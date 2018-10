Pablo Casado en el Foro ABC-Deloitte: «No podemos seguir centrifugando la nación española»

Actualizar

16.50Con esa última apreciación, el líder del PP ha cerrado su participación en el Foro ABC-Deloitte.

16.43«No solo han sido grandes presidentes del Gobierno, también excelentes líderes del PP», señala Casado de Aznar y Rajoy tras reconocer que le encantaría que ambos asistieran a la convención nacional.

16.41Casado fija la convención nacional de diciembre como fecha límite para designar candidatos para las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

16.40«Respeto a los medios de comunicación, pero también los medios tienen que ser coherentes. El auto dice que si la instrucción dijera que hubo trato de favor sería punible», responde Casado sobre su máster.

16.38«Yo no soy como ellos. No voy a insultar a nadie. Ni siquiera el presidente Rajoy le respondió el insulto porque es un caballero. Este es un partido serio. Vamos a defender la labor que ha hecho ABC», responde Casado a la pregunta de Juan Fernández- Miranda, que pregunta si Pedro Sánchez es decente después de haber plagiado la tesis.

16.36«¿Cómo vamos a hacer sostenibles las pensiones? Yo pido hacerlo desde una óptica optimista», plantea Casado. «El IPC tiene que ser una referencia», apunta.

16.33«El PP es un partido de Estado. Y yo tengo que priorizar», analiza Casado sobre la apertura de la Constitución para renovarla.

16.31«El PP tiene que ganar a Ciudadanos las elecciones. Optamos por decir que muchas de las cosas que están diciendo, las estamos llevando y aprobando hace muchos años», responde Casado tras ser cuestionado por si Cs debería integrarse en el PP.

16.28«Pretenden construir el relato del fin de ETA sin el partido que venció a ETA con la ley», apunta Casado, tras señalar que en el acto de La Moncloa que se celebrará esta tarde no están invitados expresidentes del PP así como el líder de la oposición.

16.27«Es excelente. Ha sido un gran primer ministro. Un gran ministro de Interior. Es una apuesta constitucionalista que es necesaria, pero el PP no puede perder sus siglas en ninguna circunscripción. Eso no quiere decir que no podamos colaborar», valora Casado de Manuel Valls.

16.26«Estamos instalados en la posverdad, en la que los que están destrozando España dicen que los que estamos intentando poner orden o diciendo al Gobierno que ponga orden somos los que queremos incendiar», sostiene Casado.

16.25«Cualquier partido que aliente la violencia, no la condene o la justifique podría estar incurriendo en una sanción que podría llegar a la ilegalización», mantiene Casado, que niega querer ilegalizar ERC.

16.24“Cataluña ha quebrado por culpa del independentismo”, sostiene Casado. «¿Cómo se va a evitar el incendio echando más gasolina?», defiende tras ser preguntado por cuál es la alternativa que propone el PP para la cuestión catalana.

16.22«No podemos seguir centrifugando la nación española con unos nacionalismos que son insaciables», advierte el líder del PP.

16.21«Esos terceros y cuartos partidos tienen la misma relevancia con 15 o con 60, pero sin depender de otros», analiza Casado. «A nivel nacional agradecería que todos los partidos digan con quién quieren pactar», apunta el líder popular de cara a unas futuras elecciones generales.

16.18«Las encuestas se pueden remontar si tienes una acción», replica el líder del PP tras ser cuestionado por los últimos resultados de las encuestas. «Con Cs nos unen dos cuestiones», destaca Casado, que destaca que la mejor opción es que el partido de Albert Rivera se acerque a los populares.

16.16«El gobierno de España depende del secesionismo», asevera Casado, que advierte al Gobierno que «ya no hay margen para la negociación».

15.15Casado cierra su intervención: «Este país necesita los valores que siempre han abanderado el ABC y nuestro partido».

15.14Casado: «El PP va a exigir la convocatoria de elecciones generales cuanto antes»

15.14Casado: «El PP está listo para volver al Gobierno, pero estoy seguro de que son los españoles los que echan cada vez más de menos al PP»

15.13Casado: «De nosotros depende que esa revolución nos traiga un mejor país o si una vez más España pasa de largo»

15.12Casado: «La revolución digital es la primera vez que España puede llegar a la cabeza en un cambio histórico»

15.11Casado aborda el tema familiar antes de terminar su ponencia: «Vemos la familia como céluca básica económica y núcleo de vertebración social»

15.08Casado: «Me alegro de que gente de mi edad lea capitalistas optimistas»

15.04Casado: «Que no se introduzcan nuevos impuestos, como el del diésel»

15.03Casado apuesta, en materia económica, por «una revolución fiscal e impuestos bajos»

15.02Casado, sobre Memoria Histórica: «Ya hemos dicho que no estamos de acuerdo, que se tiene que derogar. Dejemos de dividir a los españoles por lo que les ocurrió a sus abuelos»

15.00Casado: «España no tiene Gobierno, pero tiene periódicos. No vamos a permitir que la Policía entre a los periódicos o que haya burofaxes»

14.59Casado habla sobre su propio máster: «No hubo ninguna irregularidad. Cuando uno tiene la razón y la verdad nunca tiene que arremeter contra los medios de comunicación»

14.57Casado: «España necesita tener una política de inmigración regular, legal en la que no se ataque a los policías y guardias civiles en Ceuta, que no provoque el efecto llamada»

14.56Casado: «Estamos ante un Gobierno buenista y pueril»

14.55Casado: «España no puede tolerar la humillación de que un tribunal alemán o belga se ocupe de hacer la casación a Valtonyc o la euroorden a un prófugo de la Justicia española»

14.54Casado vira su discurso de temas de corrupción a términos más políticos: «La soberanía nacional que emana del pueblo español resulta que es espúrea porque al señor Echenique no le gusta»

14.53Casado: «No es posible que Sánchez no dé una explicación de por qué hay personas que pagan en bolsas el espionaje, por ejemplo, a José María Aznar. Hace irrespirable el ejercicio de la política. Es momento de limpiar. La regeneración pasa por aquí. Por saber la verdad de lo que estaba pasando»

14.52Casado, sobre las revelaciones del caso Villarejo: «El PP no tiene ningún miedo a que se investigue y se limpie este país de cualquier sospecha de connivencia con los poderes públicos»

14.50Casado: «La Constitución está en vigor y los países serios tienen Constituciones de 300 años con un puñado de enmiendas para reforzarse»

14.50Casado también hace especial hincapié en que el Estado tenga el control de la Seguridad en los distintos territorios para «evitar» episodios como los vividos en Cataluña

14.49Casado: «La competencia sanitaria debe ser del Estado y todos los españoles deben tener el mismo derecho a la Sanidad»

14.48Casado: «También la administración de la Educación, la Sanidad o la Seguridad no está transferida más que en su gestión. Esa competencia ha de ser estatal»

