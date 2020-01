Investidura de Pedro Sánchez, en directo | Pablo Casado: «En España no falta democracia, usted pacta contra los que atentan contra ella»

Actualizar

LAS CLAVES Sánchez asume en la investidura el lenguaje de ERC y llama a «superar la judicialización del conflicto». El candidato a presidente habla también de agravios de la justicia Sánchez anuncia un giro económico a la izquierda: derogación de la reforma laboral de Rajoy, subida del IRPF a quienes ganen más de 130.00 euros, tasa Tobin para la banca, impuestos a las tecnológicas y una tasa verde ERC aplaude durante el discurso de Sánchez pero Rufián elude responder a la pregunta de si podrían modificar su apoyo al PSOE

13.24 «Ustedes no se abstienen porque su estrategia es cuanto peor, mejor».

13.23 Sánchez, a Casado: «Si el panorama es tan terrorífico como dice usted, ¿por qué no se abstiene? Bastarían 13 abstenciones patrióticas».

13.22 Fuentes de Unidas Podemos explican que el líder morado, Pablo Iglesias, está terminando de perfilar ahora el discurso que defenderá esta tarde en la tribuna de oradores. Las mismas fuentes avanzan que venderá las bondades del acuerdo de coalición y que habrá referencias críticas a la resolución de la Junta Electoral Central. Informa Gregoria Caro.

13.21 «Está a tres millones de diferencia del por Mariano Rajoy, señor Casado. Por qué la derecha no quiere un Gobierno en este país: todos piensan que cuanto peor, mejor».

13.21 Manuel Marín Sánchez sigue sin citar a Torra...

13.20 «En menos de 48 horas nos pusimos de acuerdo con Unidas Podemos para obtener un Gobierno progresista», dice Sánchez, que aprovecha para agradecer a aERC su abstención, que se acaba de ratificar hace escasos minutos.

13.19 Luis Ventoso Sánchez (por una vez) no miente cuando dice que el PSOE ha ganado cinco elecciones seguidas. La explicación, y eso no lo dice, tiene muchísimo que ver con el insólito panorama televisivo español. No hay país en la UE donde prácticamente todas las cadenas sean progresistas. Por lo demás, Sánchez ha acusado la relación de verdades que le acaba de espetar su adversario. Tal vez le ha escocido la amenaza de Casado de denunciarlo si no obliga a Torra a obedecer, y es que si eso sucede el presidente no las tendría todas consigo en un tribunal, pues por cargo está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley.

13.18 Manuel Marín Sánchez se crece con bromas sobre el fin de España y del mundo. Se ve suelto y liberado de la tensión negociadora. Anoche ya sabía que ERC no iba a rectificar, y no está planteando un proyecto de gobierno, sino bajando al barro para tratar de humillar a Casado. Pero Sánchez sigue sin aclarar cómo va a gobernar.

13.17 Ramón Pérez-Maura Sánchez olvida decir que el PSOE ganó las elecciones diciendo lo contrario de lo que hace hoy.

13.15 Sánchez: «Para saber ganar algún día hay que saber antes perder. No se ha conformado con bloquear el gobierno progresista que han votado los españoles sino que han utilizado, junto a la ultraderecha, todos las artimañanas jurídicas y extrajurídicas para boicotear al Gobierno. Ha hecho cosas impropias de un presidente del Gobierno, no se va a salir con la suya porque las maniobras, además de torticeras, son evidentes. Y así sabrá por qué usted es el primer líder que ha perdido en un año cinco elecciones».

13.15 Ramón Pérez-Maura Sánchez empieza su réplica haciendo chistes. Ese es su nivel.

13.14 Agustín Pery Es este PSOE el que se aleja de la Constitución para acercarse a quienes la denostan.

13.13 Pedro Sánchez inicia su respuesta a Casado en tono irónico, agradeciéndole su moderación.

13.11 Ramón Pérez-Maura Buen titular de Casado: «Es una moción de censura al Estado».

13.11 Luis Ventoso «Hoy España se ha quedado sin socialismo constitucionalista». Esa frase, que no es hiperbólica, es lo más importante de lo que le ha dicho Casado a Sánchez. Sánchez ha forzado una alianza que le hace casi imposible defender la Constitución mínimamente en serio.

13.10 Manuel Marín Casado deja sin discurso propio a Ciudadanos y mucho tendrá que innovar Vox para adquirir perfil propio. Una vez que Casado ha culpado a Sanchez de liderar una operación de derribo constitucional, a Cs y a Vox les quedará poco margen de maniobra propio en el debate.

13.08 Aprovecha Casado para recordarle a Sánchez todas sus contradicciones y lo inverosímil de sus pactos: «Pacta usted cpn quienes deterstan el europeísmo, la libertad de mercado. Sella un pacto para destruir todos los pactos. Llevará a nuestro país a la irrelevancia europea».

13.07 «Hoy España se queda sin socialismo constitucionalista. Usted no rectifica, sino que lleva hasta las últimas consecuencias la deriva a la que Zapatero llevó al país hace 15 años».

13.06 «El PP siempre ha estado dispuesto a sacrificarse por España, pero no a sacrificar a España por un irresponsable en la presidencia como usted. Usted no puede seguir jugando a la ruleta rusa con nuestro país y pretender además que nosotros le pongamos la bala. Olvidemos las diferencias a izquierda y derecha. Ahora la prioridad es defender la nación. Ahora solo importa España, y España no se va a rendir

13.05 Casado: «Usted podrá engalar a nuestra nación, pero no podrá acabar con ella».

13.03 Ignacio Camacho El problema de Sánchez es que la mayor crítica a su Gobierno en ciernes la hizo él. Casado solo tiene que citarlo. El discurso de Casado hasta ahora es sólido. Duro, pero no tremendista, aspecto en el que siempre ganará Vox».

13.02 «Usted llegó con una moción de censura al Gobierno y quiere perpetuarse con una moción de censura al Estado».

13.01 Ramón Pérez-Maura Casado ha empleado bastante el verbo mentir y el sustantivo mentira. Pero con Sánchez nunca es bastante.

12.59 Casado: «La voluntad mayoritaria del Estado español va a prevalecer. Usted no puede comprometerse a celebrar una consulta solo en Cataluña, usted puede convocar elecciones. El problema de España no es que falte democracia, es que usted pacta contra quienes atentan contra la democracia».

12.59 Casado: «El pacto que ha firmado con ERC rompe la soberanía nacional».

12.58 Manuel Marín Resuelta la incógnita de la abstención de ERC, la investidura se convierte ya desde esta hora en un trámite poco relevante. Por eso Sánchez está dando muestras y haciendo gestos de lo poco que le importa cualquier reproche de Casado. Ha logrado su objetivo y lo demás le sobra.

12.58 «Si retira su apoyo al Gobierno de Cantabria, se lo daremos nosotros para dar estabilidad a Cantabria».

12.56 Sobre el tiempo de espera hasta que ERC se manifieste tras la decisión de la JEC: «Como un circo romano con el emperador encarcelado».

12.56 Ramón Pérez-Maura Muy bien traídas las citas de los socialistas víctimas del terrorismo.

12.55 Luis Ventoso Casado lo tenía fácil con el inventario que arrastra Sánchez y lo está aprovechando.

12.54 «Navarra no es un apéndice de una Euskalherria independiente, que no permitiremos nunca. nos ha traído un Gobierno de pesadilla que será su epitafio».

12.53 Casado prosigue, mordaz, desmontando el discurso previo de Pedro Sánchez: «Pretenden establecer una agenda sectarua en la educación, en la sanidad...».

12.52 «Habla de luchar contra el fraude fiscal, ¿ha mirado los casos que tienen de ilegalidades e instituciones opacas para eludir el pago de impuestos?»

12.51 «¿A quién miente, a España, a la Unión Europea o a todos?»

12.50 Agustín Pery Casado brillante, incisivo, mordaz.

12.50 «El suyo es un Gobierno contra el Estado, el más radical de nuestra democracia... y encima lo pretenden llamar progresista, después de escuchar el programa más retrógrado que ha llegado a esta cámara».

12.49 «¡Qué vacía está la tribuna de barones del partido socalista, qué atronador silencio!»

12.46 «Parafraseando a nuestro Premio Nobel (Vargas Llosa): "¿Cuándo se jodió el socialismo constitucional?". Usted podría gobernar en solitario con el apoyo externo del PP, en base a 11 pactos de Estado. Es la cuarta vez que intenta este Gobierno Frankestein»

12.45 Manuel Marín «Es usted una mentira andante», dice Casado a Sanchez. Descriptivo más que opinativo.

12.44 «Usted es una mentira andante, habla de combatir "fake news" y es un presidente "fake"», ha reprochado Casado, en alusión al discurso previo de Pedro Sánchez.

12.43 Rosa Belmonte Los de la manifestación ahora gritan: «Este presidente es un delincuente».

12.43 Manuel Marín La hemeroteca es demoledora. Casado tiene el discurso más fácil posible porque Sanchez se ha retratado muchos meses en contradicciones insalvables. Con el separatismo, con Podemos y hasta con el PSOE

12.43 Luis Ventoso Sánchez se ríe cuando Casado le pide que actúe contra la desobediencia de Torra a la Junta Electoral. Pero ya se ha reído algo menos cuando el líder de la oposición lo ha amenazado por denunciarlo por prevaricación si no obliga a Torra a obedecer. Y es que la ley todavía existe en España. Aunque algunos autores aboguen por dejarla en suspenso.

12.41 Casado aprovecha su turno de réplica para sacarle los colores a Sánchez a cuenta de sus constantes contradicciones, desde la negativa a gobernar con Iglesias –«que ahora le aplaude de pie»– a las críticas de los socialistas a la corrupción y a la ausencia de las mismas con el caso de los ERE.

12.39 Casado: «Hace cinco meses le dije en esta tribuna quién era usted, porque después de tantas metamorfosis ni siquiera se reconoce en el espejo, y mira que le gusta mirarse en el espejo».

12.37 Casado: «Recuerde que esta es su quinta sesión de investidura, en las anteriroes fracasó». «¿Va a permitir tener a un presidente autonómico en absoluta rebeldía contra el Estado? Si Torra no cesa de su cargo en las próximas horas usted debería hacer el requerimiento de cumplimiento la legalidad», ha asegurado Sánchez, mientras Pedro Sánchez se ríe en la bancada, ajeno a sus obligadas competencias en la desobediencia de Torra. «Puede incurrir en prevaricación, actuaremos contra usted con la misma contundencia que contra Torra».

12.36 Casado: «Ha perdido votos y la dignidad. Que haya tenido que empezar su discurso diciendo que España no se va a romper es algo patético».

12.35 Casado: «¿Ha conseguido conciliar el sueño con este pacto de vergüenza?».

12.33 Suena el timbre de llamada. La sesión se reanudará en cuanto los diputados terminen de tomar asiento. Pablo Casado será el primero en replicar al candidato a presidir el Gobierno.

12.32 El diputado de Compromís, Joan Baldoví, celebra el tono de Sánchez y le pide que sea «valiente» para cumplir con la reforma de la financiación autonómica y con la «agenda valenciana». Informa Juan Casillas desde el Congreso.

12.30 Pedro Cuartango El discurso de Sánchez ha sido vacuo y ampuloso. Grandes palabras y muy poca concreción. Han brillado por su ausencia las explicaciones sobre Cataluña. Casado le va dar una réplica muy dura.

12.29 Sergio Sayas, diputado de UPN, ve a Sánchez «capaz de cualquier cosa» y critica que pacte con el PNV la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, cuando fue Navarra Suma la lista más votada.

12.27 A punto de retomarse el debate de investidura. Le llega el turno a Pablo Casado, que ha tenido menos de las habituales dos horas de pausa para preparar su discurso.

12.25 El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, expresa «una coincidencia prácticamente completa» con los planteamientos generales de la intervención del candidato a presidir el Gobierno.

12.21 Albert Botran, diputado de la CUP, llama «cínico» a Sánchez por renunciar a la «deriva judicial» sin hacer autocrítica y dice que es un candidato que «cree muy poco en su discurso». Informa Juan Casillas.

12.20 El PRC se mantiene en el «no» a Sánchez. Los socialistas cántabros esperan «que recapaciten».

12.14 Y mientras en la calle Goya camino de Colón la gente grita: «¡España no se merece un presidente que miente!». Informa Rosa Belmonte.

12.11 Los grupos parlamentarios tomarán la palabra de mayor a menor, excepto el PSOE.

12.09 EH Bildu celebra el «cambio de actitud» de Sánchez y que apueste por dejar atrás la «deriva judicial». Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, asegura que les parece positivo que Sánchez hable «contra la persecución» y de «compartir soberanías». Informa Juan Casillas desde el Congreso.

12.05 El portavoz del PNV, Aitor Esteban, dice que no puede estar más de acuerdo con el llamamiento al diálogo realizado por Sánchez. «Ya hemos visto cómo se están poniendo las cosas en cuanto a declaraciones», dice Esteban, que cree que «se están pasando de la raya» algunos partidos políticos –alude a PP, Vox y Cs–.

12.02 El consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha tachado de «inadmisible» que el PSOE cuestione la legitimación de la Junta Electoral Central para retirar la credencial de diputado autonómico al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en vísperas del debate de investidura de Pedro Sánchez.

11.55 Arrimadas dice que no se ha distinguido el discurso de Sánchez con el de Torra cuando ha dicho que hay que abandonar la «deriva judicial». «Quien judicializa es quien se salta la ley y obliga a los jueces a actuar», ha sentenciado.

11.55 En su opinión, Sánchez ha defendido más «a los golpistas» que a los jueces y a quienes defienden la ley. Insiste en que los socialistas que «echaron a Sánchez por mucho menos» levanten la voz.

11.54 «Lo más inquietante es que ha pasado de puntillas por su acuerdo con ERC. No ha explicado por qué ha pasado de proponer prohibir los referendos ilegales a pactar con ERC», sostiene Arrimadas, y reprocha a Sánchez que haya hablado más «de Franco que de los ERE».

11.52 Arrimadas comparece junto a su portavoz adjunto, Edmundo Bal. «Hoy el señor Sánchez se ha dirigido al señor Junqueras en la cárcel y al señor Torra». La diputada de Ciudadanos afirma que algo mal habrá hecho Sánchez cuando tiene que iniciar su discurso diciendo que España «no se va a romper». Informa Juan Casillas.

11.49 Algunos líderes regionales del PSOE han venido a seguir la investidura a Madrid. Entre ellos Susana Díaz, que en conversación informal con la prensa ha defendido y los acuerdos de Sánchez y ha manifestado su confianza en él. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

11.48 Rufián deja en el aire la abstención de ERC a la investidura de Sánchez, aunque ha insistido en rueda de prensa en que su sentido de voto lo decidirá la Ejecutiva que se está celebrando en Cataluña en estos momentos, evitando encarar la pregunta de los periodistas. Informa Gregoria Caro.

11.44 Rufián: «Yo he aplaudido en dos ocasiones como demócrata que soy. Una cuando he oído todas las meddias en torno a la memoria histórica y otra en cuanto al anuncio de nuestro acuerdo, al mesa de diálogo y negociación. No es secreto a pesar de lo que dice el PP, se están pasando un poco con las fake news. En ese texto dice textualemtne que nos acogemos aseguridad jurídica, principalmente internacional, de derechos humanos, etcétera. Quien diga que le sorprende lo que ERC ha hecho estas semanas es que no nos conoce bien o miente, porque ERC ha ganado dos elecciones generales con un discurso: diálogo y diálogo».

11.40 Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso: «Tenemos muy claro quién hay y lo que hay detrás de lo que sucedió ayer. Hoy es un mal día para cualquier demócrata, no hace falta ser de ningún partido en concreto ni tener ninguan filia hacia ninguna bandera. Lo que vimos ayer es un Estado contra un Gobierno. Una extrema derecha y una derecha extrema que fagocita instituciones y las utiliza contra la disidencia política. Dicho esto, yo tengo que respetar las formas y los tiempos de mi partido. Mi partido tomó una decisión en torno a una abstención pero estamos en plena ejecutiva nacional y creo que es necesario que un partido tenga cintura y analice todo en torno a la realidad. Esta undécima versión de Sánchez suena un poco mejor que otras. Tengo la manía de ser de izquierdas me tira más y me tira el tema social».

11.38 La diputada independentista dice que «chirría» la diferencia entre «las palabras y los hechos» de Sánchez y le pide aún más gestos al soberanismo. «Es distinto el Sánchez de hoy al Sánchez de la campaña», apunta, aunque garantiza que JpC no se moverá del no al candidato socialista.

11.34 Por su parte, Laura Borràs, de JpC, le ha reprochado a Sánchez que alardee de medidas para la conciliación mientras convoca el debate de investidura en estas fechas. Sin embargo, la portavoz de JpC destaca que se ha visto a un Pedro Sánchez «muy distinto» al de la investidura de julio y aplaude su tono. Según ella, mucho más relajado y constructivo que en la anterior legislatura. Eso sí, ve «sorprendente» que no haya hecho mención al «atropello jurídico» de la Junta Electoral Central, que ayer inhabilitó a Quim Torra por desobediencia.

11.32 El portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, ha expresado que el discurso del candidato socialista ha estado «a la altura» y ha asegurado que los comunes están «satisfechos» con lo que han escuchado. «Se ha reflejado un cambio, una nueva etapa que se abre en Cataluña y en España, donde el diálogo va a a ser la norma y la excepcion», ha valorado. Respecto a la resolución de la JEC, Asens ha asegurado que la «derecha quiere ganar en los tribunales lo que ha perdido en las últimas». Considera que el órgano asume con su dictado «funciones que no tiene». No obstante, confían en que ERC no va a cambiar el sentido de su voto porque eso sería «darle la razón a la derecha».

11.29 Sociedad Civil Catalana ha afirmado este sábado que el pacto entre PSOE y ERC para la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «asume el relato independentista en relación a la situación que se vive en Cataluña».

11.28 El fundador de Equo y diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde rogó este sábado a ERC que «aguante» las presiones que está recibiendo de sectores independentistas para que reconsidere su abstención para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y se consume la formación del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

11.25 Ajeno al análisis de sus homólogos, el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha valorado el discurso de investidura de Pedro Sánchez y ha augurado un debate «exitoso» en el que se mantengan los acuerdos alcanzados hasta ahora, que darían la Presidencia al candidato socialista en segunda votación. «Tenemos un gran acuerdo progresista y los acuerdos para sacar la investidura», ha dicho Simancas, que se ha mostrado «absolutamente convencido» de que Sánchez será un «gran presidente» que pondrá en marcha una legislatura «fructífera» en la que se ganará en derechos y libertades.

11.22 Finalmente, la confluencia gallega de Unidas Podemos convoca a sus portavoces Yolanda Díaz, la futura ministra de Trabajo del Gobierno de coalición y a Antón Gómez-Reino, en el escritorio del Congreso, para valorar el discurso de investidura de Sánchez. Lo mismo sucede con Jaume Asens, portavoz de la confluencia catalana. Informa Gregoria Caro.

11.18 «Ha asumido la retórica y objetivo de los sediciosos», ha asegurado a los medios Cayetana Álvarez de Toledo. «Es un candidato que ha traicionado todos sus principios y priomesas, un candidato que es casi un meme, por eso es tan difícil valorar su discurso porque todo lo que ha dicho es una vulgar mentira», ha dicho, por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, que ha querido desmontar el argumentario del líder socialista con una serie de ejemplos.

11.16 Por parte de Ciudadanos saldrá a valorar el discurso de investudura de Sánchez la portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, según informan fuentes del partido.

11.15 Batet recorta el receso de cortesía para que el líder de la oposición. Cuenta Ana I. Sánchez que la duración habitual mínima de la pausa es de dos horas tras la intervención del candidato, pero el líder del PP, Pablo Casado, solo dispondrá de una hora y cuarenta minutos.

11.14 Nadie del grupo parlamentario de Unidas Podemos sale a valorar en rueda de prensa el discurso del candidato socialista Pedro Sánchez. Silencio y prudencia. Se reservan para la intervención de esta tarde de Pablo Iglesias y del resto de dirigentes de las confluencias. Informa Gregoria Caro.

11.13 Así han analizado fuentes del Partido Popular el discurso de Pedro Sánchez, tal y como informa Mariano Calleja desde el Congreso: Sánchez no aclara su pacto oculto con los separatistas. El aplauso de los separatistas a Sánchez, al hablar de bilateralidad con la Generalitat, debería de avergonzar a los socialistas. También a los barones socialistas que están en el hemiciclo, y que con su silencio amparan el acabar con la igualdad de los españoles. Sánchez anuncia un acuerdo contra las “fake News” cuando ha llegado a la investidura sin contestar las preguntas de los periodistas cosechando las críticas de las principales asociaciones de informadores. Sánchez pasa de puntillas por la corrupción, y no se refiere la mayor caso de corrupción de la historia de España, que es el de los ERE. No pide perdón a los españoles ni asume responsabilidades políticas. Dedica más tiempo a Franco que a los ERE, de lo que no ha dicho nada

11.11 en esa misma línea se ha mostrado Cayetana Álvarez de Toledo, que ha incidido en que «pedir que se supere la judicialización es lenguaje del golpismo

11.07 Teodoro García Egea: «No habla nada del acuerdo al que ha llegado con ERC y asume el lenguaje independentista al hablar de judialización del Estado». «Estamos ante un discurso anticonstitucional aplaudido fervientemente por Iglesias, Rufián y los separatistas», ha insistido el secretario general del PP, que reprocha a Sánchez que hable de corrupción sin mencionar siquiera a los ERE, el mayor caso de corrupción de su partido. «Por eso Sánchez es un fraude electoral. Si tuviéramos que votar de nuevo, muchos españoles no votaríal a Sánchez con ese acuerdo que ha firmado con ERC. Es una fake news en sí mismo, la desinformación personalizada», ha analizado.

11.04 En su discurso de investidura, tras detallar las medidas de su programa de coalición con Unidas Podemos, Pedro Sánchez anunció la creación de la Mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat, tal y como recoge en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC. Además, prometió trabajar para «poner fin a la confrontación territorial» a través de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el de la Generalitat en la que se abordará «“el conflicto político en Cataluña»: «Vamos a debatir dentro del marco constitucional y vamos a poner fin a esta confrontación territorial».

10.57 Sale Inés Arrimadas escoltada por Edmundo Bal y Marcos de Quinto.

10.56 Sánchez sale del hemiciclo sin dirigir la palabra a la prensa.

10.54 Habrá una hora y cuarenta minutos de pausa en lugar de las dos horas habituales. Siempre se establece un receso de un mínimo de dos horas para que el líder de la oposición prepare su discurso.

10.53 A las 12.30 se reanudará el debate de investidura con la intervención de Pablo Casado.

10.50 «Voten según su criterio, porque será un honor escucharles y debatir junto a ustedes». «En unos minutos abandonaré esta tribuna y después escucharé con atención sus intervenciones. Lo único que les pido humildemente es que piensen en la gente que nos ve desde sus hogares. Suban a esta tribuna y defiendan su programa alternativo, porque será un honor escucharles y debatir junto a ustedes. Lo único que les pido es que no contribuyamos a que la convivencia se resienta, no traslademos más división a la calle, más discordia a las empresas, más desencuentro a las familias. Eso, señorías, también es patriotismo. Gracias», termina Sánchez su intervención.

10.49 «Debemos encarar la transición ecológica, la revolución digital y la diversidad».

10.48 En su intervención, Pedro Sánchez ha defendido «una España descentralizada y federal ebn una Europa federal y unida».

10.47 El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aplaude al candidato socialista Pedro Sánchez cuando éste menciona la creación de una mesa de diálogo bilateral entre Gobierno central y Govern. Informa Gregoria Caro.

10.46 Manuel Marín Parece que lo que ocurrió ayer no existe como día del calendario. Ha pasado de firmar un acuerdo con ERC a jactarse hoy de él. Pero ni Torra, ni Junqueras, ni la legalidad sobre inmunidades ni la Junta Electoral existen. Salta en el tiempo a capricho

10.45 Luis Ventoso Lo peor de esta mañana es que Sánchez ha dicho tres frases que de hacerse realidad plantarían semillas de totalitarismo: 1) Ha puesto en cuestión a la justicia y llama a «revertir la deriva» de los jueces que aplican la ley. 2) Ha propuesto un cordón sanitario contra los discrepantes, al afirmar que «no le pediremos a nadie que renuncie a sus principios, sino que renuncie a su sectarismo». Esa frase es tremenda, pues el PSOE y sus socios serán quienes definirán quién es sectario. 3) La promesa de luchar contra las «fake news» abre la puerta la censura, toda vez que la decisión de qué es noticia falsa será de la «coalición progresista».

10.45 Agustín Pery Mesa de diálogo con el Gobierno catalán. ¿Con el inhabilitado Torra al frente?

10.44 Sánchez insite en que su «Gobierno debe ser el del diálogo territorial»: «Tenemos que renovar nuestro estado autonomico y aclarar las competencias».

10.41 «Habrá que crear una mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat», ha dicho Sánchez en su discurso de investidura, arrancando con sus palabras aplausos en la bancada de ABC.

10.40 «El diálogo, siempre dentro de la Constitución, será nuestra prioridad absoluta (...) No podemos asumir la fractura territorial como una herida crónica. España tal y como es, ese va a ser nuestr proyecto político».

10.39 Luis Ventoso Anuncia medidas contra las «fake news». ¿Y quién decidirá qué es noticia falsa? ¿El vicepresidente Iglesias? Ese invento puede ser el caballo de Troya de la censura.

10.39 Agustín Pery Y Torra para cuándo. Curioso el concepto de progresismo. Los aplausos llegan cuando saca a Franco, muerto hace cuarenta años.

10.38 Luis Ventoso Los propietarios de piso que vayan anotando: «Estimularemos la oferta privada del alquiler». Es decir, meteremos la cuchara del Estado en la propiedad privada de los particulares.

10.38 Manuel Marín Decenas de promesas y compromisos. Pero ya no aparecen ninguna de las tres que hizo en el debate de campaña. Ni se penalizan los referendos ilegales, ni habrá reforma audiovisual contra los abusos de TV3 ni habrá reforma educativa con criterios cívicos y morales sobre la Constitución.

10.37 «Impulsaremos una estrategia nacional de lucha contra la desinformación», dijo Sánchez refiriéndose al paquete de medidas que su gobierno pretende integrar contra las «fake news» y provocando carcajadas en la bancada popular, encabezada por un escéptico Pablo Casado.

10.33 También se refirió Sánchez a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos: «Este hecho histórico fortaleció a la democracia española y aunque hubo personas que se sintieron molestas no se dirigió contra nadie y ese camino de reparación diferencia democracias de dictaduras». «Vamos a declarar el día 31 de octubre como Día del recuerdo a las Víctimas de la Guerra Civil y el 8 de mayo como el Día del Reconocimiento a las Víctimas del Exilio, impulsaremos retiraremos simbología franquista de lugares públicos».

10.32 «Eliminaremos el plazo máximo de instrucción para mejorar la lucha contra la corrupción».

10.30 «Regularemos los horarios de apertura y la proximidad a los colegios de los locales de apuestas».

10.29 Agustín Pery Subida de impuestos como única vía para sostener la multiplicación del gasto social. De cómo generar mayor rentabilidad, nada. Intervencionismo en todos los ámbitos. Si alguien decide invertir en España tiene un reportaje.

10.28 «Tenemos el deber moral de ser ambiciosos porque lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en la política»..

10.27 «Regularemos la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea».

10.25 Sánchez se compromete a «frenar subidas abusivas de alquiler poniendo techo al precio y reforzar las entidades locales para que puedan actuar en este ámbito». «Este gobierno tomará medidas para frenar las subidas abusivas de los alquileres».

10.23 «El objetivo es implantar un ingreso mínimo vital para las personas más vulnerables».

10.22 «Este será el gobierno de la garantía de las pensiones dignas. Actualizaremos las pensiones por ley de acuerdo al coste de la vida».

10.19 «España debe alcanzar una inversíon sanitaria del 7% del PIB en 2023», promete Sánchez, además de asegurar mejoras en las condiciones laborales del personal sanitario. «Reduciremos las listas de espera de dependencia y aumentar las cuantías».

10.18 Sánchez: «La asignatura de religión será voluntaria y su nota no computará a efectos académicos».

10.17 Fuentes del PP, sobre lo que va de discurso de Pedro Sánchez, informa Mariano Calleja:-Sánchez oculta a los españoles su pacto con los separatistas. Un discurso vacío que aburre hasta a los suyos. No hace ninguna mención a la Junta Electoral Central, pese a que Torra se ha declarado en rebeldía y es su obligación actuar. No dice nada sobre su negociación oculta con los independentistas, más allá de sacar pecho de su pacto con aquellos que quieren romper España. Habla de superar la «judicialización» de un conflicto político inexistente. «La ley por sí sola no basta», ha llegado a decir. Cuando se incumple la ley, entran en juego los tribunales. Se ve en la obligación de hacer una defensa de lo que lo que ha sido el PSOE a lo largo de la historia, consciente de que ha aniquilado lo que ha representado estas siglas durante años. Dice que va a evitar el insulto, pero Sánchez aprovecha su discurso para atacar sistemáticamente al Partido Popular pero no aclara cuántas líneas rojas ha atravesado a fin de seguir en Moncloa. Habla de cordón sanitario, pero es él quien lo ha tejido al PP.

10.16 La promesa de Sánchez de una TVE «plural e independiente» arranca risas en la bancada.

10.14 Luis Ventoso Cosas que vamos sabiendo: 1) El candidato del PSOE, el partido que ha aceptado un pacto con un partido condenado por sedición contra España y que exige la autodeterminación de modo irrenunciable, asegura enfático que el país «no se va romper» y arranca envolviéndose en la bandera que está traicionando. 2) Torra se ha declarado en rebeldía contra la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarlo, pero el candidato a presidir España se inhibe y ni siquiera opina al respecto. 3) Seguimos sin saber qué se le ha ofrecido bajo cuerda a ERC, pues el vaporoso acuerdo nada concreta, como ha afeado hasta el periódico progubernamental en un editorial. 4) La economía se va a trabar con la derogación de la reforma laboral y un paquete fiscal duro, que va contra el esfuerzo personal y lastra a las empresas. 5) Lo más grave de la mañana: hay que revertir «la deriva judicial», insólito rejón a la justicia del presidente de una democracia. Si hay que dejar de obedecer y respetar las decisiones judiciales, la aplicación de la ley, ¿qué nos queda? La arbitrariedad de la ley del más fuerte.

10.13 «Regularemos en el código penal que en el consentimiento sexual solo sí sea sí».

10.11Paquete de medidas «El feminismo no va a dar marcha atrás, es imparable e irreversible. Desarrollaremos políticas que amparen la igual entre hombres y mujeres, igualdad salarial e impulsaremos un acuerdo para la racionalización de los horarios laborales».

10.09 «Desarrollaremos la cobertura de internet a toda la ciudadanía a precio asequible. El Gobierno quiere asentar la cultura y el deporte como garantías y derechos. Modelo de RTVE público, plural».

10.08 Rosa Belmonte Rafael Mayoral ha desplegado hoy una kufiya verde (casi siempre es blanca) en el respaldo de su escaño. Los diputados también se distinguen entre los que dejan lo que no llevan encima en el perchero y los que montan un sucio tenderete de mercadillo.

10.07 «El gobierno creará un bono general eléctrico que incluirá un bono gasístico».

10.05 «Reforzaremos el mercado eléctrico para reduci la factura de los consumidores».

10.04 Sánchez anuncia un giro económico a la izquierda: derogación de la reforma laboral de Rajoy, subida del IRPF a quienes ganen más de 130.00 euros, tasa Tobin para la banca, impuestos a las tecnológicas y una tasa verde.

10.03 Sánchez: «Nuestro modelo de desarrollo está arruinado. Está obsoleto el planeta en el que vivimos».

10.02 Sánchez: «Crearemos un bono social de acceso a internet para los colectivos vulnerables».

10.01 Sánchez: «El campo, señorías, puede contar con el Gobierno de España. También el sector pesquero porque vamos a fomentar una pesca y agricultura sostenibles».

10.00 Sánchez: «Es prioritario desarrollar la ley de ciencia que no se ha desarrollado desde 2011».

9.59 Sánchez continúa con su batería medidas: «Evitaremos cualquier aumento de la presión fiscal sobre las clases medias».

9.58 Luis Ventoso Más impuestos a los que ganan más de 130.000 euros, a las tecnológicas, a los bancos y una tasa verde. España se va a convertir en el paraíso de los inversores...

9.57 Sánchez: «España tiene la posibilidad real en el grupo de países que lidere la revolución industrial».

9.56 Ramón Pérez-Maura Se le ha olvidado que las amnistías fiscales, además de Rajoy, también las hicieron Zapatero y González.

9.55 Ramón Pérez-Maura Éste es el programa de Gobierno más radical que se ha oído en las Cortes desde el de Casares Quiroga en 1936.

9.54 Los diputados del PP de Castilla La Mancha han enviado una carta a Page para pedirle que sus diputados voten en contra de Sánchez. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

9.53 Agustín Pery Sánchez decreta qué ideas son válidas y cuáles hay que amordazar. Cuáles deben acabar en un tribunal y nunca las de Bildu, ERC o la CUP.

9.52 Manuel Marín Al final de la legislatura habrá subido el salario mínimo hasta el 60 por ciento del salario medio en España. Sin embargo, no dice cuánto habrá subido los impuestos a final de la legislatura a todos los contribuyentes para pagar su «justicia social».

9.51 Aislar al extremismo es gobernar con Podemos y llegar al poder con cesiones a independentistas y proetarras? Analiza Yolanda Gómez.

9.50 Insiste Sánchez en que uno de los principales objetivos de su gobierno será la reducción de la desigualdad salarial y que pretende fijar el salario mínimo en el 60% del salario medio español.

9.49 Sánchez: «Vamos a luchar por el empleo digno, el empleo de jóvenes y de larga duración».

9.48 Agustín Pery Tremendo. Cordón sanitario a las ideas que a él no le convengan. El extremismo no es exigir la independencia sino negarse a aceptarlo.

9.47 Sánchez anuncia el paquete de medidas de su «gobierno progresista», entre ellas derogar la Reforma Laboral de 2012: «Hoy tenemos mayoría».

9.46 Luis Ventoso El «Gobierno indolente que se inhibe» sobre el que ironiza Sánchez hizo veinte veces más reformas que él, cuyo único balance es subir el salario mínimo, la exhumación de Franco y mantener el país sin Gobierno de facto desde hace más de 300 días.

9.45 Manuel Marín «Cualquier cordón sanitario que se produzca no será a las personas sino a las ideas». Curiosa afirmación para atacar a Vox, cuando pide respeto para las ideas y representatividad de partidos que se abstendrán como ERC o Bildu.

9.44 Sánchez: «Cuando no se abordan los problemas rara vez mejorar y a veces empeoran. Claro que a veces los gobiernos cometen errores, y las empresas y mercados. Pero el mayuor error de un gobierno es no actuar. La revolución que queremos promover no es una propuesta de grandes alardes sino reformas y cambios en la buena dirección, que reduzcan el miedo de las personas, las diferencias de renta, la tensión y fractura territorial».

9.43 Se extiende Sánchez en dotar de contenido su apuesta política por cerrar un Gobierno con Unidas Podemos apoyado en pactos con los independentistas y los nacionalistas: «En nuestro país no existe una única manera de vivir la identidad nacional». Reivindica «devolver a la política un conflicto político permitiendo con ello dejar atrás la deriva judicial».

9.42 El debate de investidura contará con dos recesos: uno tras la intervención del candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro para un breve almuerzo. Así lo ha acordado la Junta de Portavoces del Congreso durante la reunión previa que ha celebrado antes del arranque de la sesión de investidura, una reunión en la que se ha vivido gran tensión, según han apuntado a Efe fuentes parlamentarias. Después del discurso inicial de Sánchez, y una vez acabe el primer receso, intervendrán por este orden: Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), quien previsiblemente compartirá con sus portavoces adjuntos; y Laura Borràs (Grupo Plural), quien hará lo mismo con otros diputados de su grupo. Seguirán el portavoz de ERC, Gabriel Rufián; la de Cs, Inés Arrimadas; y el del PNV, Aitor Esteban. La idea es acabar aquí la sesión de hoy. Si así sucede, mañana intervendrá EH Bildu y las formaciones del Grupo Mixto, la CUP, UPN y Foro.

9.42 Luis Ventoso Eso es: si no va a haber imperio de la ley, ¿cuál es la alternativa?

9.41 Agustín Pery Qué significa dejar atrás la judicialización ?? Incumplir la ley, dar inmunidad total a quien da un golpe de Estado y afear a los jueces que juzguen a quienes cometen un delito, si son sus aliados. ERC ya tiene su gesto. La democracia y su pilar básico, la división de poderes, su epitafio

10:10 Manuel Marín «La ley por sí sola no basta». Peligroso argumento.

10:10 Sánchez asume el lenguaje de ERC y llama a «superar la judicialización del conflicto». El candidato a presidente habla también de agravios de la justicia.

9.31 Pedro Sánchez: «En nuestro país no existe un único modo de vivir la identidad nacional. Es evidente que los sentimientos no pueden imponerse a la fuerza. La clave de la cohesión es compatibilizar sentimientos. En la población catalana hay un sector amplio que no siente reconocida su personalidad y un sector también amplio que no se siente respaldado por las instituciones de su propia tierra».

9.30 Manuel Marín El alambique retórico de quienes escriben a Sánchez su discurso han descubierto otro mantra. El del «patriotismo social».

9.30 Ramón Pérez-Maura Primera insinuación de Sánchez de que va a expropiar o incautar: diciendo que el dinero está mejor fuera de las manos de los ricos.

9.29 Sánchez: «Los objetivos de la coalición progresista será gobernar con una mirada progresista y reducir mediante la política y el diálogo la tensión territorial».

9.28 Manuel Marín Ya ha pronunciado las palabras mágicas. Conflicto político. Ahora es Rufián quien ya puede dormir tranquilo con Sanchez en la Moncloa.

9.26 Sánchez: «España para nosotros es la educación pública de nuestros hijos, cuidado público de nuestros mayores, seguridad en nuestras callles. España es también los impuestos que pagamos solidariamente para mwejorar. El dinero no es el que está en el bolsillo de los que tienen fortunas sino en comisarías y juzgados que garantizan nuestros derechos y libertades y quienes invocan constantemente el patriotismo deberían fijarse más en los bienes públicos, ese es el verdadero patriotismo».

9.25 Ramón Pérez-Maura ERC no va a cambiar de posición. Lo que, con Junqueras sin poder asumir su condición de eurodiputado, da una idea de lo que les puede haber prometido el PSOE a los independentistas.

9.24 Agustín Pery Los acuerdos son según Sánchez que la derecha acate lo que él decida, y lo haga de forma gratuita. Cede con el independentismo pero nada con la derecha. Descubre las palabras compatriotas y Nación. Temámonos lo peor.

9.22 Ramón Pérez-Maura Todavía ni una medida de programa de Gobierno. Sólo ataques a la derecha.

9.21 Sánchez, después de defender el «compromiso del PSOE con España», carga contra la derecha por no «mover un dedo» para evitar la coalición con Podemos y el acuerdo con ERC.

9.20 Sánchez: «Al concluir esta sesión habrá tres posturas: La España que avanza, trasciende sus diferentes y se une para avanzar una posición de diálogo y justicia social, en medio los que no se pronuncian pero no frenan su avance y a la derecha los nacionalismos más intransigentes, la España que bloquea».

9.19 Manuel Marín Agradece el apoyo de Podemos. Hace solo dos meses Sánchez no habría podido dormir, según dijo el mismo. Hoy elogia una “coalición progresista”. Ayer, era inviable tener dos gobiernos en uno. El valor de la palabra de Sanchez no se ha devaluado. Se ha auto destruido.

9.19 Sánchez se refiere a las «zancadillas de las últimas horas que estamos viendo de la derecha» en alusión a la resolución de la JEC. Informa Ana I. Sánchez.

9.18 Manuel Marín Mensaje a los barones del PSOE críticos con él... Somos españoles y no vamos a fallar a los españoles. Sin embargo, ya están fallando a la Abogacia del Estado o a la Junta Electoral. En cambio, ERC está contenta.

9.18 Agustín Pery El PSOE soy yo. Así, una defensa lacrimógena y afectada de unas siglas que ha demolido.

9.16 Luis Ventoso Es absurdo ponerse a elogiar la historia, por lo demás vidriosa, del PSOE en un discurso para presentar un programa de Gobierno. Quizá sea que no hay mucho programa.

9.16 Manuel Marín Si los que mandan en Esquerra están dispersados por Suiza, la cárcel de Lledoners, o el Congreso... ¿quién de esa Ejecutiva se va a reunir hoy en Barcelona? Tiene más pinta de paripé para templar gaitas entre los CDR que otra cosa. Cuestión distinta será qué haga Torra y qué anuncie en el Parlament esta tarde. Pero Sánchez no le necesita para ser investido. Sánchez habla como si ya fuera inevitable su investidura.

9.15 Primer mensaje del presidente en funciones antes de empezar su discurso escrito: «No se va a romper España, no se va a romper la Constitución. Lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista por los españoles». Informa Víctor Ruiz de Almirón.

9.14 Luis Ventoso Arranca sonrisas irónicas que Sánchez arranque con un enfático «no se va romper España».

9.13 Rosa Belmonte Si vamos a ponernos de pie a cada frase de Sánchez, vamos a estar aquí hasta Semana Santa.

9.12 Manuel Marín Sánchez se limita a sonreír después de que Batet niegue la opción de leer el acuerdo entre PSOE y ERC. Y Pablo Iglesias más sonriente aún... Lo tienen atado. El lenguaje no verbal no avanza problemas añadidos para investir a Sánchez.

9.12Ramón Pérez-Maura ERC no va a cambiar de posición. Lo que, con Junqueras sin poder asumir su condición de eurodiputado, da una idea de lo que les puede haber prometido el PSOE a los independentistas.

9.10 La sesión empieza con tensión por el acatamiento de la Constitución en catalán de Jaime Alonso Cuevillas, uno de los abogados de Puigdemont.

9.09 Ovación cerrada, con Unidas Podemos en pie, antes de la primera intervención de Sánchez. «No se va a romper España ni la Constitución sino el bloqueo al gobierno progresista elegido por todos los españoles», ha comenzado el líder socialista.

9.08 En Podemos están confiados en que la investidura saldrá adelante a pesar del intento de «boicotearla» después de la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) sobre Oriol Junqueras y Quim Torra. Confían en que no habrá giro inesperado de ERC. Así lo ha expresado el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, durante una entrevista en la SER. Según considera éste, la «derecha» sigue echando «espumarajos verdes por la boca» con el pacto de Gobierno de coalición y de investidura.

9.07 Meritxell Batet ha rechazado la petición de Cayetana Álvarez de Toledo de que se lea en el Congreso el acuerdo entre PSOE y ERC.

9.06 El diputado Jaume Alonso comenzó su intervención en catalán y se escucharon abucheos en el Congreso.

9.02 A punto de arrancar la quinta sesión de investidura en cuatro años. La segunda desde 2019. Los números de Sánchez para ser investido el próximo martes son muy frágiles. Solo tiene garantizados 167 votos a favor. Y hay 164 votos en contra garantizados. Las 19 abstenciones de ERC, BNG y Bildu garantizarían su investidura en segunda votación. La sesión arranca con incertidumbre en torno a un eventual volantazo de ERC tras las decisiones ayer de la Junta Electoral Central. En las filas socialistas mantienen la confianza de que ERC no dará un paso atrás. Esta mañana unas declaraciones de Gabriel Rufián han alimentado ese optimismo. «A mí me cuesta mucho temblar. Yo creo que ERC es un partido con casi 90 años de historia que ha pasado por cosas muchísimo peores. Tenemos a toda la dirección en la cárcel o en el exilio», ha dicho Rufián esta mañana en la Cadena SER al ser preguntado sobre si Esquerra cambiará el sentido de su voto. La voluntad de la dirección de ERC parece favorable por el momento a mantener su posición, informa Víctor Ruiz de Almirón.

9.01 Pedro Cuartango La sesión de investidura está a punto de comenzar. Ambiente de expectación en los pasillos del Congreso. Hoy va a ser una jornada histórica.

8.59A escasos minutos para que comience el debate de investidura, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que «Pedro Sánchez ha tomado como rehenes a sus propios votantes. El debate de hoy va a causar escalofríos a muchos».

8.56 Manuel Marín Salvo que ERC de un vuelco o el separatismo se lo imponga en las calles, Sánchez tiene garantizada la investidura. Pero su problema va a ser la gobernabilidad en cualquier caso. Es rehén de ERC, no tiene apalabrados los presupuestos y sus ministrables dudan de la legitimidad de instituciones como la Junta Electoral Central, la Fiscalía o el TC.

8.54 Luis Ventoso El primer gran momento de la mañana será ver qué gesto hace ahora Sánchez en su discurso como lisonjeo a ERC y si va a llegar al nivel (infranivel) de ayer de Lastra de despreciar a la Junta Electoral de la nación.

8.52Tal y como informó en ABC Ana I. Sánchez, se prevé que Sánchez dirija gestos de gentileza a sus socios y éstos a él. El guiño más habitual al margen de contenidos, es la renuncia al último turno de palabra bien del candidato a su socio político, bien de éste al aspirante a presidente. Sánchez podría así no contrarreplicar a Pablo Iglesias, Gabriel Rufián o Aitor Esteban o alguno de ellos podría no solicitar turno de réplica al presidente en funciones.

8.50 Pedro Sánchez, candidato del PSOE a presidir el Gobierno, acaba de llegar al Congreso, donde dentro de unos minutos inaugurará la sesión de investidura.

8.48 Hace escasos minutos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha informado a través de su cuenta de Twitter de que «a las 9.00 arranca en el Congreso la sesión de investidura, con la intervención del candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez».

8.46 Agustín Pery Una investidura en una situación tan degradada que un gobierno autonómico se declara en rebeldía, su presidente se niega a cumplir una resolución de la JEC, no reconoce más autoridad que la del Parlament y exige (y logra) que el partido socialista se suba al monte con ellos. Es gravísimo, un partido presuntamente constitucionalista como el PSOE alienta a que se incumplan las resoluciones que no son favorables a sus intereses. De ahí a dinamitar definitivamente la división de poderes.

8.43 Casado pedirá a Sánchez que actúe en Cataluña si Torra se niega a dejar la presidencia. Fuentes del PP dicen que debería ser un 155 para destituirle si se niega, informa Mariano Calleja.

8.38 A su llegada al Congreso, el diputado del PP y vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos, ha instado a Adriana Lastra y su partido a rectificar sus palabras contra la Junta Electoral Central: «El PSOE, que es un partido que ha estado siempre en defensa de las instituciones, ayer no dudó en criticar a una institución tan importante como la Junta Electoral Central. Yo, si fuera Adriana Lastra, estaría pensando hoy en convocarles a ustedes y en rectificar esas palabras».

8.37 Ramón Pérez-Maura Hoy tenemos una investidura en una situación tan degradada que ya nadie habla del apoyo de los comunistas. Sólo de los indepedentistas ante los que Sánchez se ha entregado.

08:27 Por la intención de la presidencia del Congreso de avanzar hoy todo lo posible y por el número de grupos parlamentarios, diez, la cifra más alta desde 1979, se espera un debate maratoniano. Un apunte llamativo: será el estreno en una investidura de Inés Arrimadas y de Íñigo Errejón. Y será la «primera vez» parlamentaria de Teruel Existe y de la CUP.

08:27 Los tiempos de intervención inicial serán de 30 minutos y las réplicas, de 10. Seguramente habrá dúplicas de unos cinco. El candidato puede tomar la palabra para responder uno a uno a sus opositores, o hacerlo globalmente cuando acaben sus turnos. Además, no tiene límite de tiempo.

08:27 Cuando acabe este paréntesis que la oposición dedica a estudiar el discurso del candidato, el líder del PP, Pablo Casado, subirá a la tribuna de oradores. Tras él, la secuencia de los grupos parlamentarios que intervendrán será ésta, de mayor a menor representación: Vox, Unidas Podemos, Grupo Plural, ERC, Cs, PNV, EH Bildu y Mixto. Lo previsto es que Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, ceda parte de su tiempo al representante de En Comù Podem y al de Galicia En Común, y lo mismo hará la portavoz del Grupo Plural, Laura Borràs (JxCat), con los de Más País, Compromís, BNG, CC, NC, PRC y Teruel Existe.

08:27 El candidato del PSOE debatirá desde las 9.00 horas, y durante toda la jornada, con la mayoría de los líderes de la oposición. La primera votación se celebrará mañana. A diferencia de otros plenos, el de hoy no comieza a las 12.00 horas y no habrá un receso a la hora habitual del almuerzo. A la espera de que la Junta de Portavoces apruebe ahora los tiempos de intervención, antes del arranque del debate, fuentes parlamentarias han indicado que el receso se calcula que dure hora y media o dos horas.

08:27 Eso siempre que nadie cambie su posición de voto, porque una nueva tormenta política se ha desatado en Cataluña al conocerse las resoluciones de la Junta Electoral Central. La primera de ellas ordena retirar el acta de diputado autonómico de Quim Torra, con lo que le inhabilita para seguir siendo presidente de la Generalitat. La segunda declara la pérdida de condición de eurodiputado a Junqueras. ERC anunció para hoy una reunión de su Ejecutiva para analizar las decisiones de la JEC y «valorar las consecuencias en el calendario político inmediato», aunque parece que finalmente mantendrán su abstención. Además, a las 17.00 horas empezará un pleno en el Parlamento de Cataluña destinado, a priori, a reprobar la decisión de la JEC.

08:27 El voto favorable del BNG, el último en firmar un acuerdo con los socialistas anoche, ha decantado definitivamente la balanza en favor del candidato socialista por un margen muy ajustado. En concreto, Sánchez puede ser investido el martes por mayoría simple -el domingo habrá una primera votación que no sale adelante porque necesita mayoría absoluta- con 167 votos a favor, 164 en contra y 19 abstenciones.

08:27 Pedro Sánchez se enfrenta este sábado desde las 9.00 horas al debate para su investidura en plena tormenta por las decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar a Quim Torra y dictaminar que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado. El PSOE logró ayer, a pocas horas del inicio del pleno, los votos necesarios para la elección de Sánchez como presidente del Gobierno por mayoría simple del Congreso el próximo martes, tras cerrar sus últimos pactos con los partidos minoritarios.