Casado pide a Bruselas que exija a Sánchez «lo mismo que exigió a Rajoy»

Pablo Casado viajará mañana a Bruselas, para reunirse con los líderes del Partido Popular Europeo. y tener un encuentro bilateral con Angela Merkel. El líder del PP quiere pedir en la capital belga que la Comisión Europea exija a Sánchez con los Presupuestos lo mismo que exigió a Rajoy. En ese sentido, alertará de unas cuentas públicas que, a su juicio, abren el camino de la recesión y de la bancarrota para España. «Son unos Presupuestos irresponsables», ha advertido en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

El líder del PP ha explicado que quiere evitar que España se convierta en otra Italia, es decir, en otro problema económico para la Unión Europea. «Estos Presupuestos son muy negativos. El factor de Italia, con una prima de riesgo por encima de 300 puntos, es algo que queremos evitar, que España no se convierta en otra Italia, en otro problema para la Unión Europea».

Casado ha dejado claro que el PP es un partido responsable. Por eso, su intención no es ir a Bruselas a «hablar mal de España». «Hablamos bien de España, pero no queremos que vaya por el mal camino».

Al echar cuentas, Casado cree que la subida del salario mínimo pactada por Sánchez e Iglesias, se traducirá en un alza del 20 por ciento de los salarios, y se ha preguntado si la economía está preparada para eso.

En el coloquio del desayuno informativo, Casado se ha referido a la situación «insostenible» de Cataluña, y ha vuelto a pedir al Gobierno que ponga en marcha cuanto antes el 155, ya que el PP tiene mayoría en el Senado para aprobarlo. «Estamos encantados de votar en solitario el 155», ha subrayado Casado. «La oferta al Gobierno sigue abierta, en los últimos meses hemos visto kale borroka, un intento de asalto al Parlament y la situación en Cataluña es insostenible. No sé a qué espera el Gobierno».

Casado ha instado al Gobierno de Sánchez a «dejar de dar indicaciones irresponsables a los jueces» en relación con los golpistas en prisión. El líder del PP ha criticado las «indicaciones» sobre la prisión preventiva, los posibles indultos o la no rectificación de la condición puesta por ERC para votar los Presupuestos, al advertir que o hay un gesto de liberación de los golpistas o no hay cuentas públicas.

«Es que no me fío. Harán como en la moción de censura, por debajo pactarán gestos, y me temo que pactarán por debajo de la mesa. Y con el partido abertzale, que está pidiendo compromisos inconfesables, de los que fue hablar Zapatero con Otegui».

Casado ha confirmado que sigue sin tener comunicación con Pedro Sánchez. «Cuando el presidente me ha llamado, he ido y nos hemos reunido. No hay propuesta de reunión. Será él quien tenga que establecer esos contactos».

Sobre las elecciones autonómicas en Andalucía, ha asegurado que el PP aspira a tener el mejor resultado, «a ganar las elecciones», y si suma con Ciudadanos una mayoría suficiente, intentará hacer un «Gobierno alternativo». Ese compromiso lo defenderán aunque no sean la lista más votada.

«Mi adversario en Andalucía no es Ciudadanos, es el Partido Socialista. Queremos gobernar por una cuestión de saneamiento democrático».