Inés Arrimadas avisa de que el acuerdo entre ERC y JpC es «el preludio de los indultos» a los líderes del procés La presidenta de Ciudadanos intenta reimpulsar su proyecto como 'la alternativa liberal' de España

Juan Casillas Bayo Madrid Actualizado: 17/05/2021 15:52h

Inés Arrimadas, en su primera rueda de prensa desde las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanos (Cs) pasó de gobernar a quedarse sin representantes, ha advertido de que la conformación de un gobierno independentista en Cataluña es, bajo su punto de vista, «el preludio de los indultos» a los líderes del 'procés' condenados por sedición y malversación de caudales públicos.

Después de la reunión de su Comité Ejecutivo, en la que se ha abordado la convención nacional de julio -aún sin fecha exacta- para relanzar el proyecto político de Cs, Arrimadas ha protagonizado una comparecencia con un tono crítico hacia el Gobierno y hacia el acuerdo alcanzado entre ERC y Junts per Catalunya (JpC) para reeditar la alianza secesionista en la Generalitat de Cataluña.

Arrimadas ha sido dura contra el pacto entre ERC y JpC, a quienes ha acusado de ponerse siempre de acuerdo «para atacar a España», pero ha subrayado que el PSC «estaba deseando» cerrar un tripartito con ERC y con los comunes para gobernar de la mano de independentistas. «El señor Sánchez lo ofrecía la semana pasada», ha recordado la líder de Cs, en alusión a la respuesta del presidente del Gobierno al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a quien indicó que existe en el Parlament una mayoría alternativa de izquierdas sin el partido que encabeza desde Waterloo (Bélgica) el fugado Carles Puigdemont.

«Si no va a estar en el Govern el PSC, es porque no ha querido ERC», ha insistido la presidenta de Cs. En respuesta a Salvador Illa -exministro de Sanidad y líder del PSC en el Parlamento catalán, quien ha afirmado que ERC y Junts gobernarán solo «para la mitad de Cataluña»-, Arrimadas ha sentenciado que en realidad no gobernarán «para nadie». Su objetivo, ha añadido, es «condicionar de forma nefasta» las políticas de toda España en connivencia con el Ejecutivo.

La dependencia que tiene el Gobierno de ERC hace, según Arrimadas, que la conformación del Ejecutivo autonómico catalán sea ese «preludio a los indultos». «Sánchez quiere indultar a estos señores, que ni se arrepienten de nada, ni han gestionado nada ni quieren dejar atrás su radicalidad», ha zanjado.

'La alternativa liberal'

Ya en clave interna, después del terremoto y las sucesivas réplicas que han sacudido Cs desde la fallida moción de censura en la Región de Murcia, Arrimadas ha apuntado que la idea, a falta de concretar fecha, es que la prometida convención nacional del partido se celebre en la primera quincena de julio. La líder de la formación, cuya imagen interna ha perdido enteros desde la debacle en las elecciones catalanas del pasado febrero, ha comparecido con un mensaje detrás, 'La alternativa liberal', que pretende sentar el marco de cara a esa cita con la militancia.

Esa alternativa, ha defendido, debe «mirar al futuro con moderación», y también situándose enfrente de los populismos -Vox y Podemos- y de los nacionalismos. La idea de la dirección, tal y como publicó ABC este sábado, es propulsar un rearme ideológico para que el debate político vuelva a centrarse «en las medidas y en las reformas», ha dicho Arrimadas. «España siempre ha retrocedido cuando las peleas de los partidos han sido las protagonistas», ha agregado, aunque después, preguntada por el veto a Sánchez y al PSOE en 2019, ha abogado por no hablar del pasado y centrarse en los próximos pasos.

Hay dirigentes de peso en Cs que ven necesario, incluso, cambiar el nombre del partido o hacer cambios en la marca porque la ven «dañadísima». Pero Arrimadas, preguntada en varias ocasiones por este asunto, se ha limitado a decir que no se ha abordado en la reunión del Comité Ejecutivo de hoy; no ha dado su opinión personal al respecto ni ha descartado que esa opción esté sobre la mesa.

Menos impuestos, más turismo

Por otro lado, Arrimadas ha cargado con dureza contra la subida de impuestos que prepara el presidente del Gobierno -ha hablado de «un plan confiscatorio»- y ha prometido que buscará los apoyos parlamentarios necesarios para frenar un «sablazo fiscal» que, según ella, se hará a costa de los autónomos. Por el momento, el PP y Vox también son contrarios a subidas impositivas.

También ha reclamado Arrimadas, una vez más, un plan de recuperación específico para el sector turístico, con «un impacto en el empleo y en el PIB español sin parangón», y ha instado al Ejecutivo a rebajar el IVA turístico. Además, ha propuesto que se acelere un 'pasaporte Covid' para que los inmunizados con la vacuna puedan viajar sin restricciones, también a nivel interno. «Si una persona está vacunada y quiere ir a Canarias, no tiene sentido que tenga que asumir el gasto de hacerse una PCR», ha aseverado, y ha abanderado la necesidad de implementar «una autopista turística» a los vacunados e inmunizados.