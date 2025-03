El choque entre JpC y ERC se hace irreversible a la espera de elecciones

No es momento de hacer prisioneros. Toca mantener la Generalitat de Cataluña. Estos parecen ser los lemas de los dos partidos más importantes del secesionismo catalán, Junts per Catalunya (JpC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que pugnan por liderar el mundo independentista, que abre a su vez la puerta a ocupar la presidencia autonómica. Así lo ponen de manifiesto todas las encuestas, también la publicada ayer por ABC -realizada por GAD3-, que apuntan que se podría reeditar un gobierno secesionista en la Generalitat , si bien, esta vez, con victoria de ERC. Se entiende, entonces, que JpC utilizase el acto del sábado en Perpiñán (Francia) -verdadero punto de partida de la precampaña electoral- para atacar directamente a sus socios de gobierno catalán, con la excusa de la mesa de diálogo ofrecida por el PSOE y ratificada por el Gobierno de España. El choque entre JpC y ERC es diario y ya sin tapujos ni disimulos.

La última chispa, que ha encendido esta precampaña a la espera de que Quim Torra, presidente de la Generalitat, fije la fecha de las elecciones autonómicas, fueron las palabras de la exconsejera, eurodiputada y fugada de la Justicia, Clara Ponsatí, en Perpiñán, que ayer recibió el respaldo de Carles Puigdemont, compañero de andanzas (eurodiputado y fugado) y expresidente autonómico catalán.

Ponsatí negó que el diálogo entre gobiernos (una apuesta electoral de ERC y el PSOE), mediante una mesa de tú a tú, sea una vía válida para alcanzar la independencia de Cataluña. Y aseguró que «es una engañifa contraponer diálogo a independencia ». Puigdemont, por su parte, ayer, criticó igualmente la mesa de diálogo, al no considerarla útil para sus intereses, y pidió que se prepare un «escenario B» por si falla la negociación. En esta guerra contra ERC no importa que a la mesa se siente Torra y hombres de confianza de Puigdemont. Todo vale.

ERC: «Irresponsable»

Aunque en ERC desearían entrar en esta batalla cuerpo a cuerpo, no lo van a hacer. Al menos, de momento. Las encuestas auguran que son la primera fuerza política en el Parlamento catalán y, pese a que en la dirección no se fían de los sondeos («No me creo nada a estas alturas, JpC todavía no tiene candidato, ni sabemos la fecha exacta de las elecciones», apuntaban este lunes desde la dirección del partido que lidera Oriol Junqueras), están convencidos de que la hoja de ruta escogida (diálogo con el Gobierno para acercarse a la secesión) dará sus frutos electorales.

Aun así, Marta Vilalta, secretaria general adjunta y portavoz de ERC, además de miembro de la mesa de diálogo entre gobiernos, no dudó, ayer, en criticar a JpC y defender que es compatible sentarse a hablar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y mantener movilizado al electorado independentista. «Sería irresponsable negar el diálogo y negar la negociación», aseguró en rueda de prensa. Para advertir, igualmente, a sus socios de gobierno: «Ya será JpC quien hará valoraciones sobre las contradicciones que se han evidenciado la última semana».

«Poner en riesgo a Torra»

Con este ambiente entre JpC y ERC -en fase preelectoral- no extrañó que desde el PDECat se descolgasen de la relativa moderación y subieran el tono contra sus socios, a los que acusan, en ocasiones, de practicar la estrategia del peix al cove de la que tanto rédito obtuvo CiU. El portavoz del PDECat, Marc Solsona, acusó a ERC de «poner en riesgo» la presidencia de la Generalitat por permitir una investidura del Gobierno de España mientras se está en fase de inhabilitar a Torra. «No es compatible investir a un presidente en España en el momento en el que te inhabilitan uno en Cataluña. Hacer esto es poner en riesgo la defensa de la primera institución del país -por Cataluña-, la presidencia de la Generalitat, con todo lo que esto conlleva», aseguró en una entrevista para Ep.

Pese a la confrontación y con los sondeos encima de la mesa, Solsona no quiso valorar un hipotético cambio de socio de ERC y la reedición de un tripartito. El portavoz de JpC se centró en templar los ánimos: «Tenemos muchas almas, y en estas confluencias tenemos que intentar ser fuertes para no tener que tomar ciertas decisiones que puedan tensionar el espacio. Seamos muchos y ganemos las elecciones».