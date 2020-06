Ciudadanos negocia con Pedro Sánchez la sexta prórroga del estado de alarma pese al pacto con ERC

Juan Casillas Bayo SEGUIR Madrid Actualizado: 02/06/2020 12:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pedro Sánchez se someterá mañana, por sexta y última vez, al indispensable examen del Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma. Lo hará con el apoyo del PNV y la abstención de ERC garantizados, por lo que llega a las últimas horas de negociaciones con la tranquilidad de saber que, salvo volantazo de algún partido, esta medida se prolongará hasta el próximo 21 de junio.

Ciudadanos (Cs) fue clave en las dos últimas votaciones y, tras sendos acuerdos «in extremis» con el Ejecutivo, le garantizó sus diez votos para mantener la vigencia del estado de alarma. ABC publicó el domingo que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC no alteraría los planes de los liberales –que mantienen el secreto sobre su voto, a la espera de que fructifiquen sus conversaciones con Sánchez–, y así lo confirmo su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, tras el Comité Permanente de su formación: «La coherencia y la prudencia serán los que guíen nuestra decisión».

Aunque de su boca no salió en ningún momento qué posición defenderá mañana en el Congreso, de sus palabras se intuye que Cs está mucho más cerca de su sexto «sí» que de cambiar por primera vez de posición desde que estalló la pandemia del coronavirus. Es más, como recordó ayer Bal, Cs ya le pidió a Sánchez aplicar el estado de alarma antes incluso de que el Gobierno hubiese reaccionado y empezado a tomar medidas.

El paso del «no» a la abstención de los republicanos, no obstante, hace que los votos de Cs no sean fundamentales esta vez. Si no hubiese cambios de posición en el resto de grupos y los de Inés Arrimadas virasen al «no», seguiría siendo superior el número de apoyos entre los parlamentarios y, por tanto, el Gobierno sacaría adelante la sexta prórroga. Por eso, convencidos de abogar por la «política útil» y alejarse del «frentismo» y del «y tú más», en Cs siguen con el canal de comunicación abierto con el Ejecutivo para lograr mejoras en el real decreto ley a cambio de su respaldo.

PP y Vox siguen en el «no»

Aparte de los 155 escaños de la coalición del PSOE con Unidas Podemos, Sánchez tiene ya garantizados los seis votos del PNV y los dos de Más País; así como la ya comentada abstención de los republicanos. El PP, Vox, Junts per Catalunya y la CUP revalidarán su «no» otra semana más, mientras que fuentes de Compromís consultadas por este diario apuntan que, por segunda vez consecutiva, rechazarán la prórroga salvo que el Gobierno demuestre voluntad «real» de negociar.

El PP evita la crítica frontal a Cs, pero desliza que tendrá que explicar «de qué ha servido su voto»

Los populares dieron su apoyo a Sánchez cuando decretó el estado de alarma el 14 de marzo y en las tres primeras prórrogas. En la cuarta se abstuvieron, y en la quinta votaron en contra. Desde esa cuarta prórroga, Pablo Casado ha defendido un «plan B», una alternativa a la desescalada planteada por Sánchez, basada en la legislación ordinaria y menos agresiva con los derechos de los ciudadanos. Los populares han evitado hasta ahora criticar la posición de Cs, tras pactar con Sánchez en las últimas semanas.

Ayer, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, se limitó a decir en TVE que Cs tendrá que explicar «de qué ha servido su voto», después del acuerdo que cerró con el Gobierno en la cuarta y quinta prórroga. «Al final, escuchaba a los líderes de Ciudadanos decir que de esta manera evitaban que Sánchez dependiera de los independentistas y lo que podemos intuir es que este miércoles Sánchez volverá a juntar sus votos con los de ERC, Bildu, Podemos, el propio PSOE y el resto de partidos nacionalistas», informa Mariano Calleja.

«Confusión interesada»

En Cs, sin embargo, consideran ese argumento muy pobre y fuentes de la dirección nacional señalan que busca crear una «confusión interesada». Equivale, arguyen, a que Cs acusase al PP o a Vox de alinearse con los independentistas catalanes por haber votado en la anterior prórroga lo mismo que ERC, Junts per Catalunya y la CUP.

Ayer Bal, además, advirtió de que Cs exigirá al Gobierno que la desescalada se acometa en condiciones de «igualdad total» en todo el territorio nacional y «sin privilegios» a los nacionalistas. Ese es el criterio que opinan que siguió anteayer el presidente Sánchez, cuando dijo que las comunidades autónomas, «todas», recuperarán sus competencias en la fase 3.

Cs había puesto como línea roja para su «sí» en la quinta prórroga al estado de alarma que mientras siguiese en vigor no se retomase, como exigía entonces ERC, la llamada «mesa de diálogo» entre el Gobierno central y el Govern de la Generalitat. A pesar de que tanto Sánchez como el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, han manifestado públicamente su voluntad de convocar ese foro una vez se supere la crisis sanitaria, posiblemente ya en julio, ahora Cs no ve impedimento y lo separa de su postura de cara a la sexta y última ampliación. Según alegan fuentes del Comité Permanente de Cs, la mesa es algo ya firmado en la investidura de Sánchez y a lo que ellos se opondrán «siempre».