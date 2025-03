ERC arremete contra Junts por despreciar la mesa de diálogo

Ni se esconden, ni les importa. Comparten gobierno y se reparten las consejerías, pero el enfrentamiento entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana es abierto y sin disimulos . Con la legislatura en fase terminal, y únicamente a la espera de que Quim Torra convoque comicios —una vez se aprueben los Presupuestos, según anunció él mismo—, el choque entre ambas formaciones se escenifica cada día. Ayer, en una nueva sesión en el Parlament, ambos grupos airearon sus diferencias, nada nuevo si no fuese por el tono agrio de los reproches.

La tensión ha subido de tono desde que el pasado fin de semana en Perpiñán (Francia), el fugado Carles Puigdemont lanzase la precampaña en un acto en que el se cargó tanto contra el Estado como contra ERC. Así, los republicanos aprovecharon la sesión de control al presidente de la Generalitat, Quim Torra —desposeído de su acta de diputado—, para reprocharle su presencia en Perpiñán, donde la eurodiputada neoconvergente Clara Ponsatí calificó de «engaño» la «mesa de negociación» con el Gobierno . «El sábado escuchamos cómo se hablaba de la mesa en la que usted se sentó despreciándola», afirmó el dirigente de ERC Sergi Sabrià en una pregunta a Torra en la cámara catalana. En esta línea, el diputado republicano acusó a Junts per Catalunya de «debilitar» la fuerza negociadora del independentismo ante el Estado al arremeter contra el espacio de negociación Gobierno-Generalitat de forma «dura y amarga».

«Héroes de Urquinaona»

Sabrià reclamó a Torra que clarifique su opinión en lo que se refiere al diálogo con Sánchez. «Necesitamos saber cuál es su posición», le reprochó después de recordarle la intervención de Ponsatí. En su repuesta a las críticas de los republicanos, Torra se negó a criticar las declaraciones de Ponsatí, quien también reivindicó a los «jóvenes que ganaron la batalla de Urquinaona» , en alusión a los protagonistas de los disturbios tras la sentencia del 1-O. Alineándose con Ponsatí, Torra dijo que a él «no le sobra nadie en el movimiento independentista». «No hemos negado nunca que se negocie, pero no vamos con inocencia», advirtió a ERC. «Lucharemos por salir de la mesa de negociación con una fecha para el referéndum», zanjó.

No fue el único encontronazo entre Torra y ERC, en concreto con el presidente del Parlament, Roger Torrent , quien desde su negativa a investir a Carles Puigdemont se ha convertido en quizás el republicano más odiado entre JpC . El choque se produjo después de que el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, calificara de «okupa» a Quim Torra por seguir desempeñando el cargo de presidente mientras el Tribunal Supremo no resuelva el recurso contra su inhabilitación. Más enojado con Torrent que con Carrizosa, Torra le espetó al presidente de la Cámara: «Lamento que en esta Cámara se insulte impunemente, lo lamento mucho, y que usted no proteste».

Asesores en la JEC

El Parlament ya hace meses que se ha convertido en un campo de batalla con fuego cruzado entre los distintos grupos. En este contexto, JpC arremetió contra Ciudadanos a cuenta de la polémica abierta la semana pasada por la presencia de un asesor naranja en la Junta Electoral Central (JEC) en calidad de vocal. Según afirmó el presidente del grupo parlamentario neoconvergente, Albert Batet, los de Inés Arrimadas cometieron una «irregularidad» y un «delito de soborno» . «Eso sí que es ser un delincuente», afirmó el dirigente independentista. Para Batet, Ciudadanos es «juez y parte» en las decisiones que ha tomado la Junta Electoral Central a lo largo de los últimos años y que han afectado en varias ocasiones a los intereses de candidatos y formaciones secesionistas: «Lo que se tendría que inhabilitar son las decisiones de la JEC durante estos dos años. Han comprado al árbitro».

Como respuesta, Carrizosa recordó que JpC tiene a Marc Marsal, un técnico designado por el independentismo en la Sindicatura Electoral que dirigió el 1-O, en la Junta Electoral Provincial de Barcelona. Desde allí, Marsal ha votado defendiendo las posiciones del independentismo en polémicas como la presencia de los líderes encarcelados del «procés» en los informativos de TV3. «Lo tienen a sueldo de su gobierno y está en la Junta Provincial», reprochó Carrizosa.