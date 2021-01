Illa exprimirá su exposición como ministro sin abandonar su agenda como candidato del PSC El ministro y su equipo defienden mantenerse en el puesto hasta que arranque la campaña electoral. Defienden que priorizará su agenda como ministro aunque reconocen que tendrá actividad de partido, en un momento en el que reconocen que la tendencia de la pandemia es preocupante.

La evolución de la pandemia, con una preocupante tercera ola ya desencadenándose en todo el territorio, y el lento y asimétrico arranque de la campaña de vacunación dibujan un complejo mes de enero. Un panorama que arroja dificultades y contamina la operación de relevo de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad, además contradicciones respecto al argumentario de que Illa abandona su puesto porque la situación ya empieza a estar bajo control.

El propio ministro reconoció ayer, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que se constata un crecimiento de casos y hospitalizaciones: «Siguen viniendo unas semanas complicadas, duras», reconoció. La ministra Darias, que apunta a sustituta de Illa, expresó «preocupación por la evolución de los datos».

Pero pese a ese complejo panorama que se avecina a corto plazo, el ministro Illa sigue defendiendo que se mantendrá en el puesto hasta los últimos días de enero: «Voy a ejercer mis responsabilidades hasta el inicio de la campaña», dijo ayer. Defendiéndolo que lo hará «en cuerpo y alma» y comprometiéndose a «dedicar todos los minutos». Esto último evidentemente choca con la realidad que se ha podido constatar en los últimos días. También con el hecho de que ha estado elaborando las listas de las candidaturas del PSC que finalmente encabezará. Y porque fuentes socialistas reconocen que, a día hoy, tiene comprometida en su agenda un acto para el próximo jueves día 7 en el que presentará su proyecto político como candidato. Aunque siempre, matizan, estará pendiente de las nuevas restricciones en Cataluña y de la agenda del ministro.

En el equipo del ministro aseguran en privado que tienen «clarísimo» esta estrategia y remarcan que no se van a ir antes de que arranque la campaña: «No lo vamos a hacer». Justifican que a lo largo de este mes vaya a tener alguna dedicación a la campaña en que esto es algo que ya ha sucedido estos meses que ya era ministro por su condición de secretario de Organización del PSC. Pero defienden que la agenda que va a primar es la ministeria: «Lo que no vamos a ver es al ministro no asistiendo a una interterritorial por tener un acto de campaña».

Illa rechazó vincular su decisión a una estrategia para esperar hasta el 15 de enero, fecha en la que se decidirá si finalmente los comicios autonómicos se mantienen el 14 de febrero en función de la evolución de la pandemia. El todavía ministro insistió en que su compromiso al frente de Sanidad llegará hasta que el 29 de enero empiece la campaña electoral. Y es que el equipo del candidato socialista no prevé en estos momentos ese escenario electoral. Aseguran que esa decisión solo tendría sentido si se adoptase un confinamiento domiciliario. Una medida que, aseguran, «no está en la agenda».

Ministro «a tiempo parcial»

Pero el malestar por la continuidad de Illa, por considerar incompatible que solapen durante un mes ambas condiciones, es ya un sentir transversal. El socio del Gobierno de coalición también manifestó ayer sus críticas. Aunque lo hizo con perfil bajo. El diputado de Unidas Podemos en el Congreso por Álava Juantxo López de Uralde planteó que Illa debe abandonar el cargo tras conocerse su candidatura y no esperar a que se inicie la campaña de manera oficial: «No me parece ilegítimo que decida presentarse a unas elecciones, a las catalanas en este caso, porque tiene perfecto derecho a ser candidato, pero en las circunstancias actuales el ministro de Sanidad debe estar centrado en la lucha contra la pandemia», defendió en declaraciones a Radio Vitoria. Pero la formación morada evitó hacer más comentarios al respecto ni amplificó ese mensaje a través de sus canales oficiales ni de sus portavoces principales. De hecho la candidata de los comunes, Jessica Albiach, centró sus críticas sobre los malos datos de la vacunación en Cataluña en la Generalitat. En una buena muestra de la dificultad que va a tener esta formación para hacer campaña contra un miembro del Gobierno del que forman parte.

Por parte del PP, su presidente Pablo Casado, fue claro: «Pedimos que el Gobierno esté a lo que tiene que estar, que es a salvar vidas y no a hacer campaña», mientras que Isabel Díaz Ayuso describió a Illa como un «ministro a la fuga». Y el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, criticó que «no se puede ser ministro de Sanidad a tiempo partido». La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidió a Salvador Illa que dimita ya para ser el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat argumentando que no puede ser ministro de Sanidad «a tiempo parcial» mientras afronta una tercera ola de contagios y se aplica el plan de vacunación. «Si quieres ser candidato, dejas de ser ya ministro».