Indultos, alianzas, pensiones, impuestos y corrupción acaparan los discursos Los cuatro líderes ratifican sus posiciones sobre los posibles pactos y evitan aludir a Vox

Cuatro líderes, cuatro bloques temáticos y muchas cuestiones de debate. Con ese telón de fondo, algunos asuntos -los indultos, las posibles alianzas tras las elecciones, la Constitución o el futuro de las pensiones- acapararon el intercambio de argumentos y encendieron los ánimos de los candidatos a La Moncloa. Temas centrales en la campaña electoral, que ayer volvieron a protagonizar el primer debate entre los líderes políticos del 28-A.

La cuestión de los indultos

Salió en el primer instante del debate. Albert Rivera comenzó su primera intervención interpelando a Pedro Sánchez sobre un hipotético futuro indulto a los acusados del «procés» enjuiciados en el Tribunal Supremo. «Lleva en la frente la palabra indulto», expresó. En el bloque de política territorial, Pablo Casado y Rivera acorralaron a Sánchez con esta cuestión. El presidente del PP le pidió que se mojara, elevando el tono.

Pero el líder del PSOE no desveló sus futuros actos y volvió a dejar sin respuesta una pregunta que le ha perseguido en la campaña. Sánchez se defendió alegando «que no hay precedente de ningún presidente del Gobierno que haya dicho antes de una sentencia qué es lo que va a hacer», en alusión al juicio todavía en marcha.

Los pactos

Los líderes políticos ratificaron sus posiciones habituales en las posibles alianzas para gobernar tras el 28-A. Pablo Iglesias se mostró «dispuesto» a gobernar con Pedro Sánchez, mientras que Casado y Rivera expresaron su sintonía para desactivar a los nacionalistas y desalojar al PSOE. El líder del PP dejó claro que no pactará en ninguna circunstancia con «la izquierda, los nacionalistas y los batasunos». Rivera aprovechó para encuadrar las elecciones generales en un «sí o no a España». El presidente de Ciudadanos aseguró que Sánchez está atado por los separatistas, y después trató de vincular con el pasado al PP, aunque luego aceptó el guante tendido por Casado. Éste pidió «pasar la página» de la izquierda y le espetó a Rivera que él no es su adversario.

En el primer minuto para desvelar sus intenciones sobre los pactos, Sánchez no dijo ni una palabra sobre ello y se dedicó a hablar de la Gürtel. En otro momento, el líder del PSOE sí agradeció a Unidas Podemos su apoyo para gobernar desde la moción de censura. Iglesias sugirió que Sánchez pactará con Ciudadanos, ante el silencio del líder del PSOE y las negativas vehementes de Rivera.

Diez meses de Sánchez

El periodo de Sánchez en La Moncloa protagonizó algunos intercambios de golpes. El líder del PSOE desveló pocas propuestas de futuro y se centró en recurrir a sus supuestos logros -salario mínimo, empleo, «justicia social»-, atacados por Rivera y Casado. El líder del PP denunció que siempre que gobierna el PSOE, «el empleo sale por la ventana» y viene la crisis económica. Casado fue contundente: «Nadie ha hecho tanto daño a España en tan poco tiempo».

El papel de Vox

Aunque la ausencia de Vox sobrevoló el plató de TVE, la formación de Santiago Abascal pasó desapercibida en el debate. Sánchez fue el más insistente en aludir a ella para tratar de asustar sobre una posible alianza que les incluya y se refirió al «trío de Colón» y «la ultraderecha». Solo Iglesias citó a Vox por su propio nombre.

Economía

Otros asuntos abordados fueron las pensiones (a las que aludieron todos, una agradable sorpresa); la política fiscal; la Constitución citada una y otra vez por Iglesias; las desigualdades económicas y territoriales; la España vacía (la gran olvidada del debate, al solo ocupar 27 segundos) y la corrupción que se reprocharon unos a otros.