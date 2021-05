Casado replica a Sánchez: «Cumplir la ley no es venganza y defender la unidad nacional no es revancha» El presidente del PP insiste en que si el Gobierno aprueba los indultos recurrirán al Supremo

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 25/05/2021 20:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha replicado a Pedro Sánchez y ha advertido de que «cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional». Al referirse a los indultos a los independentistas condenados por el golpe de 2017, Sánchez había asegurado que «en los valores constitucionales no se encuentra ni la revancha ni la venganza».

El presidente del Gobierno ha apelado a «mirar al futuro y aprender de los errores» y «no quedarnos atrapados en la venganza y en la revancha».

Ante esa postura, Casado, recién llegado a Madrid procedente de Ecuador, ha asegurado que si Sánchez aprueba los indultos a los independentistas condenados, el PP lo recurrirá ante el Tribunal Supremo, tal y como anunció el día anterior el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

El líder del PP ha subrayado que además de recurrir esos indultos al Supremo, los populares exigirán el cambio de la Ley de indultos y del Código Penal contra referendos ilegales.

También el secretario de Justicia del PP, Enrique López, se ha referido a las palabras de Sánchez. «Concordia frente a revancha fue precisamente el eje de la transición, cuya gran obra es la Constitución del 78», ha recordado. «Sánchez usa términos equivocados para anunciar improcedentes indultos de graves delitos contra el orden constitucional. Mejor que hable de traición, chantaje y cesión», ha advertido López.