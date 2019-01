La Generalitat evita culpar a los CDR del accidente que hirió a dos mossos el 21-D Dos agentes sufrieron heridas al chocar su coche contra una barrera de neumáticos

Álex Gubern

Barcelona Actualizado: 02/01/2019 09:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Consejería de Interior de la Generalitat está investigando para aclarar el accidente que sufrieron dos agentes de los Mossos d’Esquadra heridos al impactar su vehículo contra una barrera de neumáticos colocada supuestamente por los CDR el 21 de diciembre, dentro de las protestas organizadas contra la celebración ese día del Consejo de Ministros en Barcelona.

El pasado lunes, el sindicato de Mossos Uspac comunicó que el 21 de diciembre interpuso una denuncia por un delito de homicidio en grado de tentativa contra las personas, integrantes de los CDR, según el sindicato, que habrían colocado los neumáticos. Según la denuncia del sindicato, los hechos sucedieron a las 5.20 horas de la mañana del día 21, cuando los dos agentes, en el vehículo particular de uno de ellos, se dirigían a la comisaría de Montblanc (Tarragona) para incorporarse al dispositivo. En la N-240, a la altura de les Borges Blanques (Lérida), en un punto sin iluminación ni visibilidad, el coche impactó contra la barrera de neumáticos. Los dos agentes permanecen de baja desde entonces y sufren «lesiones graves de distinta consideración», según Uspac, concretamente «esguince en el cuello y lesión por latigazo», señala el parte.

Aunque el sindicato acusa directamente a los «CDR apoyados por el presidente Torra», no hay nadie imputado, y desde la Generalitat se evita en todo momento señalar a este colectivo. Ayer, el consejero Miquel Buch aseguró que se investigará lo sucedido, aunque no aludió a unos CDR que se convirtieron el 21-D en la fuerza de choque de la protesta, protagonizando incidentes en Barcelona y cortando numerosas carreteras en el conjunto de Cataluña. Buch explicó que se trata de «un dato reciente» para la consejería y ahora «se tiene que investigar quién puso los neumáticos» en medio de la carretera. Cuando se produjo el accidente no se pudo ver a nadie en la zona.

Un portavoz del sindicato señaló a ABC que la Generalitat ha tratado de minimizar lo sucedido, dejando a los agentes «totalmente abandonados» pese a tener concimiento del accidente «provocado por los CDR».

Diligencias

Frente a esta versión, un portavoz de la Consejería de Interior precisó a ABC que en ningún caso ha habido ocultación, y que desde el primer momento se abrieron diligencias y se judicializaron. En esta línea apuntan que si no se informó del asunto fue porque no se consideró un incidente grave -como demuestran las lesiones, añaden-, y que si no hay una acusación contra nadie es porque no se ha podido identificar aún a los autores.