Condenado a nueve meses de prisión por dejarse el móvil en el edificio donde robó cableado eléctrico Los hechos sucedieron en Molina de Segura (Murcia) y viene a rechar el recurso presentado por uno de los dos condenados por robar cableado de un edificio de viviendas recién construido el 9 de marzo de 2014

EFE

El teléfono móvil de un hombre que fue denunciado por la sustracción del cableado de un edificio ubicado en Molina de Segura (Murcia) le ha gastado una mala jugada al quedarse por olvido en el inmueble cuando abandonó el lugar en compañía de otra persona que también participó en los hechos.

Unos hechos que han aparecido reflejados en una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia que ha desestimado el recurso presentado por el primero contra la condena que le fue impuesta por el Juzgado de lo Penal número Seis de Murcia, que impuso a ambos nueve meses de prisión y el pago conjunto de una indemnización de 1.290 euros a la comunidad de propietarios por los perjuicios sufridos.

El relato de hechos probados de la sentencia, que ahora encuentra el respaldo de la Audiencia de Murcia, ha señalado que los mismos ocurrieron el 9 de marzo de 2014, cuando los acusados se introdujeron en la zona de garaje del edificio y sustrajeron el cableado eléctrico.

El inmueble estaba constituido por viviendas que se encontraban totalmente terminadas, aunque aún no habían sido ocupadas. En su recurso, el apelante aseguró que había sido condenado sin la existencia de pruebas de cargo, además de señalar que no se había demostrado que el valor de lo sustraído superara los 400 euros, lo que habría determinado que los hechos fuesen constitutivos de una falta de hurto, no de un delito.

La Sala, al desestimar el recurso, ha indicado que existen pruebas suficientes sobre las que basar la sentencia condenatoria, entre ellas, que no ha logrado dar una explicación convincente del motivo por que el apareció su teléfono móvil en el lugar.