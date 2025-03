Feijóo cree que las medidas anticrisis de Sánchez son «un parche» y exige la bajada de impuestos El presidente del PP presidirá el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Senado y no descarta ser designado senador

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha explicado este martes, en una entrevista en Onda Cero, que acudirá a La Moncloa el próximo jueves dispuesto a escuchar a Pedro Sánchez , porque no hay un orden del día de la reunión cerrado. A partir de ahí, ha asegurado que está abierto a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial . Sobre las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno, cree que son «un parche», y solo apoyará el decreto-ley si el Ejecutivo está dispuesto a introducir cambios.

Feijóo ha señalado que se puede dirigir el PP nacional desde Santiago de Compostela, desde 'la periferia, pero «no se debe». «Todas las capacidades deben ir orientadas a dirigir el PP» y no compaginarlo con otras funciones, ha advertido. Sobre su sucesión en Galicia , ha explicado que cerrará ese asunto «en semanas». «En el mes de mayo todo el mundo está en sus puestos».

Ante la reunión en La Moncloa el jueves con Pedro Sánchez, Feijóo ha comentado que el presidente le ha enviado un SMS para felicitarle y preguntarle si quería reunirse y él ha dicho que sí. «Desconozco el orden del día, pero acudo a La Moncloa porque el presidente me ha llamado». Lo más urgente, ha señalado, es la situación economía y la posición internacional de España. «voy con la agenda abierta para que el presidente me diga sobre qué cuestiones quiere conversar».

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , Feijóo ha señalado que el criterio que ha mantenido el PP es «básicamente» aceptable, para que haya una reforma legal y los jueces elijan a los jueces. «Es un asunto importante, debemos tratarlo, aunque lo prioritario es cómo debemos bajar los precios en el país y los precios de la energía». «En este momento, si el principal problema es ver qué jueces conforman el órgano de gobierno de los jueces y no cómo vamos a seguir trabajando para que las familias lleguen a final de mes, nos estamos equivocando de prioridades».

«Estoy absolutamente sorprendido de que el Gobierno de mi país haya sido el último en tomar medidas, del lío que se ha montado en el país por la soberbia de no querer tomar decisiones, y también de que se nos convoque en La Palma, se haga una declaración para bajar los impuestos y luego no bajen. Ha acreditado que el Gobierno ha desconectado de la realidad»

«Las medidas que ha aprobado el Gobierno son un parche bastante importante. La cuestión es que tenemos una inflación del 10 por ciento y si hay que bajar los impuestos o no, y eso no lo ha respondido el Gobierno», ha subrayado. Sobre la aprobación del decreto-ley con las medidas anticrisis , ha preguntado qué está dispuesto a cambiar para que los populares lo apoyen. «Si realmente quiere que lo apoye, estoy convencido de que me quiere escuchar y atender lo que vamos a proponer».

«Hay un incremento de recaudación, es evidente», ha respondido cuando le han preguntado si mantenía que los gobierno se forran con la subida de precios.

Respecto a la relación con Santiago Abascal , ha comentado que el PP no va a estar mirando de reojo con otros partidos políticos, como Vox, porque los populares tienen vocación de ser partido mayoritario, y no de ser un partido 'bisagra'. «Tengo todo el respeto a los dirigentes políticos de mi país, y por tanto también al señor Abascal», ha comentado. Eso sí, ha dejado claro que lo que le interesa es conseguir recuperar el voto de los electores de Vox.

Ante la posibilidad de si va a ser senador , Feijóo ha esquivado a la gallega: «Usted me hace preguntas tipo test», ha reprochado al entrevistador. Ni sí ni no. «Voy a presentar mi dimisión como presidente autonómico en las próximas semanas, a partir de ahí presidiré una reunión los grupos parlamentarios y ahí daré la respuesta». «No descarto ser senador de la comunidad autónoma», ha subrayado.

En cuanto a Pablo Casado , le ofreció participar de forma directa o indirecta en la política, pero «me ha dicho que descartaba esa posibilidad». «Si le apetece, si quiere y se siente motivado por la gestión de las cosas públicas, tendrá un hueco en el partido». «Lo que me ha dicho ayer es que descarta volver a la política activa».