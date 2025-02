Los jueces tampoco se fían del Gobierno y urgen la reforma: «Ahora o nunca»

Nunca hasta ahora había estado tan cerca la posibilidad de reformar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los doce que son togados puedan ser elegidos por la propia carrera y no por el poder político, ... como sucede ahora. En este momento todos los astros están alineados : a la reivindicación de tres de las cuatro asociaciones judiciales que acudieron a Europa para denunciar el ataque al Estado de Derecho que supone el control de su órgano de gobierno se suma la presión del PP y de Ciudadanos y, sobre todo, las recomendaciones de Europa, a las que, como recordó el lunes el presidente del Tribunal Supremo, España no puede dar la espalda. «Los jueces españoles son también jueces europeos y su independencia no puede ser comprendida plenamente sin la perspectiva de su acogimiento a las normas internaciones y de derecho europeo así como a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», dijo Carlos Lesmes durante la solemne apertura del Año Judicial. Tirar la toalla en estos momentos supondría volver a una manida reinvindicación eclipsada por otros cinco años de mandato del Consejo.

Por eso, desde las asociaciones judiciales (no hace tanto tiempo Jueces y Juezas para la Democracia, que ahora aprueba el actual sistema de elección, pedía a Rajoy un cambio de modelo) emplazan a Casado a que no renueve sin garantizar ese cambio de sistema.

No se fían del Gobierno cuando, a través de Llop, dice que están abiertos a estudiar «otras fórmulas». En las palabras de la ministra de Justicia hay «trampa», advierten, pues no solo se trata de un planteamiento a futuro, sino que es partidaria de que sea el Parlamento, en el que tienen mayoría el Gobierno y sus socios, el que decida, en su caso, el sentido de esa reforma. Es decir, no es que no esté dispuesta a poner en marcha esta reforma en paralelo a la renovación, como pidió ayer Enrique López a las puertas del Supremo, sino que ni siquiera garantiza que se lleve a cabo en los términos que plantea Europa. La opción a la que parece estar abierta la izquierda judicial es la de que los jueces elijan a 36 representantes, como sucedía antes de la última reforma, pero eso no es tampoco la elección directa sin participación política alguna que pide Europa, pues el Parlamento intervendría. Lo que parece claro, a juzgar por las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que opina que en «democracias plenas los jueces no pueden elegir a los jueces»; la encendida defensa del actual sistema por parte de Llop, o de las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo, ayer, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, es que el Gobierno no está pensando en la misma reforma que pide el PP.

Animados por la defensa de la independencia judicial sobre la que pivotó el discurso de Lesmes el lunes, ABC ha reunido sobre estas líneas a una pequeña representación de los 2.600 jueces que han llegado hasta Europa. Todos tienen algo en común: urgen a que se lleve a cabo esa reforma para garantizar la separación de poderes y mejorar la percepción del ciudadano en la justicia, el destinatario último de un servicio público cuya independencia debe estar por encima de toda duda. Jueces con nombre y apellido. Jueces a pie de calle. Estos son sus testimonios.

La independencia por bandera

Elena de Oro

Juez de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Fuenlabrada (Madrid)

«El ciudadano no percibe que somos independientes e imparciales si la cúpula judicial la nombran los políticos»

Reyes Vila

Juez de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla

«Urge una reforma que permita el normal funcionamiento del CGPJ con independencia de voluntades políticas»

Manuel Eiriz

Decano de los jueces de El Vendrell (Tarragona)

«No puede permitirse que el CGPJ quede paralizado por un modelo ineficiente supeditado a intereses privados de los partidos»

Teresa García

Juez de Primera Instancia e Instrucción en Rubi (Barcelona)

«Hay que dejar a los jueces al margen de luchas políticas y no utilizarlos como moneda de cambio por intereses partidistas»

Javier Pérez Minaya

Juez de Instrucción Huelva

«Independencia judicial también es que un juez sólo pueda ascender por sus méritos objetivos y no por sus contactos políticos»

María Gallen

Juez de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arenys de Mar (Barcelona)

«La independencia judicial es la garantía de una justicia imparcial que desaparece si los políticos designan el CGPJ»

Raquel García

Juez de Primera Instancia e Instrucción en Torrelavega (Cantabria)

«Sería impensable que la justicia impidiera renovar el Parlamento, como sucede con la injerencia política en el CGPJ»

Luis Alfredo de Diego

Juez central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

«Renovar el CGPJ con el actual sistema de reparto partidista es una antigualla que facilita la corrupción institucional»

Juan Carlos González

Audiencia de Santa Cruz de Tenerife

«La independencia judicial no es cosa solo de jueces y magistrados; es una garantía irrenunciable para los ciudadanos»

Carmen Cano

Juzgado de lo Social número 2 de Madrid

«Renovar para garantizar la democracia. Los partidos no pueden estar tan cerca de quienes pueden llegar a juzgarlos»

Alfonso Peralta

Juez de Primera Instancia e Instrucción en Roquetas de Mar (Almería)

«Hay que reformar este sistema fracasado para garantizar nuestra independencia y fortalecer el Estado de Derecho»

Carmen Romero

Juez de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida

«La credibilidad de la justicia es percibida por el ciudadano como un tira y afloja entre los distintos partidos políticos»