El Consejo de Estado defiende que sus dictámenes sean secretos hasta que el Gobierno decida si los adopta Fernández de la Vega, presidenta de la institución, cree que es algo que «tiene sentido» pese a la polémica que suscitó que el decreto de los fondos europeos se votara en el Congreso sin que trascendiera el análisis del máximo órgano consultivo

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, ha presentado esta mañana la memoria que resume su actividad a lo largo del año 2020, un ejercicio en el que los dictámenes de esta institución han cobrado especial relevancia por la necesidad de herramientas legales para hacer frente a la pandemia.

Uno de los casos más polémicos estuvo relacionado con el dictamen que elaboró en relación al decreto del Gobierno sobre los fondos europeos. Aunque la institución avaló en términos generales el plan del Ejecutivo tras su consulta, formuló una serie de críticas ante el plan que le presentó La Moncloa, pero este dictamen no trascendió hasta después de que se produjo la votación en el Congreso que validó el plan del Gobierno. Una vez que el examen del Consejo se hizo público, las críticas de los grupos de la oposición llegaron en cascada. Algunos partidos, incluso, advirtieron que, de haber conocido las aportaciones del Consejo de Estado sobre el texto, su voto podría haber sido emitido en otro sentido.

María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido que los dictámenes que elabora el organismo que preside no sean publicados antes de que la autoridad consultante –en este caso el Gobierno– haya decidido si adopta o no sus aportaciones. De la Vega ha explicado que, dependiendo del tipo de consulta que reciba el Consejo, el dictamen no se puede publicar antes de que la norma en cuestión salga publicada en el BOE.

«El dictamen forma parte de un proceso de adopción de decisión. Tiene sentido que no se publique hasta que no se adopte la decisión» María Teresa Fernández de la Vega , Presidenta del Consejo de Estado

«El dictamen forma parte de un proceso de adopción de decisión. Tiene sentido que no se publique hasta que no se adopte la decisión», ha expuesto De la Vega, quien ha añadido que estos informes no se pueden publicar antes de que el Ejecutivo «los haya visto y estudiado». De igual modo, en el Consejo consideran que se trata de un derecho que tiene la Administración cuando realiza una consulta e interpretan que publicar estos dictámenes antes podría desincentivar las consultas. Fernández de la Vega, en este sentido, ha admitido que se trata de un tema complejo y ha confesado que entre los órganos consultivos, tanto nacionales como de otros países, existe un debate abierto sobre cuándo debe publicarse información como esta.

Durante la rueda de prensa, la presidenta del Consejo de Estado ha dado cuenta de la actividad que el organismo ha realizado durante 2020 y se ha felicitado de la rápida adaptación de la institución a la pandemia, lo que le ha permitido continuar con el ejercicio de sus funciones sin demasiados problemas.

De la Vega ha destacado, además, la acogida que tienen los dictámenes formulados por la institución para asesorar cuando se reclama su punto de vista: «Casi el 98 por ciento de las observaciones de nuestros dictámenes han sido aceptadas», ha detallado la presidenta de la institución, quien ha defendido que el Gobierno, en el polémico caso sobre los fondos europeos, también asumió las recomendaciones del Consejo de Estado.