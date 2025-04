Iglesias presiona con la renta mínima pese a las reticencias de Calviño

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , expresó ayer durante una entrevista en TVE que el Gobierno va «a tender la mano a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil» para intentar aprobar unos nuevos «Pactos de la Moncloa» durante la crisis del coronavirus e insistió en que se aprobará una renta mínima para los afectados económicamente.

Iglesias defendió aprobar el ingreso mínimo vital «lo antes posible» . Sintomático fue el haber señalado que su Vicepresidencia y el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz , dos departamentos de Unidas Podemos (UP), trabajan para que así sea, después de semanas de intensas deliberaciones entre PSOE y UP. El Consejo de Ministros se reúne este martes y los ministros morados esperan que la propuesta sea aprobada, después de que una parte de los socialistas la fuera paralizando en las reuniones anteriores.

La medida de la renta mínima fue propuesta por UP ante las reticencias del sector económico del PSOE, liderado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño , que advirtió de los riesgos del déficit si se sigue aumentando el gasto social. Sin embargo, no se trata de una lucha interna entre PSOE y UP, sino entre dos sectores de La Moncloa, porque, por ejemplo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , apoya el criterio de Iglesias.

La tesis de UP es aprobar ayudas «pese a todo» para «no dejar que la crisis la paguen los mismos que en 2008», según explican desde su entorno. «Es imprescindible trabajar para que haya un ingreso mínimo vital que no deje a nadie en la estacada» , expresó ayer Iglesias. «Este Gobierno no va a dejar que nadie se quede atrás en esta crisis», continuó.

Nuevos «Pactos de la Moncloa»

Unos acuerdos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , sugirió el sábado y que Ciudadanos ya reclamó la semana pasada. «Necesitamos un pacto transversal», defendió Iglesias; «en torno al constitucionalismo social y la defensa de lo público, un gran acuerdo, y está bien tomar como referencia lo que se hizo hace 40 años» , añadió.

El vicepresidente defendió la gestión del Gobierno y dijo que «podemos sentirnos orgullosos como país» después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considerase a España «referente» en la lucha contra el Covid-19.

Eso sí, Iglesias también dejó espacio para la autocrítica . «Creo que debemos ser enormemente humildes, claro que este Gobierno ha cometido errores y cometeremos errores porque somos humanos», admitió, aunque después apuntaló que «ningún Gobierno estaba preparado para afrontar algo que nos ha superado a todos».Suscribiendo los mensajes lanzados a Bruselas por Sánchez, subrayó que es «necesario una Europa que sea solidaria» .

Y volvió a recordar que hay que «reforzar la sanidad pública» mediante pactos de todas las fuerzas políticas para «que en el futuro los sanitarios no trabajen en condiciones de precariedad y que podamos tener una industria capaz de fabricar respiradores y EPI sin depender de un mercado enormemente especulativo».