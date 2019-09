El juicio de Ana Julia en directo: Ana Julia pide entre lágrimas que «por favor» la perdonen

S. E. Actualizado: 10/09/2019 12:47h

12.47«Gabriel sufría experiencias de angustia y miedo cuando estaba con su padre y Ana Julia tenía sentimiento de abandono y desantención», explica el psicólogo testigo del abogado de la acusación.

12.41Comienza la declaración como testigo, del psicólogo Martín Murcia que ha acompañado a los progenitores del niño durante el proceso de duelo.

12.36Finaliza el interrogatorio del abogado de la defensa de Ana Julia Quezada.

12.34«Tenía mucho miedo, me callé por que no quería hacerle daño a la familia de Ángel y a mi hija. No sabía qué hacer y cuánta más gente venía a buscarlo era peor», relata Quezada. Informa R. Pérez.

12.25«No sabía que yo venía a ejercer la prostitución, me trajeron engañada. Mi hermana me había buscado un puticlub en Burgos para que trabajara», relata sobre su llegada a España.

12.23La juez aclara que las preguntas sobre lo que sucedió en Burgos no tienen nada que ver con los hechos. «Lo que pasó con su hija no nos interesa», ha aclarado Dodero.

12.16Se reanuda la sesión. El abogado de la defensa, Esteban Hernández, pregunta a su cliente sobre las insinuaciones realizadas por la acusación sobre un posible envenenamiento a Gabriel. Ana Julia niega todo y dice que ella solo le hacía batidos con leche y galletas.

11.44Finaliza el interrogatorio de la Fiscalía. Tras las preguntas formuladas por la acusación de los padres de Gabriel, que no han sido contestadas por Quezada, la jueza ordena un receso de quince minutos.

11.40Según informa R. Pérez, la fiscal le ha preguntado en varias ocasiones si golpeó a Gabriel contra la pared. Pero Quezada dice que no se acuerda dónde se golpeó.

11.37Ana Julia ha declarado por primera vez que «una vez en Vícar iba a dejar el cadáver en el garaje y a escribir unas cartas a Ángel y a mi hija para pedirles perdón», dejar a su perra con comida en la cocina y «tomarse una caja de pastillas». Informa R. Pérez.

11.26«Por favor perdonadme», ha dicho entre lágrimas cuando la fiscal le ha mostrado las fotografías del cadáver de Gabriel que realizó la Guardia Civil.

11.19Quezada fue en varias ocasiones a la finca de Rodalquilar acompañada por familiares. Decidió ir a desenterrar el cadáver del niño 11 de marzo de 2018. «Quité la madera y la tierra para sacar a Gabriel, lo intenté tocar pero no podía. Cogí una toalla y se la eché por encima al niño antes de introducirlo en el maletero». Así lo está contando la asesina confesa en la Audiencia Provincial de Almería, según informa R. Pérez.

11.11«Yo coloqué la camiseta, mientras Ángel fue a mirar en un cortijo. Quería que lo encontraran, quería que a mí me cogieran porque no era capaz de decirlo con mis propias palabras», relata. Informa R. Pérez.

10.59Quezada se tomaba «cuatro o cinco pastillas de diazepam» al día para poder calmar su conciencia. «Iba drogada, no sabía dónde dejaba las cosas por eso perdí los teléfonos», dice la acusada. Informa R. Pérez.

10.56«Cogí de los brazos a Gabriel y lo metí en el agujero. Lo arrastré hasta llegar allí. Creo que le di un golpe o dos, sin llegar a mirarlo y lo tapé con la tierra», ha declarado Ana Julia. Informa R. Pérez.

10.54La Audiencia de Almería dictó un auto el pasado viernes en el que disponía que Ángel y Patricia, los padres del pequeño Gabriel Cruz declarasen a puerta cerrada.

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, llega a la Audiencia Provincial de Almería, en la segunda sesión del Juicio contra Ana Julia Quezada - EP

10.45«No quería matar al niño, solo quería que se callara», ha repetido entre sollozos. Y a continuación «pasó todo lo que pasó». Quezada no se acuerda de cómo sucedió. Informa R. Pérez.

10.41Quezada comienza a reconstruir cómo sucedieron las cosas el día del crimen. Cuando llegaron el 28 de febrero a la finca de Rodalquilar, «Gabriel estuvo dando vueltas por el jardín», mientras Quezada desconectó la alarma de la finca. Después entró a la habitación «con un hacha en la mano, y le dije déjala que te puedes hacer daño» y me dijo «tú a mi no me mandas que no eres mi madre», ha testificado la acusada.

10.40La acusada ha respondido en primer lugar al interrogatorio de la fiscal y se ha derrumbado cuando le han demostrado que mentía sobre una conversación de teléfono donde afirma que «la madre es una hija de puta por que es mala persona, y hay gente que la odia», en clara referencia a Patricia. Informa R. Pérez.

10.29Ana Julia repite la misma confesión que realizó hace año y medio sobre el día de la desaparición de Gabriel. Comieron marcarrones y el niño se marchó a jugar con sus primos, pero nunca llegó. Informa. R. Pérez.

10.15Ana Julia se echa a llorar tras demostrar la Fiscalía que miente con una grabación de teléfono. Informa. R. Pérez.

10.07Ana Julia dice que no tenía problemas con Gabriel, solo que alguna vez le había dicho «que tenía una nariz fea», pero que no se lo tomaba en cuenta. Informa. R. Pérez.

10.06Quezada conoció a Gabriel a la semana de estar con Ángel. Había un régimen de visitas, que estaba establecido para los martes y jueves, y fines de semana alternos, cuando ella lo recogía del colegio y a las 20:00 horas Ángel lo llevaba con su madre.

10.03Ana Julia explica que conoció a Ángel Cruz en la Nochevieja de 2016, y que fue en septiembre de 2017 cuando se fueron a vivir juntos a un piso en Vícar. Informa. R. Pérez.

10.00Da comienzo la segunda sesión del juicio por el crimen de Gabriel Cruz. La acusada toma asiento y se declara inocente, no contestará a la acusación particular.

9.57Llegan a la Audiencia Provincial los abogados de la acusación y la defensa. Una sesión que comienza 30 minutos más tarde de los previsto. Informa. R. Pérez.

9.42«No soy una asesina, he perdido todo», confesó llorando amargamente Quezada hace un año y medio. Esta mañana repetirá la versión de la muerte accidental de Gabriel.

9.23Los funcionarios comienzan a preparar la sala para la segunda sesión del juicio por el crimen de Gabriel Cruz.

9.18La alteración en el calendario inicial previsto en el juicio dirigido por Alejandra Dodero podría introducir hoy una sesión de tarde.

9.06Hoy testificarán los padres de Gabriel, Ángel y Patricia, y lo harán a puerta cerrada, así como su abuela Carmen y una prima menor de edad, entre otros familiares.

8.57Comienza una de las sesiones más duras en el juicio por el crimen de Gabriel Cruz. La única acusada, Ana Julia Quezada, que declara en primer lugar, acaba de llegar a la Audiencia Provincial de Almería. Informa nuestra corresponsal allí, R. Pérez.