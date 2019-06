Iglesias se planta en el Gobierno de coalición: «No es sensato negociar como si fuera un partido de tenis» El líder de Podemos asegura que no permitirá que sus votos no se traduzcan en presencia en el Ejecutivo

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reclamado este lunes al PSOE que se siente a hablar de programa y equipos para formar un Gobierno de coalición y deje atrás presiones y «dinámicas de ruido».

«Toca proteger las negociaciones, no compartimos estilo de mandar mensajes a través de medios de comunicación. Hemos aprendido la lección de 2016», ha señalado Iglesias en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press.

«No es sensato negociar así, como si fuera un partido de tenis», ha afeado al PSOE, al que ha contestado que no va a entrar en «dinámicas de provocación».

A su juicio, ello implica «hablar de programas y de equipos de trabajo y de gobierno». «Es lógico que ante esta propuesta haya sectores minoritarios que tengan nostalgia de la época del bipartidismo, pero estamos ante una oportunidad histórica», ha añadido.

Iglesias no ha llegado a responder con claridad a si Unidas Podemos tumbará o no la investidura de Sánchez en caso de que éste no les dé cabida en el Consejo de Ministros, y ha recordado que la decisión final la tomarán los inscritos en una consulta.

«Incluso si no llegamos a un acuerdo y el PSOE nos hace una oferta concreta aunque la hiciera a través de los medios, aunque sería una falta de respeto y una torpeza, tendrán que ser los inscritos los que determinen lo que nosotros hagamos», ha puntualizado.

Sin embargo, sí ha pronunciado una frase muy clara al reivindicar que los 3,7 millones de votantes de Unidas Podemos, casi la mitad que los del PSOE, «merecen respeto» y suponen un apoyo «suficientemente importante para que lo hagamos valer y no vayamos a permitir que se falte el respeto a nuestros votantes».

Antes ya había dicho que no concibe «ni como hipótesis» que el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, «vaya a plantear semejante barbaridad».

Iglesias volvió a remitirse al ejemplo de las comunidades autónomas como la valenciana, Baleares y Canarias, en las que «los barones del PSOE han entendido que se acabó la época de los gobiernos monocolor» y se han pactado ejecutivos de coalición aunque ambos partidos no suman mayoría absoluta.

La dirección socialista suele recordar que PSOE y Unidas Podemos no alcanzan juntos la mayoría absoluta, sino que necesitan a otros partidos que podrían preferir un Gobierno en solitario, para negar la incorporación de ministros de la segunda formación.

El líder de Podemos obvia que en esas comunidades se han incorporado al Gobierno también consejeros o vicepresidentes de los otros partidos que han firmado el acuerdo de investidura, como Compromís o Més.

Sí cree que otros socios posibles de Sánchez preferirían un Ejecutivo en solitario al interpretar que, por lo que se ha oído en los últimos días, «parece que ni ERC ni el PNV pondrían ningún problema a ese Gobierno de coalición».