Los alcaldes del PP rechazan ir a la presentación del plan de Sánchez para los pueblos: «Es una pantomima» El presidente del Gobierno organiza un acto en Moncloa este sábado para presentar ante alcaldes su plan contra la despoblación

Este sábado, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha protagonizado un acto en Moncloa donde estaban invitados un centenar de alcaldes de pequeños municipios y representantes locales. El objetivo de este encuentro es presentar el denominado plan 'Pueblos con Futuro: un plan para la cohesión y transformación del país', una estrategia con 130 medidas para hacer frente al Reto Demográfico y la despoblación.

Con este acto, Sánchez, en el que también ha participado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha querido trasladar «el compromiso del Gobierno con las áreas rurales» mediante la presentación de un plan que busca «activar económica y socialmente» los pueblos y, así, «favorecer las oportunidades de las personas que las habitan y cuidan».

Pero los alcaldes, presidentes de Diputación, concejales y diputados provinciales del PP han rechazado acudir la presentación del plan: «Es una pantomima más del Ejecutivo de Sánchez».

Consideran que no acudir hoy a La Moncloa significa demostrar su «hartazgo» hacia un Ejecutivo «que tiene abandonadas a las entidades locales desde el principio de la pandemia».

«Quieren nuestro respaldo a un Plan en el que, durante su tramitación, no han querido contar con nuestra opinión», ha asegurado la alcaldesa de Celadas (Teruel) y vicepresidenta de la Comisión de Despoblación de la FEMP, Raquel Clemente.

Esta semana, el Partido Popular reunión frente al Congreso a más de 200 alcaldes para denunciar el «abandono» que, a su juicio, sufren los ayuntamientos sufren por parte del Ejecutivo, y reclamar ayudas ante la crisis del Covid-19.

Tras esta movilización, en la que los alcaldes 'populares' estuvieron acompañados por el presidente del PP, Pablo Casado, el PSOE lanzó un comunicado en el que tachó de «campaña de agitación» el acto y reivindicó los fondos europeos que recibirán los ayuntamientos gracias al reparto diseñado por el Ejecutivo.

El documento incluye un paquete de 130 medidas ordenadas en 10 ejes de acción y alineadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con las que se garantizará, según el Gobierno, «la incorporación de los pequeños municipios en una recuperación verde, digital, con perspectiva de género e inclusiva».

Según han denunciado los representantes del PP, este plan se ha hecho «de espaldas a municipios y provincias» y «no presenta ni objetivos ni concreción en las medidas, no dice dónde se va a actuar, no establece plazos ni calendario de actuaciones, no cuenta con mecanismos de seguimiento, ni se sabe de dónde sale el presupuesto».