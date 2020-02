Aznar ve «devastadora» la mesa de Sánchez y Torra, y González cree que «no pasó nada» Los dos expresidentes del Gobierno, partidarios de castigar la deslealtad institucional de los nacionalistas

Felipe González y José María Aznar han debatido esta mañana en un foro centrado en repensar España, dentro del I Congreso Nacional de la Sociedad Civil, que se celebra en el Casino de Madrid con más de 130 ponentes. Los expresidentes del Gobierno se han referido a la mesa de negociación entre el Gobierno de la Nación y el de la Generalitat. Para Aznar, fue un hecho «devastador», mientras que González lo tachó de «performance» previa a las próximas elecciones autonómicas, aunque dejó claro que en realidad «no pasó nada».

En el debate, moderado por el presidente del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Emilio Lamo de Espinosa, Aznar y González han estado de acuerdo es que es necesario castigar de forma clara la deslealtad institucional de los nacionalistas, y también en rechazar una reforma constitucional para beneficiar a los nacionalistas. .

González ha subrayado que si lo que proponen es una reforma de la Constitución, no cabe la amnistía ni la autodeterminación, y si lo impulsan, él hará campaña en contra y votará que «no». Eso sí, cree que reformar el Código Penal en los delitos de rebelión y sedición es tan necesario como inoportuno. Si lo pones en una balanza, ha señalado, «estás jodido». Aznar ha sido mucho más contundente sobre lo que supone para la democracia la reunión de ayer en La Moncloa, aunque no se alcanzara ningún acuerdo concreto.

El diagnóstico de Aznar sobre la situación de España es de máxima gravedad. El expresidente del Gobierno entre 1996 y 2004 ha sostenido que «la democracia liberal está bajo amenaza, sufre unos riesgos enormes. Hoy nuestras democracias viven en graves riesgos. Tenemos serias razones para estar preocupados. Es una amenaza real. Esas democracias tienen sus enemigos, que ejercen una atracción fuerte sobre muchos sectores sociales«.

«El pacto del 78 se ha roto»

«Los españoles no somos inmunes a eso. La gente pierde la fe en las instituciones cuando aquellos que representan las instituciones dejan de creer en ellas. Hay un fenómeno de desconfianza institucional muy grande en España. Desde el comienzo de la Transición hasta 2004, España funciona en un orden normal, pero el pacto del 78 se ha roto, lo han roto, no se ha roto solo. Ese es el dato más importante«. La cuestión es, según Aznar, si es posible solucionar esa situación.

Según González, «hay una grave crisis de gobernanza de la democracia representativa», que no solo afecta a España, sino a muchos otros países. Esa crisis de gobernanza lleva implícita una crisis de representación. Los ciudadanos no se sienten representados, lo que afecta a la institucionalidad.

Cuchillos en la boca

González es optimista y cree que España saldrá adelante por su gran «resiliencia». No es posible, ha dicho, volver al 78 o al 90, sino que hay que conseguir acuerdos transversales basados en los principios que nos han permitido vivir en paz, estabilidad y libertades, para que la estabilidad se convierta en una normalidad histórica. «Hay que ganar 30 años de estabilidad, y quitarnos el cuchillo de la boca para poder hablar« con normalidad y sin amenazas.

«Hace 20 años, cuando me preguntaban qué era lo que más me preocupaba de la España del futuro, decía que lo que me preocupaba era que nos cansemos de ser normales», ha confesado Aznar. Ahora, «me siento angustiado como ciudadano español, no me gusta lo que está pasando», ha advertido.

En ese momento del debate, González se ha referido a la mesa de negociación de Sánchez con los independentistas en La Moncloa, y ha sostenido que ahí «no pasó nada», más allá de cuestiones formales. Se ha preguntado, eso sí, qué necesidad había de relacionar la mesa con la aprobación del techo de gasto. «Cumplir la ley significa que el perímetro de la Constitución y el Estatuto es en el que se debe hablar, si alguien lo rompe, legitimará a otros a romperlo por otra parte».

Según Aznar, «lo que pasó ayer tiene muy graves consecuencias. No es que no hubiera ningún acuerdo. El solo hecho de la reunión es devastador para el sistema constitucional español. Que se acepte como algo normal que el Gobierno de España tenga una reunión bilateral con el Gobierno de una comunidad choca con la idea de la Constitución. Que ese diálogo se produzca entre iguales, eso no es la idea constitucional. Que se produzca en la sede del Gobierno de la Nación, es una peculiaridad. En la democracia, las formas son esenciales, porque afectan a la esencia del sistema constitucional«.

«Se dio la llave de la gobernabilidad a alguien que está condenado en prisión por sedición», algo que no se ve en ningún otro sitio, según ha denunciado Aznar.

Todo esto recuerda al derrumbamiento de los partidos centrales en los años 30, según el presidente de FAES. «No sabemos si esto va a resistir o no», ha señalado. Entonces, cómo se va a dedicar tiempo a otros asuntos, se ha preguntado. «Esto va a ser duradero, y restablecer consensos básicos nos va a costar trabajo».

González, cree que hay «varios» conflictos catalanes. «Me parece bien que se dialogue». «Quiero desdramatizar«, ha señalado. »Tú no lo hubieras hecho, y yo tampoco«, le ha dicho Aznar. "Hay tantas cosas que hemos hecho y no hubiéramos hecho...", ha respondido González.

»La situación es distinta, estamos en un bibloquismo, el discurso dominante está en los extremos, pero la sociedad no está en los extremos, por tanto el voto no está ahí«, según González. "La prioridad es preservar la democracia, que está representada por la Constitución y el ordenamiento jurídico».

González cree que se puede reformar la Constitución, pero se tiene que garantizar el precio a pagar por la deslealtad institucional. «Yo propondría que se penalice políticamente en serio la deslealtad», ha defendido.

El expresidente socialista cree que la mesa de ayer fue una «performance», previa a las elecciones catalanas que se avecinan. «Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía o autodeterminación y si alguien se le ocurre proponer una reforma de la Constitución en ese sentido, yo haré campaña en contra». Aznar ha coincidido con González en que la deslealtad no puede salir gratis.

Como conclusión, González ha pedido a los partidos centrales que dialoguen hasta encontrar un consenso, para encontrar estabilidad durante 30 años, que sustituyan el insulto por el razonamiento. Aznar cree que son tiempos para construir.