Juan García-Gallardo: «Creo en la colaboración PP-Vox porque es lo que España espera de nosotros»

Juan García-Gallardo Frings (Burgos, 1991) no imaginaba, seis meses atrás, que se convertiría en el primer vicepresidente de Vox en un Gobierno autonómico. Con tan sólo un año de militancia en el partido, fue 'tocado' por la mano de Santiago Abascal, que lo convirtió, ... por sorpresa, en el candidato a las elecciones del 13 de febrero. Hoy, este abogado burgalés ha cambiado el despacho familiar por la sede del Gobierno castellano y leonés, desde donde lidera el proyecto político de Vox, arropado por tres consejeros, en el primer Gobierno de coalición entre PP y Vox.

-¿Castilla y León es el experimento de Vox para exportar al resto de España?

-Castilla y León no es un experimento, pero sí el espejo en el que se van a mirar el resto de regiones de España para ver que la coalición entre PP y Vox es el modelo que debemos seguir para desterrar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

-¿Andalucía es el siguiente paso?

-Sí, pero en Andalucía no sólo vamos a tener el 17,7% de los votos que logramos en Castilla y León sino que conseguiremos un mejor resultado porque allí ya llevan desde diciembre de 2018 trabajando con un equipo de 12 diputados regionales y porque las encuestas más fiables así lo dicen.

-¿Es usted la precuela de Macarena Olona, la candidata de Vox a la Junta de Andalucía?

-Macarena es una persona con sus propias capacidades y un enorme mérito personal y trayectoria política y hay cosas en las que se puede inspirar del modelo de Castilla y León, pero ella se vale por sí misma. Yo la veo presidenta de Andalucía, pero ahora la tienen que ver los votantes andaluces.

-¿Habrá en Andalucía el mismo modelo PP-Vox que en Castilla y León?

-Con una diferencia, que a Juanma Moreno se le está poniendo cara de vicepresidente y a Macarena Olona, de presidenta de la Junta de Andalucía.

-Los comicios andaluces, ¿van a ser un punto de inflexión?

-Va a ser la ocasión para comprobar si se consolida el modelo de pacto entre PP y Vox con el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tendrá que decir a los españoles si cree en las posibilidades de colaboración de ambos partidos. Yo creo en ello porque es lo que España está esperando de todos nosotros, responsabilidad y altura de miras. Debemos tener capacidad de entendimiento para superar esas diferencias.

-Esa colaboración, ¿es más fácil ahora con Feijóo que lo era con Casado?

-La veo más fácil con Feijóo por las propias palabras de Casado en aquella Junta Directiva Nacional en la que utilizó unos calificativos muy gruesos contra Vox y por sus palabras hacia nuestro presidente nacional durante la moción de censura. Feijóo es más prudente y ahora tendrá que demostrar con sus actos si de verdad cree en estas posibilidades de colaboración.

-¿Feijóo es de derechas o de centro?

-Nosotros hemos superado esa dicotomía entre derechas e izquierdas. Creemos más en la alternativa globalismo o patria y tenemos claro que estamos en patria.

-¿Están condenados a entenderse?

-De momento, sí. Más adelante confío en que no, porque seamos capaces de convencer a una mayoría de españoles y no necesitemos de ningún otro partido político. Este gobierno de coalición en Castilla y León es el primero quizá de muchos. Echar a Sánchez de La Moncloa, a corto plazo, sólo pasa por un acuerdo PP-Vox. En Castilla y León ya hemos demostrado que tenemos capacidad de entendimiento, que somos conscientes del peso electoral que tenemos y por eso no se aplica la integridad del programa político de Vox.

-Usted es vicepresidente sin cartera, ¿por qué no ha querido asumir una consejería?

-Este es un primer gobierno de coalición que necesitaba un líder político con tres consejeros técnicos que dominan a la perfección la materia sobre la que van a gobernar. Tener una cartera me hubiera impedido ejercer con responsabilidad ese liderazgo político, que va a ser la principal de mis funciones. Pero hay otras, como la Comisión de Simplificación Administrativa, presidir el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo y vigilar el cumplimiento del pacto PP-Vox, sin olvidar la presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

-También va a tener tiempo para llevar la imagen de Vox por toda la Comunidad pensando en las elecciones municipales de 2023.

-El proyecto de Vox es sólido. Contamos con trece procuradores en las Cortes regionales. Hay tres consejeros con sus respectivos equipos y sí que es verdad que seré la cara visible, pero compartiremos la difusión del proyecto entre todos.

-¿Por qué no quiso la Portavocía del Gobierno autonómico, como sí lo hizo Ciudadanos en el anterior ejecutivo de coalición?

-Entendíamos que debía corresponder al PP como partido principal de la coalición. Nos parecía una anomalía que el portavoz fuese del minoritario.

-En la Junta de Castilla y León ¿hay dos gobiernos o uno?

-Un único gobierno con unidad de acción. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que se mantenga. Ya estamos teniendo una interlocución muy intensa, con comunicación entre el presidente y el vicepresidente, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que funcione. Hay una maquinaria perfectamente engrasada con vasos comunicantes y una comunicación intensa.

-¿En qué ha cedido Vox para llegar al Gobierno de Castilla y León?

-Hemos cedido fundamentalmente en cuestiones programáticas. Me hubiera gustado poder concretar más la reducción en subvenciones a los sindicatos. Hemos dejado una fórmula genérica de disminución del gasto público superfluo y ahora, en el seno del Gobierno, tendremos que ir concretando.

-Y el PP, ¿a qué ha renunciado?

Vox incorpora la ley de violencia intrafamiliar y, en el caso del decreto de Memoria Histórica, aprobado por el PP, quedará una única normativa de concordia y probablemente se incorporará una disposición para que quede derogado el decreto.

-¿Niega la violencia de género?

-Yo repudio todo tipo de violencia. Este Gobierno va a luchar contra cualquier manifestación de violencia. Lo que no creemos es que haya una específica motivada por el género. Creemos que existen conflictos que dan lugar a episodios violentos. Vamos a tratar de ir a la esencia, al origen del problema para combatirlo. Somos el único país del mundo con una normativa así, en el que se crean tribunales específicos para juzgar a hombres.

-¿Pueden cohabitar la ley de Violencia de Género, que ya existe, y la de Violencia Intrafamiliar que Vox propone?

-En el ámbito autonómico se regulan principalmente las ayudas que se dan a las víctimas. Lo que hemos pactado es una ley de violencia intrafamiliar que equipare todas las ayudas para que un huérfano de padre no tenga menos ayudas que un huérfano de madre. En su concepción actual, hemos pactado que la otra ley se mantenga.