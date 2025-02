Los jueces exigen a Moncloa que detalle el uso que Pedro Sánchez dio al Falcon

Los magistrados del juzgado central de lo contencioso administrativo número 2 de la Audiencia Nacional han vuelto a evidenciar la falta de Transparencia de este Gobierno . En una reciente sentencia, los jueces desestiman un recurso presentado por el Ejecutivo ante una petición de información impulsada por ABC. El Ejecutivo perseguía no facilitar el listado de medios de transporte oficiales usados por Pedro Sánchez en los primeros cinco meses de 2019, época de campaña electoral, para desplazamientos «ajenos a su condición de jefe del Ejecutivo».

La historia viene de lejos. Concretamente desde el 22 de octubre de 2019, fecha en la que el Consejo de Transparencia obligó a detaller los medios de transporte utilizados por el presidente. El Ejecutivo se negó a entregar los datos, tras lo que el Consejo de Transparencia dictó una resolución en la que obligó a a Moncloa a rectificar y entregar el listado.

No obstante, el Gobierno decidió no acatar la resolución del Consejo y se lanzó a la vía judicial, apurando sus derechos, para seguir manteniendo esos datos bajo llave. Así, presentó un recurso judicial en la Audiencia Nacional.

Ahora, meses después y en dicha sentencia, adelantada por El Independiente, los jueces han hablado y han desestimado las pretensiones del Gobierno, imponiéndole el pago de las costas y obligándole de facto a entregar los datos sobre los medios de transporte oficiales que usó Sánchez para desplazamientos ajenos a esa condición, como ya dictó el Consejo de Transparencia.

En la sentencia, los magistrados se posicionan con dureza contra los postulados del Gobierno, que insiste en su argumentación en que no debe facilitar esa información, ya que dice que no tiene un registro de los viajes. Que el departamento al que se le ha solicitado la información no posea los datos es uno de los supuestos que, según la ley de Transparencia, pueden permitir a las Administraciones rechazar la entrega de la misma a través de los mecanismos de Transparencia.

Con dureza

No obstante, los magistrados desmontan los argumentos de la defensa del Gobierno. Llegan a decir lo siguiente, ante las excusas de Moncloa: «Cuesta entender que Presidencia del Gobierno carezca de información sobre los desplazamientos privados del Presidente del Gobierno en medios aéreos oficiales, cuya existencia no niega, y que desconozca cuál sea la Administración que disponga de ella».

El debate sobre el uso que el presidente del Gobierno hizo de los medios de transporte oficiales arrancó en el año 2018, cuando se conoció el desplazamiento de Sánchez y su esposa en avión a una noche de conciertos en el Festival Internacional de Benicassim (FIB). Desde entonces, el interés por el tema creció y dio lugar a multitud de peticiones ciudadanas, que Moncloa siempre fue negando una tras otra con distintas excusas.

El Gobierno deja claro, al llevar hasta los tribunales la resolución del Consejo de Transparencia que le obligaba a dar la información sobre los medios utilizados por Sánchez para sus viajes privados, que está dispuesto a agotar todas las vías para no facilitar ciertos datos que podrían resultar sensibles para su imagen. No obstante, en esta ocasión, los tribunales también han dado la espalda al Gobierno, que tendrá que afrontar la obligación de entregar el listado o continuar alargando la batalla judicial.