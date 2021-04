El Gobierno desiste y retira la reforma de las mayorías para elegir a los miembros del CGPJ Unidas Podemos recela y cree que antes debe promoverse una alternativa para que no persista el actual bloqueo «Urge que nos pongamos de acuerdo», insta Campo al PP, que advierte que no se ha producido ningún acercamiento

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se comprometió ayer con la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, a retirar la reforma para rebajar las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo ha anunciado la intención del Gobierno de pedir a los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos que retiren la Proposición de Ley, que se encontraba congelada en el Congreso. Un movimiento para facilitar un acercamiento al PP y lograr renovar el Poder Judicial de forma urgente y pactada, como ayer le pidió la dirigente comunitaria.

«El presidente Pedro Sánchez ya dijo que esa ley quedaba congelada pero evidentemente ha habido revuelo», ha subrayado el ministro en alusión a la intranquilidad que generó en Bruselas una propuesta cuyo único objetivo era presionar al PP y forzarle a pactar la renovación del máximo órgano de los jueces.

A esto mismo ha vuelto a instar Campo a los populares a los que ha advertido que se ha quedado «sin excusas». «Lo que es verdaderamente importante es que quien está bloqueando la renovación del Consejo dé un paso atrás y se ponga a renovar los órganos constitucionales a los que hay obligación», ha señalado. «Urge a que nos pongamos de acuerdo, mensaje claro a quien está bloqueando esa situación», ha apremiado.

El Gobierno desiste así de la reforma de las mayorías argumentando que estaba ya varada y que no quiere que su permanencia en el Congreso sirva de «distracción» para lo importante: la renovación del Poder Judicial y el anteproyecto que ha presentado este martes para elevar la eficiencia de la Justicia. Un texto que, según Campo, refuerza la carrera judicial y la participación de los jueces.

Desde el PP, sin embargo, advierten que esta retirada no viene precedida de ningún acercamiento a Génova . «Renovaremos los órganos constitucionales cuando Sánchez acepte reforzar la independencia judicial y respetar la separación de poderes. Llevo dos años exigiendo esta condición como marca la Constitución y el Consejo de Europa. El que bloquea y degrada las instituciones es el PSOE«, ha señalado el presidente de los populares, Pablo Casado, vía Twitter.

Por su parte, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha considerado que el Gobierno retira la reforma de las mayorías «obligado por la presión ejercida desde el PP con Pablo Casado al frente tanto en las instituciones españolas como europeas».

Fractura en la coalición

En el momento del anuncio, comparecía en el Congreso de los Diputados, después de la Junta de Portavoces, el presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, quien se ha mostrado reacio y ha reclamado «una alternativa» para que no persista el actual bloqueo del CGPJ, cuyo actual mandato caducó hace más de dos años.

«Hasta que no tengamos una alternativa, no estamos de acuerdo en retirar la iniciativa», ha subrayado Asens, quien ha recordado que la Comisión Europea también ha reclamado en varias ocasiones a España que se cierre un acuerdo para renovar el CGPJ, algo que hasta ahora ha sido imposible por los vetos cruzados entre el Gobierno y el PP, que se niega a que Unidas Podemos participe en el reparto de los vocales. «Si no hay acuerdo, habrá que buscar una alternativa. Quien conozca una mejor [a la proposición de ley sobre la mesa] que la proponga», ha concluido.

La nueva ministra de Políticas Sociales, Ione Belarra, también ha sido preguntada por esta cuestión durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros aunque en su caso ha evitado cuestionar la retirada y se ha centrado en cargar contra el PP y acusarle de incumplir la Constitución al «bloquear» el Poder Judicial.