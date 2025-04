Investidura de Sánchez, en directo | Sánchez no logra ser investido y tendrá que esperar al martes

13.34

La ministra de Defensa y Asuntos Exteriores en funciones, Margarita Robles, ha ahuyentado este domingo el fantasma del 'tamayazo', es decir, de la posibilidad de que algún diputado socialista frustre con su voto o ausencia la investidura de Pedro Sánchez el próximo martes, como sucedió en 2003 cuando el también socialista Rafael Simancas no logró la Presidencia de la Comunidad de la Madrid. «Todos vamos a votar a favor, no aceptamos presiones», ha dicho. «Los diputados tenemos sentido de la responsabilidad para saber lo que votamos, no entiendo que pueda haber un cambio de voto», ha indicado Robles, antes de censurar que determinados partidos «traten de ponerse en contacto con otros» para que lo hagan. «Nosotros lo tenemos muy claro, todos vamos a votar a favor y no aceptamos ningún tipo de presiones de otras fuerzas políticas», ha aseverado.

«El próximo día 7 terminará el bloqueo y habrá un Gobierno progresista que Nueva Canarias apoya. Y lo apoyamos porque compartimos la necesidad de desarrollar otras políticas. Las políticas ultraliberales ha dañado el interés general de los españoles y canarios, y hemos roto con eso. La tónica general de la política española ha sido incumplir el fuero canario. Y nosotros no estamos pidiendo privilegios, pero sí que se cumpla», ha dicho Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias.

Gabriel Rufián: «Nosotros defendemos un referéndum de autodeterminación y una ley de amnistía, porque es lo que nosotros defendemos. ¿Esto es una línea roja? No, es lo que nosotros defendemos, y lo que queremos es escuchar una propuesta. Hoy lo más suave que le han dicho a la representante de Bildu es asesina. Hoy le hemos aplaudido, además de por afinidad ideológica, por humanidad. Lo que hemos escuchado hoy aquí es una auténtica salvajada. Y lo paramos, o lo empezaremos a escuchar por la calle».

Inés Arrimadas compara la aplicación del Reglamento que ha hecho hoy Batet con la arbitrariedad que empleaba la presa Forcadell en el Parlament. Informa Juan Casillas.

Arrimadas: «Muchos españoles han visto hoy con tristeza el debate porque el discurso de Bildu ha sido todavía peor que el de ayer de ERC. El señor Sánchez ha salido a defender el apoyo de la señora de Bildu, y no ha salido a defender las instituciones del Estado, como la monarquía, que ha sido atacada. Hoy se ha ofendido a las instituciones del Estado, pero Batet no ha llamado al orden. Sánchez quiere dividir a los españoles, volver a poner fronteras y llamar fachas a todos los que no apoyan este Gobierno Frankenstein con Podemos. Vamos a seguir diciendo hasta el final que hay una alternativa. De hecho, se presentó a las elecciones diciendo justamente lo contrario. Yo espero que haya algún valiente en el PSOE que se deje llevar por sus principios, como ha hecho la señora Oramas»

Inés Arrimadas (Ciudadanos): «Pedimos que algún diputado valiente vote el martes lo que defendía en campaña el PSOE. Que haga lo que ha hecho Oramas, votar con conciencia. Hay muchísimo más coherencia en un voto del PSOE que vote como decían en campaña y no como dice el señor Sánchez».

Desde el Gobierno en funciones aseguran ya sin ninguna duda que habrá Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo el viernes 10 de enero. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

Fuentes oficiales de Izquierda Unida no han querido desmentir la información publicada por la Ser sobre que el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, será el ministro de Consumo. «IU está a la espera de que Sánchez logre sacar adelante la votación del martes», se han limitado a decir. Fuentes del PSOE insisten en que no se revelarán los nombres hasta después de la investidura de Pedro Sánchez. Informa Gregoria Caro.

El diputado del BNG, Néstor Rego, dice que vota sí a la investidura pese a que cree que se debe avanzar hacia «la plurinacionalidad y el reconocimiento del derecho de autodeterminación».

Laura Borràs, portavoz de JpC en el Congreso, reclama a Pedro Sánchez que pase de las palabras a los hechos con la «desjudicialización» de la política. Informa Juan Casillas.

Aunque votó sí y su voto está llamado a ser decisivo en la investidura de Sánchez en la segunda votación que se celebrará el martes, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha calificado los debates de «demasiados broncos, duros, que no incitan al diálogo, ni al pacto ni a la relación cordial que debe haber en los grupos independientemente de la ideología».

Se suceden las reacciones. «Lo más indigno es que hoy asistimos a la constatación de que ante las palabras de EH Bildu, ante el Rey, ni la señora Batet ni la señora Lastra han sido capaces de decir absolutamente nada. Nos daba vergüenza», ha dicho Iván Espinosa de los Monteros.

Sale a valorar la sesión de investidura Santiago Abascal, el líder de Vox, que ha convocado una movilización para el 12 de enero en calles y plazas: «En las Cortes Generales hemos asistido a un repugnante fraude electoral del que no se ha dado ninguna explicación. El PSOE y Pedro Sánchez han pactado con aquellos con los que habían prometido no pactar. A todos los que le han dado el acta de manera ilegítima van a alumbrar en 48 horas un Gobierno ilegítimo. El golpe de Estado vivo que se originó en octubre de 2017 en Cataluña gracias a ETA y la triste sumisión de Teruel Existe y Nueva Canaria. La presidenta del Congreso está dispuesta a consentir que los diputados que no han jurado sus votos hagan uso de sus actas. Pedro Sánchez ha engañado a todos los españoles. Dijo que no podía dormir si pactaba con Podemos, que no pactaría con ERC, y tomó la decisión de abrazar ese pacto al día siguiente de las elecciones sin contar con ninguna otra fuerza».

Esto era el «proceso»: la demolición del régimen constitucional nacido del consenso. La voladura de la Nación, la Monarquía y el Estado de Derecho. Y todo, de la mano del PSOE

Finaliza la primera votación. Con 166 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, el candidato socialista a presidir el Gobierno no logra ser investido este domingo y tendrá que esperar al martes, cuando le sirve la mayoría simple. La segunda votación, que se celebrará el martes, está convocada para las 12.00 aunque, como ha dicho Batet, «no empezará nunca antes de las 12.45».

Ha sido uno de los días más tristes en la historia de nuestra democracia. El PSOE ha dejado de ser un partido constitucional.

De momento, el balance de la votación es de 55 síes y 64 noes y 7 abstenciones.

Como adelantó ayer, Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha votado no a la investidura de Pedro Sánchez, rompiendo la disciplina de su partido, que le abrirá expediente.

De momento, el balance de la votación es de 45 síes y 54 noes y cuatro abstenciones.

Sánchez necesita obtener la mayoría absoluta del Congreso en esta primera votación, es decir, 176 votos a favor. Se espera que no consiga salir investido este domingo sino el martes, cuando se celebrará una segunda votación en la que solo necesita mayoría simple. Los votos del candidato socialista a ser presidente del Congreso, si nada cambia, ascienden a 165 en contra, 167 diputados a favor y el resto, abstenciones.

«Llega la mejor de las esperanzas», clama Sánchez. Ciertamente, hay esperanza, pero para los partidos que quieren la independencia, esperanzados en que el Gobierno más débil de nuestra democracia les permitirá dar pasos firmes hacia ella. Por cierto, el nuevo logo, «Coalición Progresista» está incompleto: Coalición Progresista Separatista. La sesión de esta mañana ha permitido visualizar lo que nunca pensamos que veríamos: el PSOE abroncando a los constitucionalistas y protegiendo a Bildu cuando insulta a España y al Rey desde la tribuna del Congreso. El Partido Socialista ha vuelto a sus posiciones de los convulsos años 30, cuando en las calles de Barcelona apoyó el levantamiento de Companys para proclamar la República Catalana.

Termina la intervención de Adriana Lastra y se da por concluido el debate de investidura. En dos minutos se procederá a la primera votación, pública y por llamamiento, respondiendo Sí, No o Abstención cuando sean llamados por sus nombres por los secretarios. El llamamiento será por orden alfabético, comenzando por la diputada de Unidas Podemos María del Mar García Puig, la elegida tras el sorteo insacular.

Pedro Sánchez: «Dejemos a la coalición del apocalismo con su rencor, con la España del blanco y negro. Hay esperanza porque nosotros no somos personas que vienen en nombre de nadie sino de principios y valores que han sido refrendado por la mayoría del país. Aquí en España la ciudadanía ha querido que todos los dramas de violencia de género, desigualdad y cambio climático tengan perspectiva progresista».

«He recibido en mi móvil muchos mensajes de gente ilusionada, esperanzada».

Mientras reprocha a Arrimadas que promueva «el transfuguismo», Pedro Sánchez busca el aplauso de la bancada socialista: «Frente al insulto, la mesura. Frente al acoso, la templanza y frente al enfrentamiento, la comunicación de hablar con todos los grupos. Ojalá la intolerancia no existiese, pero existe. Y nuestra democracia es tan grande que incluso cabe en ella la intolerancia».

Sánchez: «Frente a la coalición del apocalipsis, la coalición progresista que proponemos y que va a salir adelante el martes. Dejémosles con el recor de aquellos que nunca han aprendido a perder. El espacio de la moderación, de la templaza, del respeto si la representa alguien es precisamente la coalición que se presenta».

Por alusiones, Espinosa de los Monteros pidió la palabra. Batet le inquirió por qué alusiones y el de Vox dijo: «Por la indignidad de pactar con Bildu por encima de todos». Tras sus palabras, Batet aseguró que no había «alusiones» y le dio el turno a Pedro Sánchez, que se entregó a los elogios hacia Adriana Lastra y alos socialistas que han sufrido acoso por intentar sacar un gobierno adelante.

Lastra: «No hay mejor antídoto contra la exttrema derecha que un Gobierno de izquierdas».

Lastra advierta a Vox de que «terminarán en el vertedero de la historia»: «Atacan la libertad cuando piden que se oculte al colectivo LGTB, que ha hecho estos años más por el avance que todos ustedes juntos, señor Ortega Smith». «No busquen más, son antiEspaña. Son ustedes el partido del odio, y en el PSOE amamos todo lo que ustedes detestan».

«Atacan a los más vulnerables llamando chiringuitos a las organizaciones que les protegen, pero chiringuito es el que le montó Esperanza Aguirre a Santiago Abascal para que ganara dinero».

«La extrema derecha se alimenta de la incertidumbre y del terror, por eso es muy importante tener las ideas claras (...)». Señores de Vox (Abascal no está), hablan mucho de España pero atacan a los españoles. Vamos a desvelar sus mentiras hasta que los ciudadanos vean vuestra verdera cara».

Lastra le reprocha a Casado pactar en el Congreso 225 veces: «Basta ya de tanta hipocresía».

«Son una fábrica de independentistas, pero lo triste de su intervención es que no ha aportado ni una idea. Pero nosotros sí creemos en el poder transoformador de la política».

Lastra ataca a los partidos constitucionalistas, les acusa de promover un golpe de Estado, pero no dice ni una sola palabra sobre la deslealtad del independentismo. No engaña a nadie con su demagogia.

«Ustedes (el PP) han conseguido por primera vez crear trabajadores probres».

«Si creen que me van a amedrentar con gritos están ustedes muy equivocados y me conocen muy poquito», clama Lastra, después de que Batet haya pedido silencio en el Congreso durante su intervención.

«Son una amenazapara la libertad y seguridad de las mujeres. Defender la Constitución también es proteger los derechos de los trabajadores y hablan ustedes de la economía y su gestión de la crisis».

«Señor Casado, ustedes ridiculizan el consentimiento expreso y la lucha contra la violencia machista en una sociedad donde violan a una mujer cada cinco horas».

No se ha olvidado la portavoz socialista de Pablo Casado, al que describe como el único líder de derechas que «celebra derrotas y cuestiona a quien gana elecciones», además de reprocharle su «cercanía» con «los partidos de ultraderecha neofascista».

Lastra también aprovechó su discurso para atacar a Arrimadas: «Hemos visto a la derecha hacer cosas ridículas, pero nunca el ridículo que ha hecho usted alentando tamayazos. Nuestros diputados no son arribistas ni tránsfugas, así que si tenía pensado traer una bolsa con dinero, olvídese».

Alucinante: la portavoz del PSOE elogiando «la valentía y el coraje» de Rufián después de los aplausos de éste a Bildu.

«Nos unieron las convicciones en la grandeza de la política, por eso quiero agradecerle, especialmente a usted, su valentía, señor Rufián», ha proseguido la portavoz socialistas.

Lastra ha terminado pidiendo tranquilidad a Teodoro García Egea y agradeciendo su apoyo, pese «a las presiones», a Aitor Esteban (PNV) y al diputado de Teruel Existe, sin cuyo voto la investidura de Sánchez será fallida.

Lastra: «Los socialistas no queremos vivir de la crisis territorial, queremos resolverla».

Esta segunda sesión de investidura confirma que hemos entrado en una crisis de Estado de imprevisibles consecuencias. Las descalificaciones de Sánchez a la derecha son una cortina de humo para distraer la atención sobre unos pactos que no ha querido explicar.

«O se honra la democracia o a dictadores asesinos. Tanto esfuerzo por convencer a los españoles, señor Casado, de que son demócratas para continuar donde hace cuarenta años, con la extrema derecha».

«El diálogo no solo es una exigencia política, es partir de la realidad», asegura Lastra, que se pone a enumera cómo «las derechas siempre van a remolque y obligados».

Lastra: «La democracia se abre paso y las derechas no podrán impedir que se forme el Gobierno».

La intervención de Adriana Lastra es la última antes de la votación. La portavoz del PSOE habla de que la derecha ha intentado promover «un golpe de Estado».

La indecencia de Sánchez insistiendo en la mentira de que UPN gobernó con el apoyo de HB es de una estulticia inverosímil.

Después de que Sánchez respondiera a los portavoces del Grupo Mixto, le llega el turno a Adriana Lastra, la portavoz socialista.

Lejos de amedrentarse tras el reproche de Sánchez, que le recordó a Oblanca su pasado en Alianza Popular, el portavoz de Foro Asturias se enorgulleció del mismo y le dijo a Sánchez: «Manuel Fraga fue uno de los padres de la Constitución».

Munumental zasca de Sayas al ignorante Sánchez. Si tuviera vergüenza, el candidato estaría rojo como un tomate.

«En Navarra llegamos al Gobierno, pero jamás fue con el apoyo de Bildu. Si le da vergüenza hacerlo, que me parece normal, no reparta la vergüenza entre los demás y quédesela usted solo. Usted va a ser presidente de España con los votos de la extrema izquireda, del separatismo y de Bildu. Usted no ha dedicado un minuto a buscar un acuerdo con quienes teníamos o creíamos tener la misma idea de país. La responsabilidad de lo que pase estos años será suya», termina Sayas.

«Evidentemente, su Gobierno es legítimo pero es inmoral pactar con quien lleva años blanqueando el terrorismo o con personas condenadas por intentar romper nuestro país», responde Sayas en una nueva intervención. «Parece mentira que tenga los asesores que tiene porque siempre que habla de Navarra mete la pata».

Parecen haberle escocido más a Sánchez las palabras del portavoz de Foro Asturias que los colores que le ha sacado Sayas: «Al PSOE no l e da lecciones».

¿Y Marlaska, y Margarita Robles? Ahí siguen, no, vosotros no tenéis obediencia debida.

...Y suave también con la CUP. El cabreo del PSOE y su líder es con los constitucionalistas navarros, centristas y leales a España.

«Hemos empezado a sustituir las concertinas, y pretendemos concluir en estas legislaturas», dice Sánchez mientras asegura que hay que «desmarcarse del uso de la violencia».

Sánchez, suave con Bildu, arrogante con UPN. En fin...

«Nosotros somos tan navarros, al menos, como usted, señor Sayas, dice Sánchez justo antes de cambiar de término y llamar antisistema a la portavoz de CUP.

«A la derecha y ultraderecha no les duele España, les duele no gobernar España», continúa Sánchez.

Sánchez saca contra UPN toda la dureza que le ha faltado contra ERC Y Bildu. Y vuelve a la cabtinela de que el PSOE ha derrotado a ETA. ¡Cuánta infamia! Y miente y miente... Aznar no pactó nada relativo a la Guardia Civil en Navarra. Por eso sigue allí

Sánchez demuestra su ignorancia supina. En 1991 UPN no necesitó el respaldo de HB porque el Amejoramiento del Fuero hacía presidente al candidato de la lista más votada si nadie tenía mayoría absoluta. Sánchez, además de mentiroso es un ignorante.

«Hoy en las redes sociales nos han dicho hijos de víctimas de ETA: "Mi aita hoy sería feliz, ETA no existe y vamos a tener un gobierno progresistas"».

Manual de resistencia elevado al cubo. No dejan de asombrar las anchas espaldas con que a Sánchez le resbala el demoledor retrato de su opción por los enemigos de España que acaba de escuchar. Haría cualquier cosa por seguir en el poder. Mejor dicho: hace cualquier cosa.

«En 1991, UPN accedió al Gobierno de Navarra, UPN y HB se aliaron en el No al PSOE, dice Sánchez mientras la bancada de España Suma le hace gestos de «No».

Esa imagen de Suárez es de portada. Dar la espalda, la nuca ante el verdugo hoy dialéctico, ayer armado. Es la victoria de los asesinos, la derrota de sus víctimas, desamparadas por su cómplice.

«Lo de Sayas es impresionante, cuando uno escucha las cosas que dice. Ustedes son bastante sueltos en el insulto a la presidente del Gobierno pero cuando se les dice algo bien qe tieenn la piel fina», dice Sánchez. «El problema, señor Sayas, es la concepción que tiene de la demcoracia. Yo lo dije ayer que la composición de este Congreso no la hemos decidido nosotros sino los españoles con su voto y tan legítimo es su escaño como el resto».

Sánchez comienza su turno de respuestas intentando rebatir, una a una, las críticas de Oblanca contra su gobierno en Asturias.

El portavoz de Foro Asturias termina su intervención con un «¡Viva la Constitución! ¡Viva el Rey! Viva España!» entre aplausos del hemiciclo.

Martínez Oblanca hace una perfecta descripción de uso y abuso electoral que ha hecho Sánchez de las instituciones.

«El Gobierno de usted será calamitoso para Asturias».

El portavoz de Foro Asturias critica a Sánchez por hacer «uso ilícito de La Moncloa, convirtiéndola en plató de sus proclamas electorales».

La respuesta del portavoz de Navarra Suma a Bildu ha sido demoledora. Es lo que tenía que haber dicho Sánchez, incapaz de defender la dignidad de la democracia española.

Le llega el turno a otro miembro del Grupo Mixto, Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, que comienza su intervención garantizando que votarán No a la investidura de Pedro Sánchez. «En política no todo vale para obtener la presidencia». «En nombre de Foro, votaré en contra de su investidura como presidente de Gobierno porque sus acuerdos con Podemos, ERC, PNV y Bildu incumplen el artículo 1 de la Constitución, que dice que la soberanía nacional emana de todo el pueblo español».

España Suma ovaciona a Sergio Sayas, el diputado revelación del debate de investidura. Informa Mariano Calleja.

«Ser presidente es una enorme responsabilidad, busque usted los mejores socios para esta tarea porque España se lo merece y lo necesita», ha concluido Sayas, de Navarra Suma, su intervención desde la tribuna de oradores, mientras Sánchez prepara una respuestas anotando en una hoja desde su escaño.

«Han decidido blanquear a Bildu para asegurarse de forma permanente un Gobierno pero le voy a decir una cosa: no se puede blanquear Bildu porque no hay nada más negro en la historia democrática de nuestro país. No tienen suficiente pintura para blanquear tanto sufrimiento y deberían saberlo porque han sufrido el terrorismo tanto como nosotros», ha pedido Sayas, que le exige a Sánchez que no disfrace de diálogo su intención de llegar al gobierno como sea.

Despues de modificar su discurso y sacarle los colores a Sánchez a cuenta de su inexistente defensa del Rey tras la ofensa de Bildu y la CUP, el diputado de UPN quiso someter al candidato socialista a ser presidente del Gobierno a un momento de «fact checking»: «El mismo señor Sánchez que nos confesaba en un debate electoral el insomnio que le trasladaba un pacto con Podemos, nos trae ahora un pacto contra España. Es innegable que no se puede mejorar la vida de un país con quien quiere destruirlo. Por eso la opinión de UPN es un no rotundo. Porque en UPN tenemos grabado la defensa de Navarra y de España. Este pacto que usted nos pide hoy que apoyemos para investirlo como presidente del Gobierno, no puede ser ni para defender España ni para defender Navarra. Y tampoco es franco ni leal, porque usted se presentó a las elecciones prometiendo lo contrario».

«El pacto que ha firmado con el PNV es un insulto», reivindica Sayas. «Quienes sí representamos a los navarros les decimos que la Guardia Civil no se va a ir de Navarra, que Navarra la quiere y la necesita, y le agradece tantos años de trabajo y sacrificio en la lucha contra el terrorismo y por nuestra libertad», clama el diputado de UPM, mientras se corea en el hemiciclo «¡Libertad, libertad!».

«No se puede mejorar la vida de un país de la mano de quien quiere destruirlo», asegura Sayas, que se ha visto obligado a modificar el discurso que tenía preparado para la sesión de investidura de hoy.

Vaya: ha nacido una estrella con el diputado de UPN. Ha hecho la más breve y clara denuncia de las mentiras de Sánchez al país.

Casado, Abascal y Arrimadas aplauden juntos al diputado de UPN.

Sayas: ««Si fuera usted, me haría una pregunta, señor Sánchez: por qué Otegui me prefiere a mí para presidir España. Nunca sería presidente de este país si tuviera que llegar con la abstención de un partido como Bildu ni aceptaría el gobierno de Navarra con el apoyo de Bildu».

Muy bien Sayas: «Hace falta tener tragaderas para ser investido con los votos de Bildu». UPN responde a los herederos de ETa lo que tendría que haber respondido Sánchez.

Menos mal que Navarra Suma devuelve la dignidad a la Cámara.

Le llega el turno a Sergio Sayas, de Navarra Suma, que reprende a la portavoz de Bildu y a Sánchez por su gris respuesta a las ofensas contra el Rey: «Es indignante la respuesta sumisa, acomplejada y arrodillada de quien es el presidente de España. Hace falta tener tragadera, señor Sánchez, para ser investido presidente de España con los votos de Bildu después de lo que hemos visto en esta Cámara. Le voy a decir lo que tenía que decir a Aizpurua: Fascismo son 850 asesinados por la banda terriorsta ETA en nuestro país, eso es fascismo».

Pobre Lorca, ensuciado en boca de una niñata con ínfulas y escaño independentista.

Novedad de la mañana: queda en suspenso el reglamento del Congreso. Lo que han dicho Bildu y CUP merecía una llamada al orden obligada de la presidencia de la Cámara y la retirada de las ofensas al jefe del Estado del orden del día. Pero Batet ha decidido no hacer caso a las normas para facilitar a toda costa el pacto de Sánchez con los separatistas y los comunistas antimonárquicos.

La portavoz de la CUP: «No tiene mucho recorrido el pacto que han planteado con ERC».

«El Rey, el 3 de octubre, hizo un discurso autoritario», dice Vehí, ofendiendo nuevamente al jefe del Estado español.

Otro ataque al Rey ante el silencio cómplice de Batet. ¡Qué vergüenza!

«Nos sorprende que un Gobierno que se autodenomina progresista no incluya el derecho de autodeterminación. O son ingenuos o están engañanado a la ciudadanía».

«El sueldo del Rey está en el presupuesto y el de nuestros mayores está en el IPC», clama Vehí.

«Hablan de retirar tres artículos de la reforma laboral, y no de retirar toda la reforma laboral», critica Vehí, la portavoz de CUP, que votará NO a la investidura de Pedro Sánchez.

Fuentes de los comunes explican a este medio que su diputada Aina Vidal se ha puesto enferma y no ha podido registrar a tiempo la solicitud para el voto telemático, por lo que en la votación de este domingo Unidas Podemos tendrá uno menos. El martes, insisten, estará presente para la segunda votación. «Que no cunda el pánico», aclaran. Informa Gregoria Caro.

La literalitad del artículo 103 del reglamento del Congreso dice que los oradores serán llamados al orden «cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad».

Fuentes de los comunes confirman a ABC que el sociólogo y economista Manuel Castells (Hellín, Albacete, 1942) será el próximo ministro del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, a propuesta de En Comú Podem, la confluencia catalana, y, concretamente, de Ada Colau. Se trata de un perfil independiente que tomará el relevo de Pedro Duque y dirigirá la carter separada de Ciencias, una división en contra del criterio de los rectores.

«Hay excepcionalidad cuando la extrema derecha es acusación popular contra un president catalán».

Este ambiente parlamentario (las amenazas veladas de Iglesias, la jactancia se Rufián, la infamia de Bildu, el apocamiento egoista de Sanchez) se empieza a parecer a las Cortes republicanas.

Otra dosis de chulería, otra ración de ofensas para España y la democracia por parte de la representante de las Cup que no sabe ni hablar. Y Sánchez, entregado a esta chusma. ¡No era esto, no era esto!

«Cada vez que se agrade a una mujer, los jueces preguntan a la víctima cómo iba vestida».

Este ambiente parlamentario (las amenazas veladas de Iglesias, la jactancia se Rufián, la infamia de Bildu, el apocamiento egoista de Sanchez) se empieza a parecer a las Cortes republicanas

«La legitimidad de un proyecto democrático está frente a la legalidad del Estado», ha asegurado Vehí.

Gritos de vergüenza después de que la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, hable de opresión de y represión de las fuerzas de seguridad del Estado el pasado 1 de octubre y cite las cifras de Òmnium Cultural.

Batet confirma que va a emplear el reglamento del Congreso como papel higiénico.

La indignidad de Sánchez y de Batet están quedando evidenciadas por las intervenciones de Casado y Bal. La respuesta de Batet demuestra que el PSOE ha derogado la Ley y el reglamento del Congreso.

Lamentablemente, esta investidura demuestra el regreso de las dos Españas. En todos los aspectos.

Supongo que, como muchos españoles de a pie, me he sentido reconfortado con la respuesta de Casado y Ciudadanos ante los insultos de Bildu a nuestro país, Rey y Constitución que hemos tenido que soportar con el silencio penoso de Sánchez y la bancada del PSOE. Esta legislatura va a ser un polvorín.

La presidenta del Congreso se ha negadop a retirar del acta las ofensas de Bildu al Rey, tal y como le habían pedido PP y Ciudadanos: «En otras épocas en esta país no se permitia ni las críticas al Gobierno ni al Estado pero por suerte esas épocas han pasado. Hoy disfrutamos de una democracia plena y para garantizar esa democracia plena tenemos que garantizar la libertad de expresión en el interior de esta Cámara».

«Autoritarismo significa ser antidemocrático y la señora Aizpurua ha llamado fascista al Jefe del Estado. Exigimos a la presidencia de esta Cámara que en cumplimiento de la llamada al orden que pida a Aizpurua que se retracte y se eliminen del acta las palabras contra el Rey», ha dicho Edmundo Bal, de Ciudadanos.

Esto es una infamia y una verguenza. La infamia, de Bildu. La vergüenza, de Sánchez

Muy bien Pablo Casado defendiendo la dignidad del Estado frente a la infame cobardía de Sánchez. La diognidad de España.

Casado: «En virtud del artículo 103 debería haber llamado al orden cuando hizo descalificaciones a las instituciones del Estado, pero el candidato a presidir el Gobierno no ha defendido al Rey, a la Constitución ni a las víctimas del terrorismo. Por las 850 víctimas del terrorismo que hay en España, por la Cosntitución, es infame lo que hemos vivido».

«Tenemos una democracia sin duda mejorable pero homologable a los países de nuestro entorno. España está entre las 20 mejores democracias del mundo. A mí lo que más me avergüenza es haber sido testigo durante estos siete años de los casos de corrupción».

«Agradezco que uestdes faciliten con su abstención un Gobierno de España», finaliza Sánchez. Previsiblemente ahora hablará Álvarez de Toledo, después de haber pedido la palabra, indignada por las palabras de la portavoz de Bildu, que cargó contra el Rey y proviocó una desbandada del hemiciclo y gritos de «Viva el Rey y viva España».

Sánchez le dice a Bildu que ustedes tienen xinfinitamente más autogobierno que Escocia» gracias a la Constitución del 78. También le dice que «lo que quieren ustedes es la independencia». Y es así. Entonces vuelve la cuestión capital: ¿Por qué se ha permitido la felonía a España de apoyarse en ellos y desdeñar, despreciar incluso, a los partidos proespañoles?

«¿No decide la socedad vasca si destina en cada una de las elecciones autonómicas? Nunca he visto la Constitución como un texto o una cárcel, ha dado prosperidad a España».

El sectarismo de Batet la inhabilita para presidir el Congreso de los Diputados.

Aizpurua dice que «la derecha va a impedir cualquier avance». Y lo dice mientras pacta con el PNV, la derecha vasca de toda la vida, un Estatuto separatista. Esto ya no va de derechas o izquierdas. Sino de ruptura o Constitución.

«La Constitución no puede ser una cárcel de pueblos. Es una ley y la hacen las personas. Necesitamos hacer pedagogía antifascista», concluye Aizpurua.

De «cárceles de pueblos» sabe mucho BilduEta. Ellos lo llamaban zulos y allí encerraban a sus secuestrados. Sánchez se va a aupar a la Presidencia sobre una montaña de indignidad y oprobio

A Sánchez no se le tuerce la investidura, pero sí el gesto. La bronca en el Congreso es descomunal cuando Batet ampara a la portavoz de Bildu. Sánchez debe tomar nota de la inmoralidad de los socios en que se apoyará su legislatura.

Y ahora Batet se une a la «lección». Hace muy la bancada de la derecha protestando y Batet no tiene derecho a callarla.

El PP pide a gritos que Bildu condene el terrorismo y no haga apologia del terrorismo. Cayetana Álvarez de Toledo pide la palabra.

«La derecha va a impedir cualquier avance, por tímido que sea, y lo harán con este griterío», dice Aizpurua mientras en el hemiciclo se escuchan gritos quejándose contra el terrorismo. Batet, obligada a intervenir, garantiza que, a pesar de que se vayan a escuchar «algunas cosas absurdas, insostenibles, falsas y execrable pero hay que garantizar la libertad de expresión reconocida en nuestro texto constitucional».

Tiene bemoles que nos dé lecciones de democracia una bildutarra, administradora del legado terrorista.

«El derecho a decidir también es una exigencia de la sociedad vasca, de una parte mayoritaria, y creo que hay que hacerle frente. El autonomismo no es una solución, es una vía que ya está agotada».

«Hay conflictos territoriales que se dilucidan de otra manera en Europa», asegura Aizpurua.

Sube la portavoz de Bildu a la tribuna y Suárez Illana vuelve a darle la espalda.

Abascal y Jiménez Becerrill, familiares de víctimas de ETA se ausentan del hemiciclo cuando habla Aizpurua. Adolfo Suárez, de nuevo de espaldas.

Ana Pastor está pidiendo el acta a Batet para retirar las palabras de Bildu contra el Rey. Batet se niega, según fuentes del PP. Informa Mariano Calleja tras consultar a fuentes del PP.

Entre el Estado Autonómico y la proclamación de naciones, Sánchez retoma la eterna milonga del Estado federal. Zapaterismo puro para salvar sus contradicciones internas y las diversas corrientes del PSOE.

Frente a una portavoz de Bildu que le exige la autodeterminación, que liquida «el régimen del 78» y que afirma que «en España no hay democracia», la respuesta de Sánchez ha sido decir que el mundo está cambiando con la revolución tecnológica, el cambio climático y la desigualdad y que «tenemos que complementar soberanías» (frase abstrusa que supongo que quiere decir aflojar las costuras de España). Solo hacia el final hizo un tenue apoyo de la Constitución y del Estado autonómico. Eso sí, se erige «en valladar frente a las veleideades recentralizadoras». Y ahí llega el drama que tenemos: un presidente que prefiere a los enemigos de la unidad de España a quienes la defienden.

«Tenemos un acuerdo con el gobierno vasco en el que queremos hacer las transferencias recogidas en el estatuto del Guernica, aunque con algunas discrepamos como la transferencia de la seguridad social».

«No se puede identificar quiénes son vascos buenos y quiénes vascos malos en función de su afinidad».

«Es ofensivo el servilismo que impregna el tono de Sánchez al dirigirse a Bildu. ¡Qué vergüenza!».

Quien calla otorga. Absoluta vacuidad de la respuesta de Sánchez

Abascal se ha salido del hemiciclo cuando hablaba Bildu, con las dos víctimas del terrorismo que tiene Vox para no escuchar a los herederos de ETA. Informa Mariano Calleja.

«Hay elementos del estado autonómico que se han gastado y deben ser revisados».

Sánchez insiste en que «la coalición progresista» trabaje en equipo, como dijo ayer Aitor Esteban. «Afortunadamente en España hay mayoría progresista, y aquí están el PSOE y Unidas Podemos».

«No comparto su visión de que España vive una crisis sistémica».

Patético tono de normalidad en la respuesta de Sánchez, a quien ha proclamado su voluntad de derribar el sistema y nada que reprochar a quien presenta a los asesinaos presos como mártires.

«En Europa el mundo hay menos estados que naciones».

Sánchez responde a las demandas de Bildu diciendo que «tenemos que complementar soberanías».

«Tenemos mayoría para dar un enfoque progresista a todos estos desafíos», ha asegurado Sánchez, que, sin embargo, reconoce que es improbable que hoy sus apoyos consigan mayoría absoluta.

Sánchez replica con los «desafíos globales» como el cambio climático. Surrealista y revelador.

La portavoz de Bildu dice que el Estado es cruel con los presos de ETA, pero ignora los 800 asesinatos de la banda. Una intervención que es un insulto a la inteligencia y una ofensa a las víctimas.

Suárez Illana de espaldas a Aizpurua.

Bildu ya ha dejado claro lo que espera de Sánchez: «Estado plurinacional, autodeterminación y reparto de la riqueza». Independencia y comunismo. Como siempre, el lenguaje eufemístico de llamar «resolver democráticamente» a lo que en realidad es «solo acepto la independencia».

El alejamiento de los presos etarras es una medida del Estado de “crueldad extrema”. Sostener eso delante de diputados que han perdido familiares asesinados por ETA es de un cinismo que revuelve el estomago. Aizpurua no sabe lo que es la crueldad extrema. O lo sabe demasiado bien... ERC aplaudiendo a mano abierta a los herederos de ETA. Y serán los socios de Sanchez. Sacará adelante la investidura pero se le está agriando.

Le llega el turno a la respuesta de Sánchez.

Suárez Illana lleva toda la ponencia de Mertxe Aizpurua de espaldas en señal de protesta. Al finalizar su intervención, toda la bancada de Vox ha gritado «¡Fuera, fuera» y durante las palabras de Aispurua han clamado «asesinos».

«Esperamos que se ajuste la política penitenciaria a la legalidad y la rescaten de la venganza en la que la han instaurado», dice, después de pedir una revisión de la política de dispersión de los presos de ETA.

«Con nuestra abstención abrimos una ventana de oportunidad. Seremos pacientes y exigentes. Pero aspiramos a la agenda democratizadora real. Si no, no tendrán nuestro apoyo», ha insistido Aizpurua, exigiendo la plurinacionalidad y el derecho a decidir de las «viejas naciones».

«Recuerdo al PSOE que EH Bildu ha posibilitadto que María Chivite presida Navarra».

El separatismo lo ha conseguido. Ha roto el constitucionalismo. El enfrentamiento de gestos entre los diputados de Vox y la bancada del Gobierno es elocuente. También la indignacion de Casado y Arrimadas cuando Batet convierte en “Libertad de expresión” las mentiras que dice la portavoz de Bildu. Sanchez tiene un problema. Y la cara de Abalos así lo demuestra

La tristeza que genera ver a la bildutarra en la tribuna diciendo barbaridades se incrementa al ver a Adolfo Suárez Illana en la mesa contemplando cómo se derriba el legado político de su padre. Desolador.

La intervención de la portavoz de Bildu ha dejado desnudo a un Sanchez muy serio en su sillón. Ha sacado a relucir el precio de su abstención: la liquidación del regimen del 78. Un discurso lleno de ataques a la democracia y la Transición

Ahora invoca a Otegui como preso político, injustamente encarcelado. Aizpurua obvia que fue condenado por terrorista, por el secuestro de una persona y por refundar una organización terrorista. Pero hasta esto será una exigencia para Sánchez...

Risas en el gallinero cuando Aizpurua dice que uno de los valores de Bildu es la «credibilidad».

«Otegui les dijo que si surge una oportunidad histórica de que el Estado español se democratice y avance a una sociedad justa e igualitaria, la izquierda independentista estará dispuestas a colaborar y, si no es posible, ustedes se sumen a los procesos democratizadores de nuestars naciones con esos mismos principios».

Casado, indignado con el discurso de Bildu, ha gritado «qué vergüenza» y Batet ha vuelto a intervenir para pedir orden y que «la libertad de expresión es uno de los fundamentos de la Constitución». Iglesias se ha levantado y ha pedido silencio.

«Apelamos, como naciones que somos, al derecho a decidir».

«El reto es complicado y complejo, señor Sánchez», continúa Mertxe Aizpurua, que dice que «España siempre teme a las urnas» además de que la mayoría de la sociedad vasca no apoyó la Consitución española.

Bildu comparte con Sánchez que la ley, por sí sola, no basta. Suficiente? Ninguna pregunta más, señoría...

ERC, el partido clave para la investidura da aplauso cerrado a los ataques de Bildu a la Corona y a España.

«Ha empezado a comprender lo que vascos y vascas llevamos décadas intentando explicar

Con que dignidad habla la Bildutarra Aizpurua de estado autoritario y represivo, cuando ella, representando a la herencia de un partido que sostenía a ETA, está en una tribuna de la soberanía popular diciendo lo que le viene en gana? No debió dejar todo tan atado Franco si ella puede hablar desde el Congreso. Ella hablando es la demostración de que España es una democracia.

«Escuchamos de su boca que no hay una única forma de sentir y lo compartimos», asegura Aizpurua, que recordó las palabras de Sánchez sobre la «deriva judicial».

«Las tres derechas son tan iguales entre sí que podrían formar una matrioshka rusa».

Bildu, el partido que enarbola la herencia política de ETA, afirma desde la sede de la soberanía nacional que «la Transición fue un fraude», que «España no tiene un modelo realmente democrático» y que «Franco lo dejó todo atado y ahí se sigue». ¿Cuál va a ser la réplica de Sánchez? Ninguna. Son los aliados que ha elegido y su vicepresidente Iglesias está en la misma tesis, por no entrar a pensar qué piensa verdaderamente el presidente.

Si Sánchez se ha comprometido a «no romper España» ni la Constitución, pero solo le apoyan quienes quieren romperla, hay algo en la ecuación que no cuadra.

Abucheos a la portavoz de Bildu cuando critica el discurso del Rey Felipe VI.

«La transición no instauró un modelo democrático. Esa Transición no instauró un régimen auténticamente democrático», afirma Bildu, que asegura que en España no hay democracia.

Bildu, el partido del abstencionista hombre de paz Otegui, empieza con un ataque a la Transición y con una exigencia de la erradicación de su espíritu. Es indiciario de como Sánchez solo se ve apoyado por partidos que aborrecen la Constitución y que quieren derogarla.

«Usted no quería depender de las fuerzas independentistas y eso no ha sido posible», le recuerda a Sánchez la portavoz de Bildu desde la tribuna de oradores del Congreso.

«Sin nuestros votos y sin atender las demandas de nuestras naciones no hay ni habrá gobiernos de progreso. Sin aplicar la agenda del soberanismo no se acabará con la agenda del dictador que ustedes sacaron del Valle de los Caídos».

Vamos a ver el final de esta farsa en la que el candidato Sánchez no debate con nadie. En la que trae escritas las réplicas y contraréplicas porque le da igual lo que le digan.

EH Bildu, con cinco dipuitados, disfruta por primera vez de grupo propio. «No hay una crisis de régimen por repetirse las elecciones, es al revés, se repiten las elecciones porque hay una crisis de régimen y usted, Sánchez, es consciente de ello», ha asegurado Aizpurua, que le recuerda a Sánchez sus fallidas investiduras por sus bandazos hacia la derecha y su negativa a contar con el apoyo de los partidos independentistas.

Dentro de escasos minutos, la sesión de investidura arrancará con la intervención de la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, uno de los socios más polémicos de Sánchez.

A las nueve de la mañana se retomará el debate de investidura, que finalizó ayer con la intervención de Aitor Esteban, portavoz del PNV.

En cuanto concluyan las intervenciones de Bildu, el Grupo Mixto y el PSOE, se procederá a la primera votación para la investidura de Pedro Sánchez. Un miembro de la Mesa del Congreso pronunciará el nombre de cada diputado a partir de un apellido elegido al azar para que, desde su escaño, diga su voto en voz alta.

El candidato socialista a presidir el Gobierno necesitaría hoy la mayoría absoluta del Congreso, es decir, 176 votos, algo que se presume improbable. Si ninguna formación cambia su voto, Pedro Sánchez cuenta con 167 síes frente a 165 noes y 18 abstenciones.

Tras la crispación vivida ayer en el Congreso, el debate de investidura continuará este domingo con la intervención de Bildu, el Grupo Mixto y el PSOE, antes de una votación que elevará a cinco las votaciones de investidura fallidas protagonizadas por Sánchez.

Tras cuatro votaciones de investidura perdidas desde 2016, Pedro Sánchez se encontrará hoy a 48 horas de superar por primera vez este trámite e iniciar su segunda etapa como presidente del Gobierno. No lo conseguirá este domingo, víspera de Reyes, por carecer de mayoría absoluta, pero sí el próximo martes cuando le servirá la mayoría simple confirmada por la ejecutiva de ERC tras el terremoto político servido el viernes por la Junta Electoral Central. Informa Ana I. Sánchez .