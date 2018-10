El Gobierno asegura que Sánchez no tuvo información del encuentro de Zapatero con Otegui El expresidente se reunió con el líder de Bildu el 8 de septiembre, pero el jefe del Ejecutivo no tuvo constancia «ni antes ni después de la reunión»

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid Actualizado: 15/10/2018 14:09h

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado esta mañana que Pedro Sánchez no conocía la reunión entre Zapatero y Otegui. «El presidente de Gobierno no ha tenido información ni antes de la reunión ni después de la reunión».

El pasado 8 de septiembre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con Arnaldo Otegui, portavoz de EH Bildu, según avanzó El Correo el pasado sábado, que informaba que el encuentro se había producido a instancias de Otegui para «conocerse personalmente».

Desde el Gobierno durante el fin de semana no se confirmó si el presidente Sánchez tenía conocimiento. Hasta hoy que Celaá ha asegurado que no era así, desde la presidencia del Gobierno se habían limitado a decir que la agenda de los expresidentes no era una cuestión de la que Moncloa estuviera pendiente.

De este modo el Gobierno rechaza las acusaciones del PP y la preocupación de las asociaciones de víctimas, que apuntaban a una posible negociación sobre la situación penitenciaria de los presos de ETA a cambio de los votos de Bildu (2 diputados) a los Presupuestos Generales de Estado.