sobre las once de la mañana le llama el exconsejero de Interior Joaquim Forn para decirle que Sànchez le llamaría "para ofrecerse y ayudar en la concentración". Trapero dice que la mediación es el modelo que utilizan los Mossos en este tipo de incidentes y es en este contexto de mediación en el que enmarca el papel de Jordi Sànchez. Informa Nati Villanueva.

Trapero asegura que no sabía si aquella concentración delante de la Consejería de Economía estaba autorizada o no . Fue en esta concentración donde una multitud de independentistas boicotearon los registros de la Guardia Civil llegando a impedir la salida de los guardias civiles desplegados en esos registros, informa Nati Villanueva.

Dice que se enteró después de que la intendente Laplana, jefa del operativo de los Mossos durante aquellos registros estaba de baja . No sabe por qué fue ella la que acudió, informa Nati Villanueva.

El fiscal pregunta a Trapero por su papel en el operativo de los Mossos durante los registros del 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía de la Generalitat. Admite que solo se envía una unidad de orden público cuando se requiere

Trapero señala que siempre siempre se ha dedicado a la investigación criminal y desvincula su ascenso como mayor, en abril de 2017, del presidente del presidente de la Generalitat, con el que niega tener amistad.

Trapero, procesado por rebelión, repasa su trayectoria profesional a instancias del fiscal Miguel Ángel Carballo. El mayor relata que entró en el Cuerpo de los Mossos en el año 1989, informa Nati Villanueva.

Comienza de declaración del exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero , en la Audiencia Nacional, una vez resueltas las cuestiones previas en el juicio contra la cúpula policial del Cuerpo tras el fallo del Supremo que descartó la rebelión.