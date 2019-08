Hacienda quiere repartir los 4.700 millones a las comunidades antes de que acabe el año El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asegura que la ministra Montero le ha prometido que el dinero llegará antes del 15 de diciembre

Hacienda busca una solución a contra reloj para repartir antes de que acabe el año a las comunidades autónomas los 4.739 millones pendientes por la actualización de las entregas a cuenta y la liquidación del modelo de financiación. Así se lo ha trasladado esta mañana la ministra del ramo, María Jesús Montero, al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha señalado tras el encuentro que la titular le ha prometido que los ansiados ingresos llegarán antes del 15 de diciembre. Fuentes de Hacienda prefieren hablar de que desde el ministerio se busca una solución para que el dinero llegue antes de que acabe el año.

Según Rodríguez, Montero está dispuesta a encontrar fórmulas y mecanismos, que no ha desvelado, para asegurar la actualización de las entregas a cuenta, pese a que el Gobierno está en funciones –la Abogacía del Estado cree que un Ejecutivo debe ser plenipotenciario para poder aprobar esta medida– y los Presupuestos están prorrogados.

¿Qué son las entregas a cuenta? El Estado, en los Presupuestos, estima cada año su previsión de ingresos y, en base a ella, distribuye los fondos pertinentes a las comunidades por su participación en tributos como el IVA o el IRPF. Como no se aprobaron las cuentas y se prorrogaron las de 2018, también lo hicieron los ingresos de entonces para las regiones.

Sin estos recursos hasta 2021

El problema es que ello deja a las comunidades sin su correspondiente aumento de recaudación prevista de su parte del pastel, de 4.739 millones por entregas a cuenta actualizadas y la liquidación pendiente de 2017. De no solucionarse este año, las comunidades no recibirían este montante hasta que no se hiciera la liquidación pertinente a dos años vista, es decir, en 2021.

De ahí la premura de las comunidades para que el Ministerio encuentre una solución: tanto la Generalitat de Cataluña como las comunidades gobernadas por el PP (Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia) han iniciado una ofensiva contra el Ejecutivo para acelerar estos pagos, instando a Hacienda a convocar un Consejo de Política Fiscal para encontrar soluciones.